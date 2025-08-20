Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

13 khối nghệ thuật, quần chúng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên SVĐ Mỹ Đình

20-08-2025 - 20:20 PM | Sống

Chiều 20/8, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã diễn ra chương trình hợp luyện diễu hành khối quần chúng nhân dân để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Sau nhiều tháng ngày tập luyện miệt mài, chiều 20/8, sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) rộn ràng trong bầu không khí hào hùng và trang nghiêm khi 13 khối quần chúng cùng các khối nghệ thuật chính thức bước vào buổi hợp luyện quan trọng, chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Những bước chân đều tăm tắp, tiếng nhạc rộn rã hòa cùng sắc cờ tung bay đã tạo nên khung cảnh sôi động, gợi nhắc tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc.

Trên khán đài, hàng trăm người dân Thủ đô có mặt từ sớm, dõi theo từng màn luyện tập, cổ vũ không ngớt, góp phần tiếp thêm nhiệt huyết và khí thế cho các lực lượng tham gia sự kiện lịch sử A80.

Các khối tập luyện tại sân vận động Mỹ Đình bao gồm: khối đại diễn đoàn kết các dân tộc Việt Nam; khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam; khối cựu chiến binh Việt Nam; khối cựu Công an nhân dân Việt Nam; khối công nhân Việt Nam; khối nông dân Việt Nam; khối trí thức Việt Nam; khối báo chí cách mạng Việt Nam; khối doanh nhân Việt Nam; khối phụ nữ Việt Nam; khối kiều bào Việt Nam; khối thanh niên Việt Nam; khối văn hóa, thể thao. Ngoài ra còn khối xếp chữ.

13 khối nghệ thuật, quần chúng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên SVĐ Mỹ Đình- Ảnh 1.

Ngày 20/8, tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), 13 khối quần chúng, khối nghệ thuật… đã tiến hành hợp luyện chuẩn bị Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (sự kiện A80).

13 khối nghệ thuật, quần chúng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên SVĐ Mỹ Đình- Ảnh 2.

Được biết, từ nay đến hết ngày 27/8 là tuần cao điểm các khối tập luyện tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

13 khối nghệ thuật, quần chúng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên SVĐ Mỹ Đình- Ảnh 3.

Các khối nghệ sĩ, nông dân, 54 dân tộc, đặc biệt có khối cựu Công an Nhân dân... tất cả đều vinh dự, phấn khởi, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô tập luyện nghiêm túc.

13 khối nghệ thuật, quần chúng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên SVĐ Mỹ Đình- Ảnh 4.

13 khối nghệ thuật, quần chúng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên SVĐ Mỹ Đình- Ảnh 5.

Tham gia diễu binh, diễu hành trong sự kiện A80 không chỉ là niềm vinh dự, tự hào, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng.

13 khối nghệ thuật, quần chúng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên SVĐ Mỹ Đình- Ảnh 6.

Khối Nông dân Việt Nam.

13 khối nghệ thuật, quần chúng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên SVĐ Mỹ Đình- Ảnh 7.

Bất chấp cái nắng gay gắt của tháng Tám, các lực lượng vẫn tập luyện nghiêm túc, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

13 khối nghệ thuật, quần chúng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên SVĐ Mỹ Đình- Ảnh 8.

Mồ hôi thấm đẫm vai áo, nhưng ánh mắt ai nấy đều rực sáng niềm tự hào, quyết tâm góp phần tạo nên lễ kỷ niệm trang trọng. Trong ảnh là khố Phụ nữ Việt Nam

13 khối nghệ thuật, quần chúng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên SVĐ Mỹ Đình- Ảnh 9.

Những ngày này, thời tiết nắng mưa thất thường nhưng tinh thần tập luyện nghiêm túc lan tỏa khí thế cho toàn đội hình

13 khối nghệ thuật, quần chúng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên SVĐ Mỹ Đình- Ảnh 10.

Mỗi khối đều có những đặc trưng riêng về trang phục, phụ kiện và cách đi diễu hành.

13 khối nghệ thuật, quần chúng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên SVĐ Mỹ Đình- Ảnh 11.

13 khối nghệ thuật, quần chúng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên SVĐ Mỹ Đình- Ảnh 12.

Đối với các khối tham gia diễu binh, diễu hành, đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị thông thường, mà còn là niềm tự hào của dân tộc, sự thể hiện sức mạnh, bản lĩnh của Quân đội, Công an và các tầng lớp nhân dân Việt Nam.

13 khối nghệ thuật, quần chúng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên SVĐ Mỹ Đình- Ảnh 13.

13 khối nghệ thuật, quần chúng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên SVĐ Mỹ Đình- Ảnh 14.

Buổi hợp luyện không chỉ là chuẩn bị, mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và ý chí sắt son.

13 khối nghệ thuật, quần chúng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên SVĐ Mỹ Đình- Ảnh 15.

Dự kiến các khối sẽ cùng tham gia hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt cùng với các khối của lực lượng vũ trang trên Quảng trường Ba Đình trong những ngày tới.

13 khối nghệ thuật, quần chúng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên SVĐ Mỹ Đình- Ảnh 16.

13 khối nghệ thuật, quần chúng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên SVĐ Mỹ Đình- Ảnh 17.

Trên khán đài, người dân Thủ đô dõi theo với ánh mắt tự hào, khối cổ động, xếp hình, xếp chữ giơ cao những cánh tay, tiếp thêm sức mạnh cho các lực lượng luyện tập phía dưới sân vận động Mỹ Đình

13 khối nghệ thuật, quần chúng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên SVĐ Mỹ Đình- Ảnh 18.

Những cái vẫy tay đầy nhiệt huyết của khối cổ động, xếp hình, xếp chữ trên khán đài

Danh sách các phường sẽ cho học sinh nghỉ học 3 ngày diễu binh, diễu hành

Theo Nam An - Ảnh: Trung Lê, clip: Huyền Phạm

