Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

13 trường hợp bị cắt trợ cấp thất nghiệp ngay trong đầu năm sau

08-08-2025 - 09:46 AM | Xã hội

Luật Việc làm (sửa đổi) quy định những trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

13 trường hợp bị cắt trợ cấp thất nghiệp ngay trong đầu năm sau- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: VGP).

Theo đó, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Có việc làm và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội;

Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, dân quân thường trực;

Hưởng lương hưu hằng tháng;

Sau 2 lần từ chối nhận việc làm do tổ chức dịch vụ việc làm công nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng;

Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 40 của Luật này trong 3 tháng liên tục;

Ra nước ngoài để định cư;

Đi học tập có thời hạn trên 12 tháng;

Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;

Chết;

Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Bị tòa án tuyên bố mất tích;

Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

Theo đề nghị của người lao động.

Chính phủ cũng quy định các trường hợp hủy hưởng bảo hiểm thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Từ 01/01/2026, những trường hợp nào bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Theo Duy Anh

Doanh nghiệp tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giám đốc doanh nghiệp khai ra người chỉ đạo 'chi ngoài' 8,1 tỷ đồng cho cán bộ Hải quan Hải Phòng

Giám đốc doanh nghiệp khai ra người chỉ đạo 'chi ngoài' 8,1 tỷ đồng cho cán bộ Hải quan Hải Phòng Nổi bật

Truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Đình Phú

Truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Đình Phú Nổi bật

Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả

Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả

09:19 , 08/08/2025
Khởi tố Lê Hữu Tuấn - chủ Facebook “Đại Sư Thích Pháp Thiên”

Khởi tố Lê Hữu Tuấn - chủ Facebook “Đại Sư Thích Pháp Thiên”

08:45 , 08/08/2025
Năm sinh nào hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2026?

Năm sinh nào hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2026?

07:14 , 08/08/2025
Tin mới vụ cháu bé 16 tháng tuổi bị bác dâu túm chân nhấc bổng, ném xuống nền bê tông

Tin mới vụ cháu bé 16 tháng tuổi bị bác dâu túm chân nhấc bổng, ném xuống nền bê tông

06:56 , 08/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên