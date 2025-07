12 giây lý giải vì sao đây là mỹ nhân "chảnh" nhất Hàn Quốc: Visual xứng tầm báu vật, trời sinh làm đại minh tinh

Mới đây, những hình ảnh của Jun Ji Hyun thời đóng Vì Sao Đưa Anh Tới (tựa Anh: My Love From The Star) bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội. Trong video, nữ diễn viên trông vô cùng nổi bật, không chỉ xinh đẹp mà còn tỏa ra khí chất đại minh tinh tràn màn hình đúng với vai diễn ngôi sao màn ảnh Cheon Song Yi cô thể hiện.

Đoạn video dài 12 giây ghi lại thần thái cực đỉnh của Jun Ji Hyun thời đóng Vì Sao Đưa Anh Tới.

Có lẽ, ai xem xong đoạn clip cũng phải công nhận rằng với visual và khí chất "đỉnh nóc kịch trần" như vậy, biệt danh "mợ chảnh" mà người ta vẫn gọi cô quả thực là danh xứng với thực. Trên mạng xã hội, netizen dành rất nhiều lời khen cho Jun Ji Hyun. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Nhìn video đẹp hơn ảnh chụp bao nhiêu luôn á.

- Mê bà này từ nhỏ tới giờ luôn.

- Ảnh xấu ghê, chị đẹp quá ảnh không thể hiện hết được.

- Khí chất siêu sao.

- Bả đẹp không gốc chết luôn à. Nhìn lại mình già rồi.

- Mợ đẹp, mợ chảnh, mợ slay.

Jun Ji Hyun là một trong những minh tinh hàng đầu Hàn Quốc hiện tại.

Nói thêm về Jun Ji Hyun, không chỉ vào vai một minh tinh trong Vì Sao Đưa Anh Tới mà ngoài đời, cô cũng là ngôi sao hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc. Jun Ji Hyun bắt đầu bén duyên với làng giải trí từ năm 1997, nổi lên mạnh mẽ từ năm 2001 với bộ phim Cô Nàng Ngổ Ngáo. Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Jun Ji Hyun có nhiều tác phẩm đáng chú ý ở cả mảng truyền hình lẫn sân chơi điện ảnh. Bên cạnh Cô Nàng Ngổ Ngáo và Vì Sao Đưa Anh Tới, chúng ta có thể kể tới một số cái tên như Hồ Sơ Berlin, Đội Quân Siêu Trộm, Sứ Mệnh Truy Sát, Huyền Thoại Biển Xanh...

Năm 2025, Jun Ji Hyun sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ sau 4 năm vắng bóng với tác phẩm Tempest. Đây là bom tấn được chờ đợi bậc nhất nửa cuối năm khi chứng kiến màn hợp tác của Jun Ji Hyun và Kang Dong Won.

Thuộc thể loại hành động, giật gân xen lẫn lãng mạn, Tempest mang đến câu chuyện của một nhà ngoại giao tài ba và một lính đánh thuê tinh nhuệ. Cùng nhau, họ điều tra sự thật về một vụ ám sát mang đậm màu sắc chính trị.