10 quán cà phê phủ đỏ cờ hoa, rực rỡ nhất Hà Nội ngay lúc này!

Hòa trong bầu không khí sôi động hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, những con phố của Hà Nội đã khoác lên mình diện mạo rực rỡ hơn bao giờ hết. Trên phố Hàng Mã, sắc đỏ của quốc kỳ tung bay phấp phới, trải dài từ đầu đến cuối con đường. Các cửa hàng nơi đây cũng đồng loạt bày bán nhiều sản phẩm mang đậm dấu ấn lễ hội như nón lá sơn đỏ, lồng đèn, áo phông in cờ… Tất cả đã góp phần khơi gợi niềm háo hức, mong chờ trong lòng người dân Thủ đô trước thềm Đại lễ.

Không chỉ có những con phố ngập tràn sắc đỏ vàng và các cửa hàng lưu niệm đầy ắp lựa chọn, nhiều quán cà phê tại khu vực trung tâm Hà Nội cũng bắt đầu “khoác áo mới”. Các chủ quán sáng tạo nhiều ý tưởng trang trí độc đáo, mỗi nơi một phong cách riêng nhưng đều có điểm chung: mang đến cho khách ghé thăm những góc chụp ấn tượng để lưu giữ kỷ niệm trong mùa lễ đặc biệt này.

Cùng khám phá những hàng quán cà phê tại Hà Nội đã trang trí đón Tết Độc lập 2/9 nhé!

1. NYNA Coffee - Fresh Coffee Beans

Tọa lạc tại phố Nguyên Hồng, NYNA Coffee là quán cà phê nép mình ở một góc đường. Mới đây quán đã có những thay đổi mới mẻ nhằm hưởng ứng dịp Đại lễ, đó chính là làm một sạp báo mang tên Thống Nhất. Dòng mô tả của sạp báo cũng khiến dân tình chú ý khi có mô tả là “Chuyên bán: Tự do và hạnh phúc”.

NYNA Coffee

Sạp báo được trang trí tràn ngập sắc đỏ của màu cờ Tổ quốc và bày các tờ báo, bên trên còn trang trí các lồng đèn trông rất thích mắt. Theo đại diện của thương hiệu, không gian này không chỉ để ngắm mà còn để cảm nhận nhịp tim tự hào và hơi ấm của thanh xuân yêu nước. Được biết, menu của quán có đa dạng các loại nước uống từ cà phê cho đến trà sữa và mức giá dao động từ 39 - 79 nghìn đồng cho một món nước. Bên cạnh đó, tiệm còn phục vụ các món bánh ngọt ăn kèm như: Crolssant, Bánh Nho Khoai,...

Địa chỉ: 06 Ngõ 34 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội. Thời gian: Mở cửa xuyên đêm.

2. Hầm Trú Ẩn - Cafe Hầm

Một quán cà phê với cái tên đặc biệt cũng có cách đón lễ đặc biệt, với những lá cờ tổ quốc được trang trí khắp không gian quán. Hầm Trú Ẩn đã trang trí toàn bộ không gian rộng 3500m2, nào là sân quảng trường rợp bóng cờ, lá Quốc Kỳ khổng lồ tung bay trong gió, hay các góc decor xinh xắn đầy tinh thần yêu nước…

Hầm Trú Ẩn

Điều khiến thực khách chú ý nhất tại Hầm Trú Ẩn đó chính là khu vực tiểu cảnh vườn hoa với mái ngói được sơn thành lá cờ tổ quốc. Tất cả tạo nên một bức tranh đầy màu sắc và rực rỡ. Không những thế, những lá cờ được treo trên cao, tung bay trong gió đã khiến cho thực khách khi ghé thăm càng thêm thích thú. Hầm Trú Ẩn là một thương hiệu cà phê được thành lập từ năm 2018, quán vừa đổi menu mới vào cuối năm 2024 với các món nước hấp dẫn, đậm vị trà. Được biết, quán đang có không gian trang trí này ở chi nhánh Trung Tiền, Hà Nội.

Địa chỉ: 78 Trung Tiền, Đống Đa, Hà Nội. Thời gian: 8:00 - 23:00.

3. Cheka Cafe

Ngay từ khu vực cổng chào, Cheka đã gây ấn tượng mạnh mẽ với hàng loạt lá cờ đỏ sao vàng, hai bên lối đi là hai tấm pano lớn in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh với trích đoạn trong bản Tuyên ngôn Độc Lập. Dọc lối đi bên trong quán cũng tràn ngập lá cờ tổ quốc và có nhiều khu vực check-in chụp ảnh độc đáo.

Theo chủ quán chia sẻ, ý tưởng của quán khi trang trí không gian này đó chính là ““Tự hào từ quá khứ - Trách nhiệm với hiện tại”. Chủ đề này được quán chuẩn bị trong khoảng 2 tháng và thi công trong vòng 2 ngày. Những ngày vừa qua cũng có nhiều thực khách đến để chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa này.

Cheka Cafe

Địa chỉ: Cheka Cafe – M4-L12 KĐT Dương Nội. Thời gian: 7:00 – 23:00



Giữa những con phố xô bồ tại Hà Nội thì có một tiệm cà phê đã biến ô cửa sổ thành một không gian tiệm tạp hóa tuổi thơ, đưa thực khách trở về quá khứ. Bơ đây đã đưa thực khách trở về ký ức vàng son của những thập niên xưa với Tiệm tạp hóa Quốc dân.

