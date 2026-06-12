Chuyển khoản thành công 8,3 triệu đồng từ ngân hàng BIDV sang VietinBank, người phụ nữ SN 1986 phải trình báo công an

Ngày 10/6 vừa qua, công an phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời hỗ trợ xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp công dân nhận lại số tiền hơn 8,3 triệu đồng chuyển nhầm qua tài khoản ngân hàng.

Công an phường Hà Tu hỗ trợ chị Lê Thị Tuyết nhận lại tài sản bị chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Trước đó, ngày 08/6/2026, chị Lê Thị Tuyết (SN 1986, trú tại tổ 36A, khu phố Hà Phong 4B, phường Hà Tu) thực hiện giao dịch chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng BIDV. Do sơ suất trong quá trình nhập số tài khoản, chị Tuyết đã chuyển nhầm số tiền 8.312.000 đồng vào một tài khoản ngân hàng VietinBank.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Tuyết đã đến Công an phường Hà Tu trình báo, đề nghị hỗ trợ. Tiếp nhận thông tin, Công an phường đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ vụ việc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định chủ tài khoản nhận nhầm số tiền trên là anh H.A.T (sinh năm 1974, trú tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Công an phường Hà Tu đã phối hợp với Công an phường Việt Trì gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật liên quan. Sau khi được vận động, anh H.A.T đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền 8.312.000 đồng cho chị Tuyết.

Nhận lại số tiền bị chuyển nhầm, chị Tuyết bày tỏ sự vui mừng, gửi lời cảm ơn tới lực lượng Công an đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ trong thời gian ngắn.

Việc kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại tài sản không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân vì Nhân dân phục vụ.

Qua vụ việc trên, Công an phường Hà Tu khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản, nhất là đối với các khoản tiền có giá trị lớn. Trường hợp phát hiện chuyển nhầm, cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ giải quyết theo quy định.

Đồng thời, người dân khi nhận được tiền do người khác chuyển nhầm cần chủ động phối hợp hoàn trả cho chủ sở hữu hợp pháp. Việc cố tình chiếm giữ, sử dụng số tiền chuyển nhầm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Ninh﻿