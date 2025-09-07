10 tính năng 'xịn sò' giúp chị em lái xe tập trung hơn: Đa số đã xuất hiện tại Việt Nam, có tính năng giúp nhắn tin cho chồng

Trong thập kỷ qua, công nghệ trên ô tô hiện đại đã bùng nổ. Ngày nay, ô tô có thể tự đỗ, tự đến đón chủ khi được gọi, chuyển làn thay cho tài xế...

Trước đây, người dùng phải chuẩn bị rút cạn tài khoản ngân hàng để có được một trong những tính năng đó. Giờ đây, nhiều xe phổ thông đi kèm với một vài hoặc tất cả những tính năng đó với mức giá dễ tiếp cận.

Tuy nhiên, cùng một tính năng nhưng không phải tất cả các xe đều được tạo ra như nhau. Một số xe thể hiện các tính năng ngăn chặn lái xe phân tâm tốt hơn những xe khác.

Dưới đây là những tính năng tốt nhất và những chiếc xe làm điều đó tốt nhất dựa trên đánh giá của các chuyên gia thử xe của A Girls Guide to Cars, trang chuyên về ô tô cho phụ nữ.

Cảnh báo chệch làn đường

Cho dù bạn đang liếc nhìn màn hình GPS để kiểm tra lối ra sắp tới, cố gắng trả lời cuộc gọi điện thoại, đưa đồ ăn nhẹ cho con hay với lấy đồ chơi bị rơi để dỗ con nín khóc, việc đi chệch khỏi làn đường đều có thể xảy ra với tất cả mọi người.

Cảnh báo chệch làn đường sẽ nhắc nhở tài xế hoặc điều chỉnh để đưa tài xế trở lại làn đường của mình.

Cảnh báo chệch làn đường trên xe Ford được đánh giá cao. Ảnh: A Girls Guide to Cars

Đây là một trang bị đã khá phổ biến, thậm chí xuất hiện trên một số xe hạng A. Một số rung vô lăng cảnh báo, một số có tiếng bíp báo động trên màn hình thông tin. Nếu tài xế không xử lý kịp thời, nhiều xe còn tự động lái trở lại làn đường của mình.

Hầu hết cho phép tài xế tắt tính năng nếu không muốn sử dụng. Một số trở thành mặc định.

Trong số các xe đã được thử nghiệm, các phóng viên của A Girls Guide to Cars đánh giá cao nhất hệ thống của Ford:

"Hệ thống chệch làn đường của Ford được coi là một trong những hệ thống tốt nhất, vì được kết hợp với một camera hướng về phía người lái để xác định xem xe có cần can thiệp hay không. Nếu người lái không nhìn đường, xe sẽ tự động di chuyển. Nếu người lái đang nhìn, một cảnh báo đơn giản là đủ. Những chiếc xe được yêu thích nhất của chúng tôi là Ford Expedition, Ford Mach-E và Ford Explorer Tremor".

Phanh khẩn cấp tự động

Phanh khẩn cấp tự động, hay AEB, là tính năng yêu thích của các công ty bảo hiểm.

Không giống như hỗ trợ giữ làn đường, tính năng này hầu như không thể tắt được. Nhưng điều đó cũng không quá quan trọng, bởi AEB không chỉ dành cho những vụ va chạm phía trước, mà còn có thể dự đoán khả năng xảy ra va chạm khi xe đang lùi, rẽ hoặc đỗ.

Subaru Forester được đánh giá là chiếc xe tốt cho cả nhu cầu gia đình hoặc cá nhân. Ảnh: A Girls Guide to Cars

Subaru Forester với bộ ba camera EyeSight được nhiều người coi là hệ thống AEB tốt nhất trên thị trường. Ở Mỹ, đây cũng là hệ thống duy nhất có thể phát hiện người đi bộ vào ban đêm, bất kể họ đang mặc gì. Mercedes-Benz A-Class, Volvo XC40, Toyota RAV4 và Ford Explorer cũng có hệ thống AEB từng đoạt giải thưởng.

Cảnh báo điểm mù

Một người mẹ đang bận nhắc con không được nghịch cửa nữa hay đang xem GPS khi nhận ra mình phải chuyển làn đường, sau đó, bất thình lình, chúng ta nghe thấy tiếng còi xe.

