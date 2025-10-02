1.000 căn hộ giá thấp hơn thị trường 25% cháy giỏ hàng sau 5 tiếng, Sunshine Group có đủ sức kéo giá chung cư Hà Nội hạ nhiệt?

Giá chung cư tại Hà Nội tăng gấp ba lần trong một thập kỷ, vượt xa tốc độ tăng thu nhập của người dân. Cụ thể, số liệu của Bộ Xây dựng cho biết giá bán sơ cấp trung bình toàn thị trường lên mức 80 triệu đồng/m2, tăng 5,6% so với đầu năm và 33% so với cùng kỳ 2024. Đáng chú ý, nhiều dự án hạng sang ghi nhận mức giá rất cao, từ 150 đến 300 triệu đồng/m2.

Theo phân tích của Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), mức giá hiện nay không chỉ vượt xa khả năng chi trả của nhóm thu nhập thấp mà còn nằm ngoài tầm với của cả những người thuộc nhóm thu nhập trung bình cao.

Trong bối cảnh đó, dự án Sunshine Legend City với quy mô 50ha tại xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên), Sunshine Legend City của Sunshine Group nằm ngay cạnh cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đối diện 2 đại dự án lớn Vinhomes Ocean Park 2 – Vinhomes Oocean Park 3 chính thức gia nhập thị trường đã tạo nên một cơn sốt cục bộ. Sunshine Group khẳng định các căn hộ tại đây có giá thấp hơn khoảng 25% so với mặt bằng các dự án cao cấp cùng khu vực.

Được biết, mức giá được chủ đầu tư đưa ra cho các căn hộ Sunshine Legend City từ 50 triệu đồng, đây là mức giá căn hộ mới ra hàng được xem là thấp bậc nhất thị trường trong bối cảnh nguồn cung mới căn hộ thủ đô đang ở ngưỡng từ 100 triệu đồng/m2.

Theo khảo sát của chúng tôi, ngay đối diện Sunshine Legend City là các đại dự án lớn, hiện giá các căn chung cư tại đây đang được rao bán trong khoảng 70- 80 triệu đồng/m2. Không chỉ vậy, cách Sunshine Legend City khoảng 2 km là Ecopark, các căn hộ tại đây có giá phổ biến khoảng 80 triệu đồng/m2, thậm chí một số phân khu cao cấp còn lên tới hơn 100 triệu đồng/m2.

Đáng chú ý, hầu hết các tòa chung cư tại Ecopark và một số đại dự án xung quanh đã bàn giao hiện đã kín người ở, cho thấy nhu cầu thực ở rất lớn và sức hút mạnh mẽ của thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội.

Dù có giá thấp hơn nhưng Sunshine Group khẳng định dự án sẽ có tiêu chuẩn tương đương các dự án đã vận hành của Sunshine Group như Sunshine City (Hà Nội) hay Sunshine Sky City (TP.HCM). Các căn hộ tại dự án cũng được bàn giao trọn bộ nội thất, người mua có thể vào ở ngay. Đáng chú ý, 100% sản phẩm của Sunshine Legend City sẽ được bàn giao đầy đủ nội thất, người mua chỉ việc nhận nhà về ở luôn.

Phối cảnh dự án Sunshine Legend City.

Đánh giá về Sunshine Legend City, giới bất động sản cho rằng đây là dự án hiếm hoi có mức giá thấp ra mắt thị trường ở thời điểm hiện tại. Chỉ từ 1,5 tỷ đồng/căn hộ đã góp phần kéo giá mặt bằng chung căn hộ ra mắt thời điểm cuối năm 2025. Đặc biệt với quy mô lên đến 12 tòa chung cư với hơn 8.000 căn hộ sẽ đáp ứng chỗ ở giá tốt cho hàng chục nghìn người dân.

Được biết, chiến lược giảm giá căn hộ chung cư Hà Nội đang được Chính phủ hết sức quan tâm. Tại Hội nghị ngày 22.9, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh thực tế giá nhà, giá chung cư hiện nay ở mức cao, gây áp lực lớn đến khả năng tiếp cận nhà ở của người dân.

Trước thực trạng giá nhà ngày càng vượt xa khả năng chi trả của người dân, Thủ tướng yêu cầu phải có câu trả lời vì sao “giá nhà chung cư liên tục tăng và cao mãi”.



"Bao nhiêu người cần nhà nhưng vì giá cao quá không thể mua được. Giá nhà chung cư mà cứ 70 triệu, 100 triệu đồng một m2 thì ai có tiền mà mua", Thủ tướng nói tại phiên họp.



Phân tích về chi phí đầu vào của một dự án nhà ở thương mại hiện nay, ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam, cho biết để làm một dự án bao gồm: 25% chi phí đất đai, chi phí thủ tục đầu tư chiếm khoảng 5-10% tổng chi phí. Bên cạnh đó còn có nhóm chi phí xây dựng (vật liệu, nhân công, máy móc) và lợi nhuận của chủ đầu tư.

Theo ông Đính, trong các yếu tố, chỉ còn lợi nhuận gộp của chủ đầu tư là có thể giảm, nhưng điều này sẽ khiến lợi nhuận giảm đi, buộc các doanh nghiệp phải quản trị tốt. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường rất hiếm có chủ đầu tư làm được điều này.

Được biết, Sunshine Legend City được Sunshine Group chính thức khởi công vào ngày 19/8/2025 cùng với 250 công trình trên cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Với quy mô gần 8.000 căn hộ cao cấp bàn giao trọn bộ nội thất thông minh, Sunshine Legend City là dự án tiên phong trong chiến lược phát triển 20.000 căn hộ chất lượng cao giá hợp lý mà Sunshine Group đang tốc lực triển khai tại Hà Nội, TP.HCM và các đô thị vệ tinh. Được biết, dự án này đã hoàn chỉnh pháp lý, hoàn thành tiền sử dụng đất hồi đầu năm 2025.

Sunshine Legend City nằm ngay cạnh cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Dự án đồng thời kết nối trực tiếp với Vành đai 4, Vành đai 3.5 và hệ thống 7 cây cầu vượt sông Hồng, mang đến lợi thế rõ rệt về giao thông và liên kết vùng. Cầu Ngọc Hồi được khởi công vào ngày 19/8, khi hoàn thành sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Sunshine Legend City vào trung tâm Thủ đô.

Đáng chú ý, dự án còn hưởng lợi từ hai công trình hạ tầng quy mô lớn vừa khởi công ngày 19/8 là cầu Ngọc Hồi và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) – Những dự án này được kỳ vọng tạo bước chuyển quan trọng trong chiến lược liên kết vùng Thủ đô. Cùng với đó là mở ra cơ hội phát triển thương mại và gia tăng tiềm năng đầu tư cho khu vực Hưng Yên, Bắc Ninh, trong đó có Sunshine Legend City.