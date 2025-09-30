12 năm liên tiếp Masan Group đạt TOP 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam là một bảng xếp hạng uy tín do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện thường niên, với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế hàng đầu.

Bảng xếp hạng được triển khai trên cơ sở đo lường kết quả kinh doanh các công ty liên tiếp 3 năm, dựa vào 3 chỉ số tăng trưởng: doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu. Kết quả đo lường nhằm đánh giá khách quan năng lực quản trị của doanh nghiệp.

12 năm vào TOP 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

TOP 50 năm nay ghi nhận sự hiện diện mạnh mẽ của các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng như bán lẻ, tiêu dùng, ngân hàng, và sản xuất.

Đơn cử là Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), đơn vị này tiếp tục được vinh danh TOP 50 này trong 12 năm liên tiếp. Thành quả này là ghi nhận của sự phát triển không ngừng của Masan, đạt được những tăng trưởng đột phá và bền vững, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế nước nhà.

Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, Masan hiện là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực tiêu dùng bán lẻ tại Việt Nam. Hiện nay, Masan đang sở hữu hơn 4.200 điểm bán trải dài khắp cả nước, phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của 100 triệu người tiêu dùng Việt.

Hệ sinh thái của Masan gồm nhiều lĩnh vực tiềm năng tăng trưởng như: hàng tiêu dùng nhanh (Masan Consumer với Chin-Su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247, Vinacafé), thịt có thương hiệu (Masan MeatLife với MeatDeli, Ponnie, Heo Cao Bồi). Hoạt động bán lẻ được vận hành bởi WinCommerce gồm WinMart, WinMart+), trà và cà phê (Phúc Long Heritage), vật liệu công nghệ cao (Masan High-Tech Materials).

Năm 2025, tập đoàn này đánh dấu nhiều bước ngoặt trong chiến lược dồn lực cho mảng tiêu dùng bán lẻ, mở rộng mạng lưới ở khu vực nông thôn với chiến lược hiện đại hoá ngành bán lẻ, đẩy mạnh chiến lược Go Digital (chuyển đổi số), đổi mới sáng tạo, đầu tư công nghệ nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng và đa dạng phục vụ tối đa cho nhu cầu nội địa cũng như xuất khẩu đến các thị trường lớn như: Mỹ, Nhật, Úc, Hàn, Canada…

Hoàn thành 90% kế hoạch lợi nhuận năm trong 9 tháng đầu năm 2025

Theo thông tin từ doanh nghiệp, Masan dự kiến hoàn thành khoảng 90% kế hoạch lợi nhuận kịch bản cơ sở năm 2025 chỉ sau 9 tháng. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) ước đạt 1.827 tỷ đồng trong quý III, nâng lũy kế 9 tháng lên gần 4.430 tỷ đồng, so với mục tiêu cả năm trong khoảng 4.875 – 6.500 tỷ đồng.

Động lực quan trọng đến từ WinCommerce (WCM) – chuỗi bán lẻ với hơn 4.200 điểm bán phủ khắp cả nước, trong đó 75% cửa hàng mở mới tập trung tại khu vực nông thôn. WCM ghi nhận doanh thu hơn 25.000 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm, tăng 16,1% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch tăng trưởng năm. Riêng tháng 8, doanh thu đạt 3.573 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ, phản ánh sức bật rõ rệt của sức mua nội địa và hiệu quả mô hình bán lẻ hiện đại.

Masan MEATLife (MML), một thành viên trong hệ sinh thái Masan, cũng có bước tiến bền vững sau tái cấu trúc. Tháng 8/2025, doanh thu MML đạt 999 tỷ đồng (+11,1%), trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 60,5% lên 35 tỷ đồng. EBIT và EBITDA đều cải thiện mạnh, cho thấy hiệu quả vận hành và biên lợi nhuận đang được củng cố. Kết quả này phản ánh xu hướng người tiêu dùng dịch chuyển sang sản phẩm thịt có thương hiệu, an toàn và truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Theo báo cáo cập nhật tháng 9/2025, chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định: Động lực tăng trưởng chính của Masan được xác định đến từ WinCommerce, Masan MEATLife, Masan High-Tech Materials và Phúc Long, trong khi Masan Consumer dự kiến phục hồi mạnh từ năm 2026.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Masan luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) thông qua các sáng kiến có tác động mạnh mẽ, tập trung vào phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng, y tế và dinh dưỡng, giáo dục và hỗ trợ cộng đồng với tổng đóng góp tài chính ước tính hơn 144 tỷ đồng trong năm 2024. Những nỗ lực này không chỉ góp phần vào sự phát triển địa phương mà còn cung cấp hỗ trợ tài chính và hiện vật đáng kể cho các cộng đồng trên khắp Việt Nam.

Theo báo cáo cập nhật của BVSC (9/2025), Masan Group (MSN) được đánh giá tích cực với dự phóng doanh thu năm 2025 khoảng 85.042 tỷ đồng (+2,2% YoY) và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ ước đạt 3.501 tỷ đồng (+75,1% YoY). BVSC duy trì khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 106.000 đồng/cp, dựa trên triển vọng tăng trưởng từ WinCommerce, Masan MEATLife, Masan High-Tech Materials và Phúc Long; trong khi Masan Consumer được dự báo phục hồi từ 2026. Ngoài ra, khả năng Việt Nam được nâng hạng thị trường chứng khoán và kế hoạch niêm yết Masan Consumer trên HOSE cũng được xem là các yếu tố hỗ trợ đáng kể cho định giá MSN trong thời gian tới.