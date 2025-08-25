Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 việc nên hoàn tất trước tuổi 55 để nghỉ hưu nhàn nhã, không lo áp lực tiền bạc

25-08-2025 - 10:35 AM | Lifestyle

Nghỉ hưu không chỉ là một dấu mốc tuổi tác, mà còn là bài toán tài chính đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu trước tuổi 55 bạn kịp hoàn tất những việc quan trọng này, quãng đời sau hưu sẽ nhẹ nhõm, ít lo lắng và bạn có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.

1. Hoàn tất khoản vay nợ

10 việc nên hoàn tất trước tuổi 55 để nghỉ hưu nhàn nhã, không lo áp lực tiền bạc- Ảnh 1.

Trước khi bước sang tuổi 55, việc đầu tiên cần làm là dứt điểm nợ nần: nợ tín dụng, nợ mua nhà, nợ bạn bè. Nếu mang gánh nặng trả lãi vào tuổi hưu, bạn sẽ thấy áp lực gấp nhiều lần khi thu nhập cố định và không còn linh hoạt.

2. Xây dựng quỹ khẩn cấp ít nhất 6 tháng chi tiêu

Một quỹ khẩn cấp sẽ giúp bạn yên tâm trước những tình huống bất ngờ như ốm đau, hỏng xe, hay hỗ trợ con cháu. Khoản quỹ này nên bằng ít nhất 6 tháng chi phí sinh hoạt, gửi ở kênh dễ rút và an toàn.

3. Lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng

Trước tuổi nghỉ hưu, hãy tập thói quen ghi chép và dự toán chi tiêu hàng tháng. Thói quen này giúp bạn quen với việc sống trong khuôn khổ ngân sách, tránh hụt hẫng khi không còn nguồn thu nhập lớn.

4. Hoàn tất bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ

Chi phí y tế thường tăng cao ở tuổi hưu. Đầu tư một gói bảo hiểm hợp lý trước tuổi 55 sẽ giúp bạn tiết kiệm được khoản chi khổng lồ khi chẳng may bệnh tật. Đây chính là “lá chắn” cho tuổi già.

5. Xác định nguồn thu nhập phụ sau nghỉ hưu

Ngoài lương hưu, nhiều người vẫn cần thêm dòng tiền nhỏ từ việc cho thuê phòng trọ, làm nông sản sạch, dạy kèm, hoặc bán hàng online. Việc xác định nguồn thu nhập phụ từ sớm sẽ tạo sự chủ động và thoải mái hơn khi nghỉ hưu.

6. Hoàn tất ít nhất một khoản đầu tư dài hạn

10 việc nên hoàn tất trước tuổi 55 để nghỉ hưu nhàn nhã, không lo áp lực tiền bạc- Ảnh 2.

Trước 55 tuổi, hãy chắc rằng bạn đã có một kênh đầu tư sinh lời ổn định (vàng, chứng chỉ quỹ, bất động sản nhỏ). Không cần quá rủi ro, chỉ cần một khoản “chắc tay” để tạo thêm dòng tiền hỗ trợ.

7. Chuẩn bị căn nhà ổn định

Dù ở phố hay quê, hãy hoàn tất nơi ở cố định trước khi nghỉ hưu. Một mái nhà ổn định sẽ là điểm tựa tinh thần và cũng giúp bạn giảm hẳn khoản chi thuê nhà hàng tháng.

8. Thử sống với “mức hưu giả định”

Một mẹo hay là từ 50 tuổi, hãy thử sống với ngân sách dự kiến khi nghỉ hưu (ví dụ 7 triệu/tháng). Nếu cảm thấy ổn, bạn đã sẵn sàng. Nếu hụt, bạn sẽ biết cần cắt giảm khoản nào trước khi chính thức bước vào tuổi hưu.

9. Dành quỹ riêng cho sở thích & sức khỏe tinh thần

Nhiều người nghỉ hưu rơi vào buồn chán vì không có hoạt động cá nhân. Một quỹ nhỏ cho du lịch, đọc sách, học lớp yoga, hoặc chăm cây cảnh sẽ giữ cho tinh thần bạn lạc quan, giảm chi phí y tế gián tiếp.

10. Trò chuyện và thống nhất với gia đình

Cuối cùng, hãy trao đổi rõ với vợ/chồng, con cái về kế hoạch chi tiêu, hỗ trợ, và kỳ vọng sau hưu. Khi cả nhà thống nhất, bạn sẽ tránh được nhiều xung đột và áp lực không đáng có.

