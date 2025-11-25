Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

100 dự án bất động sản ở TPHCM 'chờ' đóng tiền sử dụng đất

25-11-2025 - 07:15 AM | Bất động sản

TPHCM hiện có khoảng 100 dự án bất động sản, nhà ở thương mại đang chờ thông báo tiền sử dụng đất, khoản nộp bổ sung như Novaland có 13 dự án, Hưng Thịnh Land có 8 dự án… Do đó, quy định nộp tiền bổ sung cho thời gian chậm tính tiền sử dụng đất sẽ đặt gánh nặng tài chính lên doanh nghiệp.

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa tiếp tục gửi kiến nghị đến Quốc hội góp ý dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế tháo gỡ khó khăn trong thi hành Luật Đất đai đối với các doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho biết, trong văn bản khẩn số 148/2025 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội góp ý dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, HoREA đã kiến nghị bổ sung quy định miễn tiền sử dụng đất bổ sung cho doanh nghiệp không có lỗi, nhằm gỡ vướng pháp lý hàng trăm dự án đang vướng mắc trên địa bàn thành phố.

Theo lý giải của HoREA, theo điểm d khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai 2024, đang tạo ra một rủi ro khi yêu cầu nộp tiền bổ sung cho thời gian chậm tính tiền đất nhưng chưa phân định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp.

Việc chậm ban hành quyết định giá đất hay điều chỉnh quy hoạch phần lớn thuộc về quy trình hành chính và thẩm quyền của cơ quan Nhà nước. Điều này không nằm trong ý chí và thẩm quyền của doanh nghiệp nên việc yêu cầu doanh nghiệp nộp bổ sung tiền sử dụng đất cho khoảng thời gian này là chưa hợp lý.

Theo đề xuất, HoREA kiến nghị bổ sung Điều 10a vào dự thảo Nghị quyết với nội dung cốt lõi là người sử dụng đất được coi là không có lỗi nếu tại thời điểm ban hành quyết định giá đất, không có văn bản của cơ quan thẩm quyền xác định lỗi của họ. Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải được miễn nộp khoản tiền bổ sung.

Hiệp hội Bất động sản TPHCM cũng đề xuất cơ chế cho phép UBND cấp tỉnh được khấu trừ khoản tiền mà doanh nghiệp đã lỡ nộp bổ sung vào các nghĩa vụ tài chính khác nếu sau đó xác định họ không có lỗi.

Theo thống kê của HoREA, TPHCM hiện có khoảng 100 dự án bất động sản, nhà ở thương mại đang chờ thông báo tiền sử dụng đất, khoản nộp bổ sung. Chẳng hạn, Novaland có 13 dự án, Hưng Thịnh Land có 8 dự án, dự án Tháp quan sát (Empire City) của Công ty Thành phố Đế Vương (hợp tác giữa Công ty Tiến Phước, Công ty Trần Thái, Keppel Land và Gaw Capital Partners),…

HoREA cho rằng, việc áp dụng quy định này sẽ đặt gánh nặng tài chính lên doanh nghiệp. Về chủ trương này, UBND TPHCM cũng cho biết, sẽ có kiến nghị Chính phủ tháo gỡ cả khoản tiền bổ sung và tiền phạt chậm nộp để giữ niềm tin cho nhà đầu tư.

HoREA cũng đề xuất bổ sung cơ chế loại trừ lỗi và khấu trừ khoản đã nộp để tránh tình trạng doanh nghiệp bị oan, góp phần giúp môi trường đầu tư minh bạch, ổn định hơn.

Trước đó, theo Nghị định 291 vừa được Chính phủ ban hành, sửa đổi một số nội dung của Nghị định 103 về tiền sử dụng đất và tiền thuê đất - có hiệu lực từ ngày 6/11 - quy định khoản thu tiền sử dụng đất bổ sung sẽ áp mức 3,6% mỗi năm trên số tiền sử dụng đất phải nộp thay vì mức 5,4% như đề xuất trước đó.

Thời gian tính thu được xác định từ lúc phát sinh nghĩa vụ tài chính đến ngày làm việc thứ 8 kể từ khi có quyết định giá đất. Nghị định 291 cũng cho phép tính lại khoản tiền bổ sung đã nộp theo Nghị định 103 trước đây.

Theo Duy Quang

Tiền Phong

