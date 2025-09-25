10 mỹ nhân thời Đường đẹp nhất Trung Quốc: Lưu Diệc Phi xếp sau Dương Tử, hạng 1 đúng chuẩn quốc sắc thiên hương

1. Lâm Phương Bình - Đường Minh Hoàng

Trong những năm 1980-1990, Lâm Phương Bình là một ngôi sao sáng của làng điện ảnh nhờ nhan sắc ấn tượng và vai diễn kinh điển nhất sự nghiệp của cô phải kể đến Dương Quý Phi trong phim Đường Minh Hoàng. Để có được vai diễn này, Lâm Phương Bình đã phải vượt qua gần 1.700 ứng viên. Dương Quý Phi của cô được khán giả Trung Quốc ca ngợi là giống với mô tả trong sử sách và có vẻ đẹp xuất sắc.

Khi nhận lời đóng phim, Lâm Phương Bình vốn có thân hình mảnh mai, nên cô phải tăng thêm 15kg để phù hợp với tạo hình nhân vật. Ngoài ra, cô còn phải học thêm khiêu vũ. Cả 7 điệu múa trong phim đều do chính cô tự thực hiện mà không cần diễn viên đóng thế. Vai diễn Dương Quý Phi không chỉ là một kỷ niệm đáng nhớ mà còn mang lại vinh quang lớn cho Lâm Phương Bình. Nhờ vai diễn này, cô đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Kim Ưng 1993, và được mệnh danh là "Dương Quý Phi đẹp nhất màn ảnh".

2. Phạm Băng Băng - Võ Tắc Thiên

Nhắc đến mỹ nhân thời Đường trên màn ảnh, không thể không kể đến Phạm Băng Băng và vai diễn Võ Tắc Thiên. Vai diễn này được xem là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của cô. Trong Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ, Phạm Băng Băng được mệnh danh là "nhất đại mỹ nhân" nhờ nhan sắc nổi bật trong mọi cảnh quay.

Ngay cả khi không có trang phục hay phụ kiện lộng lẫy, như lúc đóng vai thiếu nữ Võ Như Ý 14 tuổi lần đầu nhập cung, hay khi bị đày đến Dịch Đình để giặt quần áo, cô vẫn vô cùng xinh đẹp. Thậm chí, tạo hình ni cô của Phạm Băng Băng cũng gây tranh cãi vì vẻ đẹp quá hoàn hảo. Để hoàn thành hơn 260 bộ trang phục tuyệt đẹp trong phim, cô đã mời đến 800 nhà thiết kế chăm chút tỉ mỉ cho từng chi tiết.

3. Dương Tử - Quốc Sắc Phương Hoa

Trong phim Quốc Sắc Phương Hoa, Dương Tử hóa thân thành Hà Duy Phương, một người phụ nữ kiên cường, phóng khoáng và điềm tĩnh. Dù sống trong môi trường gia đình phức tạp, cô vẫn tự mình khởi nghiệp, trở thành chuyên gia ươm trồng mẫu đơn. Nhờ sự đầu tư công phu và tỉ mỉ của đoàn làm phim, mỗi bộ trang phục và cách trang điểm của nhân vật đều được chăm chút kỹ lưỡng, mang đến một vẻ đẹp hài hòa và chân thật.

Đoàn làm phim đã tái hiện vẻ đẹp mỹ học của triều đại này một cách xuất sắc, từ việc khảo chứng lịch sử chi tiết (như phụ nữ thời Đường không xỏ lỗ tai) cho đến việc may đo hơn 1.500 bộ trang phục và xây dựng khu quần thể kiến trúc rộng 70.000m². Nhờ đó, dù Hà Duy Phương diện những trang phục có màu sắc đối lập như xanh, đỏ, cam, hay trang điểm cầu kỳ với gương mặt trắng, hoa văn trên trán và đốm đỏ ở khóe miệng, vẻ đẹp của cô vẫn luôn hài hòa và cuốn hút, khiến khán giả khó lòng chọn ra đâu là tạo hình đẹp nhất.

4. Điền Hi Vi - Tử Dạ Quy

Trong bộ phim Tử Dạ Quy, Điền Hi Vi thủ vai nữ chính Vũ Trinh, một quận chúa kiêm yêu miêu xinh đẹp, mạnh mẽ và phóng khoáng. Bộ phim lấy bối cảnh thế giới liêu trai, kể về mối quan hệ phức tạp giữa Vũ Trinh và Mai Trúc Vũ (Hứa Khải), một đạo sĩ trừ yêu tài năng.

Tạo hình của Điền Hi Vi trong phim đã tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp đài các của một mỹ nhân thời Đường. Kiểu tóc vấn cao nhiều tầng, đồ sộ như một chiếc vương miện lộng lẫy, kết hợp với những sợi tóc mai buông lơi, vừa toát lên khí chất cao quý vừa phảng phất nét dịu dàng. Điểm nhấn còn nằm ở những phụ kiện tóc tinh xảo như trâm cài mạ vàng cổ điển và kẹp tóc hình hoa lá, làm nổi bật phong thái trang nhã, đầy quyền uy của quận chúa. Làn da trắng mịn của Điền Hi Vi cũng là một yếu tố hoàn hảo để tôn lên thần sắc thanh thuần pha lẫn nét sắc sảo của Vũ Trinh, đồng thời làm nổi bật lối trang điểm sặc sỡ, đặc trưng của phụ nữ phong kiến Trung Quốc thời bấy giờ.

5. Lưu Diệc Phi - Mộng Hoa Lục

Trong Mộng Hoa Lục, Lưu Diệc Phi vào vai Triệu Phán Nhi, một cô gái trẻ tài hoa và là chủ quán trà ở Hàng Châu. Sau khi bị vị hôn phu Âu Dương Húc (Từ Hải Kiều) phụ bạc ngay sau khi đỗ đạt làm quan, Phán Nhi không chịu khuất phục mà quyết tâm tìm cách trả thù.

Mặc dù Mộng Hoa Lục là bộ phim cổ trang lấy bối cảnh thời nhà Tống, nhưng những tập về cuối, nữ chính Triệu Phán Nhi của Lưu Diệc Phi đã khoác lên mình một bộ trang phục thời nhà Đường trang nhã và quý phái khi biểu diễn Hoa nguyệt yến. Cây trâm cài trên tóc với tạo hình hoa mẫu đơn, cách trang điểm hoa đào độc nhất vô nhị của triều đại này càng làm tôn lên vẻ đẹp thần tiên, không vướng bụi trần của Lưu Diệc Phi.

6. Tống Tổ Nhi - Vô Ưu Độ

Lấy cảm hứng từ các truyền thuyết dân gian Trung Hoa, Vô Ưu Độ gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ việc xây dựng một thế giới kỳ ảo, đầy trí tưởng tượng và bí ẩn. Với bối cảnh thời Đường, bộ phim được đánh giá cao về phần thiết kế mỹ thuật, khi mọi chi tiết từ trang phục đến đạo cụ đều được đầu tư bài bản, vừa tôn trọng lịch sử vừa mang tính thẩm mỹ hiện đại.

Trong đó, nữ diễn viên Tống Tổ Nhi đã thể hiện xuất sắc vai diễn của mình. Cô sở hữu gương mặt đậm chất Á Đông, đường nét thanh thoát và làn da sáng tự nhiên, dễ dàng hóa thân thành một thiếu nữ có vẻ đẹp siêu thực, đậm chất thần thoại. Không hổ danh là một trong những "tiểu hoa đán" 9X xinh đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ, Tống Tổ Nhi với làn da trắng sáng và gương mặt cổ điển, gợi nhớ các mỹ nhân Hồng Kông thập niên trước, đã chinh phục được cảm tình của đông đảo khán giả.

