10 năm đồng hành cùng Mobil Delvac™ : PAN và hành trình kiến tạo giá trị bền vững

Mười năm qua, ngành vận tải Việt Nam chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, song hành cùng những biến động về nhiên liệu, tiêu chuẩn môi trường và nhu cầu tối ưu hóa chi phí vận hành. Trong bối cảnh ấy, PAN và dòng sản phẩm Mobil Delvac™ đã cùng lựa chọn một hướng đi rõ ràng: xây dựng niềm tin bằng chất lượng và phát triển dựa trên giá trị thực.

Khi "Độ bền bỉ" trở thành lợi thế cạnh tranh

Mười năm kể từ khi dòng sản phẩm Mobil Delvac™ trở lại Việt Nam, thị trường dầu nhờn cho xe tải đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Từ một sản phẩm thuần kỹ thuật, Mobil Delvac™ đã trở thành biểu tượng của độ bền bỉ và sự tin cậy, được hàng nghìn doanh nghiệp vận tải lớn nhỏ trên cả nước tin dùng.

Theo các dự án kỹ thuật do PAN triển khai, việc sử dụng Mobil Delvac™ giúp đội xe: Kéo dài chu kỳ thay dầu; Giảm 3–5% chi phí nhiên liệu; Giảm đáng kể thời gian dừng xe bảo dưỡng, trực tiếp nâng cao lợi nhuận vận hành.



"Trong ngành vận tải, mỗi giờ xe nằm trong xưởng đều là chi phí. Dầu nhờn không chỉ giúp động cơ vận hành êm ái mà còn giữ dòng tiền ổn định. Đó là lý do chúng tôi tin dùng Mobil Delvac™ suốt 10 năm qua," Đại diện một công ty logistics tại miền Bắc chia sẻ.

Từ đối tác đến người đồng hành – 10 năm cùng PAN

Nếu Mobil Delvac™ là biểu tượng công nghệ toàn cầu, thì PAN chính là chiếc cầu nối đưa những giá trị ấy đến gần hơn với thị trường Việt Nam. Trong suốt thập kỷ qua, PAN không chỉ là nhà phân phối, mà còn đồng hành cùng khách hàng trong đào tạo kỹ thuật, tư vấn vận hành, và đặc biệt là chương trình phân tích dầu nhờn Mobil Serv Lubricant Analysis (MSLA) – giúp doanh nghiệp chủ động quản lý sức khỏe động cơ và tối ưu kế hoạch bảo dưỡng.

Từ vài trăm khách hàng ban đầu, PAN hiện đã xây dựng mạng lưới phân phối rộng khắp, phục vụ hàng nghìn doanh nghiệp vận tải trên toàn quốc. Các chương trình như "Mobil Roadshow", "Hành Trình Bền Bỉ" hay "360° Fleet Care" do PAN tổ chức đã lan tỏa thông điệp hiệu quả – bền bỉ – an tâm vận hành đến từng người lái xe và gara.

"Chúng tôi tin rằng thành công không đến từ những điều to lớn, mà từ từng chuyến xe chạy thêm vài nghìn cây số, từng khách hàng tiết kiệm được chi phí và bảo vệ an toàn cho động cơ suốt 10 năm qua," Đại diện PAN chia sẻ.

10 năm cùng Mobil Delvac™ , PAN mang giải pháp vận hành bền bỉ, hiệu quả đến hàng nghìn doanh nghiệp Việt.

Tương lai: Khi "độ bền" trở thành chiến lược phát triển

Ngành vận tải Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với xu hướng quản lý đội xe bằng công nghệ, tiêu chuẩn khí thải mới và yêu cầu vận hành xanh – hiệu quả hơn. Trong bối cảnh đó, Mobil Delvac™ tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong với danh mục sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng mọi nhu cầu của động cơ hiện đại.

Không dừng lại ở sản phẩm, PAN và Mobil hướng đến giải pháp toàn diện cho hiệu quả vận hành, kết hợp dữ liệu – công nghệ – dịch vụ kỹ thuật. Đó là cách thương hiệu này đang chuyển mình từ "nhà cung cấp dầu nhờn" thành "đối tác vận hành bền vững" – một xu hướng tất yếu của ngành logistics hiện đại.

Mobil Delvac™ – công nghệ tiên tiến, mở đường cho vận hành xanh, hiệu quả và bền vững.

Kỷ niệm 10 năm – Hành trình người bạn đồng hành tin cậy

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm tái hiện diện tại Việt Nam, PAN và Mobil khởi động chiến dịch "Hành Trình Người Bạn Đồng Hành Tin Cậy" – như một lời tri ân gửi đến hàng nghìn doanh nghiệp, tài xế và kỹ sư đã đồng hành cùng họ suốt chặng đường qua.

Đặc biệt, trong chương trình tri ân kỷ niệm 10 năm, khách hàng khi mua hàng với hóa đơn từ 500.000 VNĐ sẽ nhận ngay một bình giữ nhiệt cao cấp Mobil Delvac™ – món quà biểu trưng cho tinh thần "Bền bỉ cùng năm tháng – Tin cậy cùng hành trình".

Hãy tham gia và khám phá hành trình 100 năm bền bỉ của Mobil Delvac™ cùng PAN tại:

https://100nammobildelvac.com/

Thông qua chuỗi hoạt động tri ân và mini game tương tác, PAN mong muốn lan tỏa các giá trị "Bền bỉ – Tin cậy – Dẫn đầu công nghệ", đồng thời tạo cơ hội kết nối giữa Mobil Delvac™ , PAN và cộng đồng vận tải trên toàn quốc.

Thông tin sản phẩm

Mobil Delvac™ – Dầu nhờn chuyên biệt cho động cơ diesel hiện đại với hiệu suất vượt trội: bảo vệ và kéo dài tuổi thọ động cơ trong mọi điều kiện vận hành khắc nghiệt; công nghệ tiên tiến: giảm mài mòn, làm sạch muội than, đảm bảo động cơ hoạt động ổn định và tiết kiệm nhiên liệu với tiêu chuẩn quốc tế và ứng dụng dành cho động cơ diesel.

