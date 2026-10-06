12.410 tỷ đồng doanh thu chỉ trong 1 tháng: Điện Máy Xanh lập kỷ lục chưa từng có

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) vừa cập nhật kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2026, trong đó điểm đáng chú ý nhất nằm ở tháng 9.

Theo báo cáo, doanh thu riêng trong tháng 9 đạt 12.410 tỷ đồng, lập mức cao nhất kể từ đầu năm và vượt cả tháng cao điểm Tết Nguyên đán.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của Điện Máy Xanh đạt gần 99.500 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp cho biết tăng trưởng doanh thu trên cùng cửa hàng (SSSG) đạt khoảng 30%.

Kỷ lục doanh thu tháng 9 được thiết lập trong bối cảnh Điện Máy Xanh không còn tập trung vào việc mở rộng mạnh số lượng điểm bán tại Việt Nam. Trong báo cáo các tháng trước, hệ thống Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động và TopZone về cơ bản duy trì quy mô mạng lưới hiện hữu, trong khi công ty tập trung khai thác các kênh bán hàng và dịch vụ trên nền tảng sẵn có.

Tháng 9 cũng là thời điểm một trong những đợt bán hàng quan trọng của ngành điện thoại diễn ra khi iPhone 18 Series bắt đầu được đặt trước và giao máy.

Theo số liệu được Điện Máy Xanh công bố, lượng đặt trước và giao máy iPhone 18 Series trong tuần đầu tiên cao gấp 2 lần cùng kỳ năm trước.

Apple đồng thời nằm trong nhóm ngành hàng tăng trưởng mạnh của hệ thống trong 9 tháng, với doanh thu tăng khoảng 50% so với cùng kỳ. Báo cáo không tách riêng mức đóng góp của iPhone 18 vào doanh thu tháng 9.

Ngoài Apple, máy lạnh cũng là nhóm sản phẩm được Điện Máy Xanh cho biết tăng trưởng khoảng 50% trong 9 tháng.

Kỷ lục xuất hiện chỉ ít lâu sau IPO

Mốc doanh thu mới diễn ra khoảng hai tháng sau khi cổ phiếu Điện Máy Xanh chính thức xuất hiện trên thị trường chứng khoán.

Trước đó, doanh nghiệp hoàn tất đợt IPO với hơn 166 triệu cổ phiếu được phân phối, huy động hơn 13.300 tỷ đồng. Ngày 6/8/2026, hơn 1,26 tỷ cổ phiếu DMX chính thức được đưa vào giao dịch trên HoSE với giá tham chiếu 80.000 đồng/cổ phiếu. Tại mức giá này, vốn hóa doanh nghiệp khi lên sàn đạt hơn 101.000 tỷ đồng.

Điện Máy Xanh hiện là doanh nghiệp vận hành các chuỗi Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động và TopZone tại Việt Nam, đồng thời phát triển EraBlue tại Indonesia và mảng dịch vụ Thợ Điện Máy Xanh.

Trong kế hoạch được đưa ra quanh thời điểm IPO, thay vì chỉ dựa vào mở mới cửa hàng trong nước, doanh nghiệp xác định một số hướng tăng trưởng gồm nâng hiệu quả mạng lưới bán lẻ hiện hữu, phát triển các giải pháp tài chính tiêu dùng, thương mại hóa dịch vụ kỹ thuật, mở rộng kênh Super App và tiếp tục phát triển EraBlue tại Indonesia.

Riêng thị trường Indonesia tiếp tục được mở rộng trong tháng 9. Báo cáo mới cho biết EraBlue đã đạt 337 cửa hàng, với doanh thu 9 tháng tăng 86% so với cùng kỳ. Mục tiêu dài hạn được doanh nghiệp đưa ra là nâng hệ thống này lên 1.000 cửa hàng trước năm 2030.

Cùng với kết quả 9 tháng, Điện Máy Xanh cho biết đang hướng tới mục tiêu lợi nhuận sau thuế trên 10.000 tỷ đồng trong năm 2026. Đây cũng là năm đầu tiên kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được theo dõi với tư cách một công ty niêm yết độc lập trên HoSE.