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13 triệu SIM điện thoại đã bị khóa, nhà mạng sẽ thu hồi số điện thoại nếu quá mốc thời gian sau

| | Sống

Hơn 13 triệu thuê bao di động trên cả nước đã chính thức bị khóa liên lạc một chiều do chưa chuẩn hóa thông tin cá nhân. Người dùng cần nắm rõ các mốc thời gian để chuẩn hóa thông tin, khôi phục lại số điện thoại, tránh các tình huống rắc rối phát sinh.

Theo số liệu mới nhất từ Cục Viễn thông, chiến dịch rà soát thông tin chính chủ theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN đã ghi nhận hơn 96 triệu thuê bao xác thực thành công trên tổng số 114 triệu số đang hoạt động được chuyển tới cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 13 triệu tài khoản chưa hoàn thành cập nhật thông tin và buộc phải nhận lệnh tạm dừng cung cấp dịch vụ một chiều.

Cơ quan quản lý đã chốt thời hạn cụ thể để xử lý dứt điểm tình trạng này. Đến ngày 15/8, toàn bộ các SIM chưa chuẩn hóa sẽ bị khóa hai chiều, ngắt hoàn toàn khả năng nghe gọi. Nếu tiếp tục không cập nhật, đến ngày 20/8, nhà mạng sẽ chính thức thu hồi số điện thoại. Dù vậy, một tín hiệu tích cực là từ giữa tháng 6 đến nay, đã có hơn 3,8 triệu người dùng nhanh chóng hoàn thành thủ tục xác thực sau khi bị chặn dịch vụ.

Người dân có thể xác thực thông tin thuê bao trên ứng dụng VNeID

Theo số liệu mới nhất từ Cục Viễn thông, chiến dịch rà soát thông tin chính chủ theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN đã ghi nhận hơn 96 triệu thuê bao xác thực thành công trên tổng số 114 triệu số đang hoạt động được chuyển tới cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 13 triệu tài khoản chưa hoàn thành cập nhật thông tin và buộc phải nhận lệnh tạm dừng cung cấp dịch vụ một chiều.

Cơ quan quản lý đã chốt thời hạn cụ thể để xử lý dứt điểm tình trạng này. Đến ngày 15/8, toàn bộ các SIM chưa chuẩn hóa sẽ bị khóa hai chiều, ngắt hoàn toàn khả năng nghe gọi. Nếu tiếp tục không cập nhật, đến ngày 20/8, nhà mạng sẽ chính thức thu hồi số điện thoại. Từ giữa tháng 6 đến nay, đã có hơn 3,8 triệu người dùng nhanh chóng hoàn thành thủ tục xác thực sau khi bị chặn dịch vụ.

Để giải quyết triệt để, ngăn chặn tin nhắn và cuộc gọi lừa đảo, Bộ Công an đang chủ trì rà soát toàn diện không gian mạng, triệt phá các tài khoản, hội nhóm và ứng dụng nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, Cục Viễn thông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đôn đốc các doanh nghiệp áp dụng biện pháp kỹ thuật và đề xuất hoàn thiện hành lang pháp lý như sửa đổi Nghị định 91/2020/NĐ-CP. Việc đẩy mạnh xác thực thông tin qua VNeID chính là giải pháp cốt lõi để làm sạch dữ liệu, hướng tới một môi trường viễn thông minh bạch, an toàn theo tinh thần của Nghị quyết 57.

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Theo Khả Văn

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