Hệ thống phát hiện điểm mù giúp ngăn ngừa lái xe phân tâm, với các cảm biến, thường là radar hoặc camera, cảm nhận khi có xe khác ở điểm khó nhìn thấy.

Hầu hết các hệ thống sẽ có đèn sáng ở góc gương để cảnh báo người lái rằng có xe trong điểm mù của họ. Nếu tài xế có xu hướng đánh lái dễ dẫn đến va chạm, một số xe thậm chí bật báo động và ngăn thực hiện thao tác đó. Có thể nói, cảnh báo điểm mù cũng giúp ngăn ngừa tai nạn khi chuyển làn.

Phát hiện điểm mù là tính năng cần thiết cho xe gia đình. Ảnh: A Girls Guide to Cars

Chiếc xe có hệ thống phát hiện điểm mù tốt nhất là Mercedes-Benz E-Class. Những xe này có hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ động hoạt động bằng cách phanh ở phía đối diện của xe để ngăn ngừa va chạm khi cố gắng chuyển làn khi có một phương tiện trong điểm mù của xe.

Các xe khác có hệ thống điểm mù cũng được đánh giá cao là Subaru Impreza, Toyota Camry và Kia Sorento. Hyundai và Kia thực sự có camera ở gương chiếu hậu bên hông bật lên khi tín hiệu được kích hoạt, cho phép người lái xem có bất cứ thứ gì trong điểm mù trước khi nhập làn hay không.

Hệ thống giám sát người lái

Một số xe sẽ có camera hoặc cảm biến theo dõi tài xế. Về cơ bản, hệ thống này đảm bảo tài xế đang nhìn đường. Một số dễ dàng nhìn thấy phía sau vô lăng, một số camera hoặc cảm biến nằm trên màn hình đa phương tiện và một số khác được lắp đặt trên nóc xe.

Hệ thống này đặc biệt hữu ích với những người mẹ đang bù đầu với những đứa trẻ nghịch ngợm.

Hyundai Santa Fe có hệ thống giám sát người lái được đánh giá cao. Ảnh: A Girls Guide to Cars

"Với hai đứa con của tôi trên ghế ô tô, hệ thống này rất hữu ích khi dừng đèn đỏ, các con tôi đang la hét đòi đồ ăn nhẹ, uống nước hoặc yêu cầu tôi bật một bài hát nào đó. Khi đèn chuyển sang màu xanh lục và chiếc xe phía trước tôi bắt đầu di chuyển, tôi sẽ nghe thấy tiếng chuông báo động đi cùng một cảnh báo trên bảng điều khiển ghi "Xe phía trước đang rời đi". Sau đó, tôi biết khi nào nên di chuyển và những người phía sau sẽ không bấm còi giục giã.

Nó cũng cực kỳ hữu ích khi tắc đường, khi bạn đang chăm sóc trẻ em, chó, tìm kiếm kính râm hoặc son dưỡng môi trong ví của bạn…"

Những bà mẹ ở A Girls Guide to Cars đánh giá cao hệ thống này trên Subaru Outback, Hyundai Santa Fe và Kia Carnival.

Ga tự động thích ứng

Ga tự động thích ứng là một tính năng được đánh giá cao dành cho những người đi làm, vì nó là một tính năng bán tự động giúp điều chỉnh tốc độ xe nhằm giữ khoảng cách an toàn giữa với xe phía trước.

Nếu xe phía trước giảm tốc độ, hệ thống sẽ buộc xe giảm tốc độ hoặc thậm chí dừng lại. Khi di chuyển, nó sẽ giữ cho xe theo kịp xe phía trước, mặc dù hầu hết sẽ tắt hoặc chỉ có thể được kích hoạt ở tốc độ nhất định.

Cadillac Lyriq có SuperCruise, một hệ thống kiểm soát hành trình bán tự động có thể thay đổi làn đường giúp tài xế. Ảnh: A Girls Guide to Cars

Tất cả các xe SuperCruise của General Motors, như Cadillac Lyriq hay BlueCruise của Ford được đánh giá cao.