7. Triệu Lộ Tư - Rèm Ngọc Châu Sa

Trong bộ phim Rèm Ngọc Châu Sa, Triệu Lộ Tư đã gây ấn tượng mạnh với vai Đoan Ngọ, một nô lệ phải trải qua vô vàn khó khăn, mất mát. Ở những tập đầu, trang phục của Triệu Lộ Tư chủ yếu là vải thô, màu sắc tối giản như xám, nâu, hay đen. Chúng không có họa tiết cầu kỳ, phản ánh chân thực cuộc sống của một nô lệ không có quyền lực, tự do và luôn sống trong cảnh tăm tối. Khi nhân vật phát triển, trang phục của Triệu Lộ Tư cũng thay đổi đầy tinh tế. Tông màu chủ đạo chuyển sang các sắc thái pastel nhẹ nhàng, kết hợp cùng chất liệu đa dạng, tạo nên vẻ đẹp thanh thoát và sang trọng. Sự thay đổi này không chỉ thể hiện hành trình vươn lên của Đoan Ngọ mà còn cho thấy sự đầu tư vào thiết kế mỹ thuật của bộ phim.

8. Trương Nhã Khâm - Quốc Sắc Phương Hoa

Trương Nhã Khâm thủ vai nữ thứ Lý Ấu Trinh trong Quốc Sắc Phương Hoa. Dù nhân vật không được lòng khán giả vì tính cách khó ưa và hay gây rắc rối cho Hà Duy Phương, nhưng tạo hình trang phục đời Đường của cô ấy thực sự rất ấn tượng. Trong bộ phim Quốc Sắc Phương Hoa, Trương Nhã Khâm đã thể hiện một cách trọn vẹn vẻ đẹp chuẩn mực của mỹ nhân đời Đường. Nét mặt tươi tắn, rạng rỡ của Trương Nhã Khâm không hề bị lấn át bởi những bộ trang phục lộng lẫy và kiểu tóc cầu kỳ, phức tạp.

Để có tạo hình sát với lịch sử, cô đã chấp nhận tăng đến 20kg. Chính nhờ sự hy sinh này, Trương Nhã Khâm đã thể hiện thành công vẻ uy nghiêm của một tiểu thư khuê các. Kết hợp với làn da mịn màng, cách trang điểm và kiểu tóc đặc trưng, vẻ phúc hậu của nhân vật đã toát lên một khí chất quý phái, quyền quý từ trong ra ngoài.

9. Dương Mịch - Mỹ Nhân Thiên Hạ

Dù gần đây Dương Mịch không còn đóng phim cổ trang thời Đường, nhưng tạo hình đẹp tuyệt vời của cô trong phim Mỹ Nhân Thiên Hạ vẫn là một trong những tạo hình đẹp nhất trong sự nghiệp của cô.

Trong phim Mỹ Nhân Thiên Hạ, Dương Mịch thủ vai Thanh Loan, với hình tượng hồ ly trắng, Thanh Loan thâm nhập vào cung đình để thực hiện nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, qua nhiều biến cố, cô dần thay đổi từ một nữ gián điệp lạnh lùng thành một người sẵn sàng hy sinh vì tình yêu, với mối quan hệ phức tạp cùng Đường Cao Tông Lý Trị.

10. Đàm Tùng Vận - Thục Cẩm Nhân Gia

Thục Cẩm Nhân Gia dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Trang Trang, lấy bối cảnh cuối đời Đường và xoay quanh cuộc đời của Quý Anh Anh (Đàm Tùng Vận), con gái của một "Vua Gấm". Gia đình cô nổi tiếng nhờ bí quyết nhuộm tơ đỏ trứ danh, nhưng cũng chính vì thế mà cha cô bị kẻ xấu hãm hại, vu oan rồi bị giết. Gia đình sa sút, Quý Anh Anh đã phải nỗ lực vực dậy xưởng nhuộm và minh oan cho cha.

Với gương mặt bầu bĩnh "không tuổi", Đàm Tùng Vận đã hóa thân xuất sắc thành thiếu nữ 17 tuổi Quý Anh Anh. Cô thể hiện trọn vẹn sự thông minh, lanh lợi, hoạt bát và đáng yêu của nhân vật. Lối diễn tự nhiên, linh động của cô giúp Quý Anh Anh chiếm được cảm tình của khán giả.