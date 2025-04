10 năm qua giá nhà đất Bình Dương đã tăng 700%, bất động sản Bình Dương sẽ lập mặt bằng giá mới nếu sáp nhập TPHCM?

Tại sự kiện “Toàn cảnh thị trường bất động sản Bình Dương: Sử sang chương” diễn ra sáng 15/04 vừa qua, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn nhận định viễn cảnh “siêu đô thị” gồm TP.HCM - Bình Dương - Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho kinh tế đất nước, dự kiến đóng góp khoảng 25% GDP.

Cụ thể, Bình Dương hiện là thủ phủ công nghiệp của cả nước trong khi Bà Rịa – Vũng Tàu đang phát triển mạnh về cảng biển. Do đó, nếu đưa Bình Dương, TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu vào một cương giới hành chính thì sẽ tận dụng được các ưu thế của cả ba vùng, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và logistics. “Siêu đô thị” mới sẽ sở hữu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng biển Cái Mép - Thị Vải (top 20 cảng container lớn nhất thế giới) và mạng lưới khu công nghiệp hàng đầu Đông Nam Á, trở thành cửa ngõ giao thương toàn cầu.

Về thị trường nhà ở, những năm qua Bình Dương với lợi thế địa lý chiến lược, là cửa ngõ phía Đông Bắc của TP.HCM, cách các quận trung tâm chỉ 20 - 30 phút, đã trở thành điểm đến lý tưởng thu hút làn sóng dịch chuyển, đặc biệt là cộng đồng tri thức trẻ. Dữ liệu mới nhất của Batdongsan.com.vn cho thấy, tính riêng tháng 3/2025, lượng tìm kiếm bất động sản tại khu vực này (đặc biệt là phân khúc chung cư) đã tăng 46% so với tháng trước, trong đó phần lớn người quan tâm đến từ TP HCM. Trong đó, các khu vực giáp ranh TP.HCM như Thuận An tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về sự quan tâm từ các nhà đầu tư, tăng 57% so với tháng liền trước.

Dữ liệu từ thị trường cũng cho thấy, so với quý I/2015, đến quý I/2025, giá rao bán bất động sản tại Bình Dương đã tăng 700% - cao nhất trong số các tỉnh thành lân cận TP HCM như Đồng Nai (tăng 500%), Long An (tăng 433%) và Bà Rịa – Vũng Tàu (tăng 140%). Trong vòng 10 năm qua, giá rao bán trung bình chung cư tại Bình Dương cũng đã tăng khoảng 112%.

Được kỳ vọng là thị trường thay thế và bổ sung nguồn cung nhà ở cho TP.HCM với giá bán “mềm” hơn nhưng thực tế giá căn hộ sơ cấp tại Bình Dương đang tăng khá nhanh. Tính đến quý 1/2025, giá chung cư tại khu vực Thuận An đã tăng 39% so với cùng kỳ năm 2020, con số này tại Thủ Dầu Một là 18% và 38% tại Dĩ An.

Theo ghi nhận, giá bán căn hộ sơ cấp tại Bình Dương hiện chạm mốc trung bình 45 triệu đồng/m2. Các dự án chung cư rục rịch ra hàng trong năm nay cũng thiết lập ngưỡng giá mới từ 50 - 70 triệu đồng/m2. Nguồn cung căn hộ tầm giá 30 - 40 triệu đồng/m2 tại Bình Dương ngày càng hạn hẹp.

Đón đầu thông tin sát nhập Bình Dương vào TPHCM, mới đây dự án The Felix tọa lạc tại tâm điểm giao lộ Nguyễn Du và Bùi Hữu Nghĩa do C- Holding làm chủ đầu tư đã chính thức ra mắt thị trường. The Felix sẽ cung cấp 1.216 căn hộ cao cấp cùng 68 tiện ích theo tiêu chuẩn “luxury but affordable” với giá bán chỉ từ 34 triệu đồng/m2.

Đặc biệt, tại dự án này doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và C-Holdings đã chính thức công bố quỹ FIT FUND - quỹ trợ giá cho người trẻ mua nhà lần đầu với mức lãi suất 5,5%/năm, cố định trong 5 năm. Được biết, FIT FUND với tổng giá trị ước tính lên tới 100 tỷ đồng, người trẻ sẽ dễ dàng sở hữu căn hộ chất lượng cao với đầy đủ tiện ích hiện đại với số tiền cần chi trả chỉ từ 3,9 triệu đồng/tháng.

Ngoài The Felix, tại Bình Dương hiện có khoảng 20 dự án chung cư, đang trong giai đoạn giới thiệu ra thị trường. Có thể kể đến dự án The Emerald 68 tại TP. Thuận An, do Công ty Lê Phong làm chủ đầu tư. Giá bán được đưa ra là 48 - 60 triệu đồng/m2. Dự án khác đang chuẩn bị mở bán có tên Bcons Avenue tại TP. Dĩ An, với 528 căn chung cư, giá bán 35 - 42 triệu đồng/m2.

Cách đây ít ngày, tại TP. Thủ Dầu Một xuất hiện thông tin về dự án chung cư mang tên Orchard Heights. Theo quảng cáo, dự án này được xây dựng trên diện tích đất gần 7.000 m2, gồm 2 tòa tháp cao 24 tầng, với 436 căn hộ. Giá bán được đưa ra ở mức 55 triệu đồng/m2.

Theo ghi nhận, giá bán căn hộ sơ cấp tại Bình Dương hiện chạm mốc trung bình 45 triệu đồng/m2. Các dự án chung cư rục rịch ra hàng trong năm nay cũng thiết lập ngưỡng giá mới từ 50 - 70 triệu đồng/m2. Nguồn cung căn hộ tầm giá 30 - 40 triệu đồng/m2 tại Bình Dương ngày càng hạn hẹp.

Đánh giá về triển vọng bất động sản Bình Dương, ông Nguyễn Thọ Tuyển - Chủ tịch BHS Group cho biết với mức giá chung cư tại TPHCM hiện đã chạm mức cao, nguồn cung mới có giá trung bình lên tới 80- 100 triệu đồng/m2 thì Bình Dương sẽ trở thành vùng trũng về giá, từ đó biên độ tăng giá sẽ còn tăng mạnh một khi Bình Dương được sáp nhập vào TPHCM.