Cảnh báo va chạm phía sau/cắt ngang

Kristen Brown của A Girls Guide to Cars khẳng định đây là một tính năng cứu cánh: "Tôi đã lái thử Hyundai Ioniq 5 XRT vài tháng trước. Khi đó, tôi rẽ trái sau khi đèn chuyển xanh. Đột nhiên, chiếc xe bắt đầu phát ra tiếng bíp, sau đó phanh được kích hoạt. Hóa ra, một người đàn ông trong chiếc Toyota Prius đã vượt đèn đỏ, suýt đâm vào đầu chiếc xe điện của tôi. Nếu không có các cảm biến và camera hướng ra ngoài, nó đã không phát hiện ra người lái xe phân tâm đó và tôi sẽ bị đâm ngang hông. Không đời nào tôi có thể nhìn thấy anh ta, vì làn đường của anh ta bị một chiếc xe tải lớn cản trở, nhưng chiếc Hyundai đã cảm nhận được điều đó và dừng lại. Tôi rất biết ơn điều đó".

Acura MDX Advance 2024 với camera lùi 360 độ - một sản phẩm không thể thiếu. Ảnh: A Girls Guide to Cars

Nhiều xe đi kèm với tính năng này, được đánh giá cao nhất là hệ thống trên Hyundai Ioniq 5, Subaru Forester, Toyota 4Runner và Lexus UX 300h.

Đèn pha thích ứng

Rất nhiều tài xế đã gặp cảnh này: Lái xe ban đêm, sử dụng đèn pha trên con đường thiếu sáng, nhìn thấy một chiếc xe đang chạy tới và sau đó cảm thấy tội lỗi khi nhận ra mình đã không tắt đèn pha cho chiếc xe đang chạy tới. Mọi người thường phàn nàn việc bị xe khác rọi pha, nhưng đôi khi chính họ cũng quên.

Tuy nhiên, những ai đang lái một chiếc xe có đèn pha thích ứng sẽ không bao giờ quên nữa. Những xe này sẽ tự động bật đèn pha và tắt nếu phát hiện đèn pha của xe khác.

Đèn pha thích ứng giúp mọi người trở thành những tài xế lịch sự. Ảnh: A Girls Guide to Cars

Những chiếc Subaru, Toyota 4Runner, Mazda CX-70, Lexus RX 450h, Hyundai Santa Fe và Genesis GV80 được đánh giá cao về hệ thống này.

Trợ lý ảo

Gần như các hãng đều có trợ lý ảo riêng cho phép người lái điều khiển các chức năng nhất định, như điều hòa, âm lượng, chọn bài hát, gọi điện, bật đèn, mở cửa… tùy vào từng thương hiệu.

Có trợ lý ảo, lái xe nhàn hơn rất nhiều. Ảnh: A Girls Guide to Cars

Các trợ lý ảo được đánh giá cao nhất là trên xe châu Âu, nổi bật là BMW và Mercedes-Benz.

Kết nối điện thoại với màn hình giải trí

Android Auto và Apple CarPlay giúp giảm thiểu lái xe phân tâm bằng cách hiển thị mọi thứ tài xế cần từ điện thoại lên màn hình chính. Danh bạ, điểm đến yêu thích, tin nhắn văn bản có thể được đọc to và trả lời mà không cần chạm vào điện thoại.

Android Auto và Apple CarPlay không chỉ đơn giản là sự tiện dụng, mà thực chất cũng là một tính năng an toàn. Ảnh: A Girls Guide to Cars

"Tôi thích sử dụng nó để nhắn tin cho chồng tôi, báo cho anh ấy biết tôi sắp về nhà, mang bữa trưa đến chỗ làm cho anh ấy hoặc để trả lời tin nhắn. Sau đó, tin nhắn sẽ được gửi từ điện thoại của tôi và đến điện thoại của anh ấy, mà không cần chạm trực tiếp với điện thoại. Với công nghệ này, không còn phân tâm khi vừa dùng điện thoại vừa lái xe", Kristen Brown của A Girls Guide to Cars cho hay.

Màn HUD

Chất lượng của màn HUD khác nhau tùy theo nhà sản xuất, nhưng các phóng viên A Girls Guide to Cars chưa từng phải phàn nàn về trang bị này trên hầu hết xe họ đã lái thử.

Màn HUD trên BMW i5. Ảnh: BMW

Nhưng BMW và Mercedes-Benz vẫn là những thương hiệu có màn HUD tốt nhất trên thị trường. Ngoài ra, HUD trong xe Lexus, Genesis, Hyundai, Kia và Toyota cũng được đánh giá cao.