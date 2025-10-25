15 năm ASG – Kiến tạo nền tảng để vươn xa

Ngày 22/10/2025, Tập đoàn ASG kỷ niệm 15 năm thành lập (2010 – 2025), đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình xây dựng và phát triển. Sự kiện không chỉ là dịp để doanh nghiệp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là thời điểm khẳng định vị thế, tầm vóc và định hướng chiến lược cho giai đoạn mới.

Khởi nguồn từ lĩnh vực chuyển phát nhanh, ASG có bước ngoặt quan trọng vào năm 2012 khi tái cấu trúc và chuyển hướng sang logistics hàng không – một ngành còn khá mới mẻ tại Việt Nam thời điểm đó. Đây cũng là lần tái cấu trúc đầu tiên, đặt nền móng cho giai đoạn phát triển sau này.

Đến năm 2019, ASG tiếp tục thực hiện lần tái cấu trúc thứ hai, xác định rõ ba lĩnh vực kinh doanh chiến lược: dịch vụ logistics, dịch vụ hàng không sân bay, và đầu tư hạ tầng, phát triển khu công nghiệp. Việc định hình mô hình tập đoàn đa ngành giúp ASG củng cố năng lực nội tại, mở rộng chuỗi giá trị và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Toàn cảnh trụ sở chính của Tập đoàn ASG từ góc nhìn trên cao

Trải qua 15 năm, ASG hiện sở hữu 22 công ty con hoạt động trên cả ba miền, với hơn 2.000 nhân sự, doanh thu vượt 2.000 tỷ đồng và tổng tài sản trên 3.300 tỷ đồng. Theo giới chuyên môn, hai lần tái cấu trúc quan trọng đã giúp ASG tăng trưởng bền vững cả về quy mô lẫn chất lượng hoạt động, thể hiện năng lực quản trị linh hoạt và tầm nhìn chiến lược.

Ngày 17/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị Almaz (Hà Nội), Tập đoàn ASG đã tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập với sự tham dự của Ban lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các công ty thành viên cùng đông đảo cán bộ, nhân viên trên cả nước. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, Tập đoàn ASG đã cùng nhìn lại hành trình xây dựng và phát triển, đồng thời tôn vinh những thành tựu nổi bật trên ba trụ cột chiến lược: logistics, hàng không sân bay và đầu tư hạ tầng, phát triển khu công nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, Tập đoàn ASG vinh danh các cán bộ nhân viên tiêu biểu đóng góp cho sự phát triển của Tập đoàn trong suốt 15 năm. Đây không chỉ là hoạt động tri ân, mà còn thể hiện tinh thần gắn kết và văn hóa doanh nghiệp – yếu tố được xem là nền tảng quan trọng của sự phát triển bền vững tại ASG.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Tập đoàn cũng chú trọng các hoạt động thiện nguyện và trách nhiệm xã hội, thể hiện qua hành trình của Quỹ Thiện nguyện ASG – được phát động từ năm 2020 với nhiều chương trình ý nghĩa hướng đến cộng đồng. Năm 2025, ASG tiếp tục phát huy tinh thần sẻ chia thông qua các hoạt động như hỗ trợ gia đình liệt sĩ, tổ chức hiến máu nhân đạo, và chương trình "ASG – Chắp cánh ước mơ" đã hỗ trợ con em cán bộ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong dịp này, các cuộc thi nội bộ chào mừng 15 năm thành lập như "ASG – Sáng tạo đổi mới để vươn xa", "Tự hào ASG", "Rực rỡ ASG" và "Khoảnh khắc ASG" đã tìm được chủ nhân xứng đáng. Những hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển trong toàn hệ thống – những giá trị cốt lõi luôn được ASG duy trì trong suốt chặng đường qua.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Đức Tính – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn ASG chia sẻ: "Bước vào giai đoạn phát triển mới, ASG tiếp tục đặt trọng tâm vào đổi mới, hoàn thiện công tác quản trị và nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường liên tục biến động."

Theo định hướng chiến lược, ASG sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, tập trung phát triển hệ sinh thái dịch vụ logistics, dịch vụ hàng không sân bay, đầu tư hạ tầng và phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả vận hành, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường năng lực cạnh tranh và tạo dựng hệ sinh thái toàn diện. ASG cũng định hướng trở thành đối tác tin cậy của khách hàng, môi trường làm việc đáng tự hào của người lao động, và cổ phiếu giá trị của nhà đầu tư.

Kỷ niệm 15 năm thành lập không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là điểm khởi đầu cho một hành trình mới, nơi khát vọng vươn xa, tinh thần đổi mới và trách nhiệm cộng đồng tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa.

Với nền tảng vững chắc đã được kiến tạo, ASG đang từng bước khẳng định vị thế của một doanh nghiệp Việt năng động, hội nhập và bền vững – đúng như thông điệp mà Tập đoàn đã chọn cho hành trình phát triển của mình: "Vững bước vươn xa."