Không gian này khiến thực khách đặc biệt chú ý vì những chiếc tựa rơm, những bức tường vôi loang lổ, đến những gói snack treo ngăn ngắn như quà vặt tuổi thơ. Những chi tiết đều được tiệm tỉ mỉ bày biện chỉn chu tạo nên cảm giác mộc mạc mà gần gũi. Nhiều thực khách đặc biệt đến quán chỉ để check-in tiệm tạp hóa tuổi thơ, không những thế, tiệm còn tâm lý có sẵn phụ kiện cờ đỏ sao vàng để các thực khách có thể chụp nhiều kiểu ảnh.

Bơ đây

Địa chỉ: 114 A8 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thời gian: 9:00 - 23:00 5. Chini Tea & Coffee



Một quán cà phê tọa lạc gần khu vực Ngoại giao đoàn cũng được trang trí để đón lễ Quốc khánh. Khu vực mặt tiền của quán khiến nhiều người đi đường phải chú ý ngay vì quán đã trang trí Quốc kỳ ngay trung tâm và những lá cờ được treo trên cao. Không những thế, không gian bên trong quán cũng tràn ngập sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc. Một điểm đặc biệt thu hút thực khách nhất đó chính là chú Gấu Chini trong bộ trang phục bộ đội.

Ngoài ra, các món nước và món bánh của của quán cũng có màu đỏ và vàng đặc trưng. . Không gian quán rộng rãi, có cả gian ngoài trời và trong phòng máy lạnh, thực khách có thể đến đây hẹn hò, tụ tập bạn bè, tụ họp cùng gia đình hay đơn giản là chỉ nhâm nhi một ly cà phê trong một không gian đầy niềm tự hào.

Chini Tea & Coffee Địa chỉ: Biệt thự BT6.18 khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Thời gian: 7:00 – 23:00. 6. TheLa Coffee



Một góc nhỏ của Hà Nội bỗng trở nên thật đặc biệt và ấm cúng khi tiệm TheLa Coffee khoác lên mình tấm áo mới, sẵn sàng hòa mình vào không khí của một mùa Đại lễ đang đến gần. Không gian phía trước quán được điểm tô bằng dải cờ Tổ quốc rực rỡ, mang đến một cảm giác vừa hân hoan vừa đầy tự hào.

Điểm nhấn độc đáo và đầy ý nghĩa chính là cột biển báo mô phỏng tên hai con đường lịch sử: Điện Biên Phủ và Độc Lập. Chi tiết trang trí khéo léo này không chỉ tạo nên một góc ngồi đầy hoài niệm mà còn khơi gợi trong lòng mỗi người niềm tự hào dân tộc sâu sắc.

TheLa Coffee Địa chỉ: 179 Ngõ 75 Trần Quang Diệu, Hà Nội. Thời gian: Luôn mở cửa. 7. Kamon Kafe



Tọa lạc trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh tại số 22 Dốc La Pho, Thụy Khuê, Kamon Kafe những ngày này bỗng trở nên khác biệt, khoác lên mình một màu áo đỏ rực rỡ và trang trọng để hòa cùng không khí cả nước chào đón Đại lễ Quốc Khánh.

Điểm nhấn ấn tượng và xúc động nhất chính là khu vực ngoài trời. Dưới những dải cờ đỏ sao vàng và cờ búa liềm bay phấp phới là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng lời trích dẫn bất hủ từ bản Tuyên ngôn Độc lập. Ngay cả khu vực quầy pha chế bên trong cũng được trang hoàng bằng sắc cờ đỏ, thể hiện một tinh thần yêu nước đồng nhất.

Kamon Kafe Địa chỉ: 22 Ngõ 2 Dốc La Pho, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Thời gian: 8:00 - 23:00 8. Sutori Kohi



Hòa chung không khí tưng bừng của cả nước, Sutori Kohi đã khoác lên mình một màu áo lễ hội đầy hứng khởi và rực rỡ. Ngay từ bên ngoài, tấm băng rôn "Chào Mừng Tết Độc Lập 2/9/2025" nổi bật trên nền kiến trúc mang phong vị Nhật Bản, tạo nên một sự giao thoa văn hóa đầy thú vị.

Điểm nhấn thực sự bùng nổ và gây choáng ngợp nằm ở không gian bên trong. Bức tường sách khổng lồ được ôm trọn bởi bản đồ Việt Nam màu đỏ rực, một biểu tượng đầy tự hào và ấn tượng.

Sutori Kohi Địa chỉ: 70 đường 19/5 Văn Quán Hà Đông. Thời gian: 8:00 - 22:00 9. Ban Công Cafe



Mặt tiền quán gây ấn tượng mạnh mẽ với những đóa hoa đỏ khổng lồ bung nở xen kẽ cùng thác sao vàng rực rỡ. Sự kết hợp đầy táo bạo này cùng những dải cờ đỏ truyền thống đã tạo nên một bầu không khí hân hoan tuyệt đối, lan tỏa một sức sống cuồng nhiệt chào mừng Tết Độc Lập. Không chỉ lộng lẫy, Ban Công còn khéo léo tạo nên một "sạp báo" hoài niệm, nơi câu chuyện lịch sử được kể lại một cách đầy tự hào.

Ban Công Cafe Địa chỉ: Số 2 Đinh liệt, Hàng Bạc, Hà Nội. Thời gian: 8:00 - 23:00. 10. Sofee Café