Bảng chi tiêu mẫu cho người nghỉ hưu với 7 triệu/tháng

Khoản chiTỷ lệ (%)Số tiền (VND)Ghi chú
Ăn uống – sinh hoạt40%2.800.000Đi chợ, gas, điện nước
Y tế & bảo hiểm20%1.400.000Khám bệnh định kỳ, mua thuốc
Hỗ trợ con cháu10%700.000Tùy gia đình, có thể linh hoạt
Quỹ dự phòng15%1.050.000Để tiết kiệm, dự phòng rủi ro
Sở thích – giải trí10%700.000Du lịch nhỏ, cà phê bạn bè, học lớp ngoại
Quỹ thiện nguyện/khác5%350.000Giúp đỡ họ hàng, từ thiện, chi phí linh tinh

Nghỉ hưu không phải là “ngày mai hưu thì hôm nay mới chuẩn bị”, mà là một hành trình dài hơi. Nếu trước tuổi 55, bạn đã hoàn tất 10 việc quan trọng này, tuổi hưu sẽ thực sự trở thành quãng thời gian nhàn nhã, an toàn tài chính và nhiều niềm vui.

10 việc nên hoàn tất trước tuổi 55 để nghỉ hưu nhàn nhã, không lo áp lực tiền bạc- Ảnh 3.

Thực tế, nhiều người đến sát tuổi hưu mới bắt đầu loay hoay tính toán, dẫn đến vừa hụt hơi vừa lo lắng. Ngược lại, những ai chuẩn bị sớm – từ việc dứt điểm nợ nần, tập sống với ngân sách hạn chế, đến xây dựng quỹ dự phòng – đều bước vào tuổi hưu với tâm thế nhẹ nhõm, chủ động.

Nghỉ hưu nhàn nhã không phải do “trời cho”, mà chính là kết quả của một kế hoạch kỹ lưỡng từ tuổi 40–50. Và khi bạn hoàn tất 10 việc này trước tuổi 55, thì thay vì áp lực tiền bạc, bạn sẽ có cơ hội tận hưởng quãng đời an nhiên: đọc thêm vài cuốn sách, chăm vài chậu cây, đi một chuyến du lịch dài ngày… mà không cần canh cánh nỗi lo “tiền đâu”.

Không cắt giảm 6 khoản này trước tuổi 55, tôi từng lao đao suốt 2 năm đầu nghỉ hưu

Theo Nhật Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người đẹp phim giờ vàng VTV trở thành “vợ yêu” của doanh nhân công nghệ: “Lên đời” nhan sắc, khéo chăm chồng chăm con, dân mạng khen hết lời

Người đẹp phim giờ vàng VTV trở thành “vợ yêu” của doanh nhân công nghệ: “Lên đời” nhan sắc, khéo chăm chồng chăm con, dân mạng khen hết lời Nổi bật

Hà Nội lúc này, đông kỷ lục!

Hà Nội lúc này, đông kỷ lục! Nổi bật

Giờ trung niên rồi, tôi vẫn ước giá như mình biết 5 điều này sớm hơn thì giờ đỡ khổ

Giờ trung niên rồi, tôi vẫn ước giá như mình biết 5 điều này sớm hơn thì giờ đỡ khổ

10:35 , 25/08/2025
Vợ chồng Duy Mạnh tặng kem, "sĩ hết nấc" khi chụp ảnh cùng chiến sĩ A80

Vợ chồng Duy Mạnh tặng kem, "sĩ hết nấc" khi chụp ảnh cùng chiến sĩ A80

10:30 , 25/08/2025
Menu “đặc biệt” tại nhà hàng 3 lần liên tiếp được Michelin vinh danh: Là Bữa cơm tết Độc lập, tự hào tình yêu nước qua từng món ăn

Menu “đặc biệt” tại nhà hàng 3 lần liên tiếp được Michelin vinh danh: Là Bữa cơm tết Độc lập, tự hào tình yêu nước qua từng món ăn

10:09 , 25/08/2025
'Mưa đỏ' cán mốc 100 tỷ đồng nhanh vượt trội

'Mưa đỏ' cán mốc 100 tỷ đồng nhanh vượt trội

09:57 , 25/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên