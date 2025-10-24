Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

150 chủ phương tiện chạy xe ngược chiều ở TP HCM được gửi thông báo

24-10-2025 - 12:12 PM | Xã hội

4 đến 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe là mức phạt với lỗi đi ngược chiều.

Theo Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM), thời gian qua, đơn vị ghi nhận tình trạng xe máy bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều trên tuyến đường Phan Văn Trị dù có dải phân cách cứng, nhất là vào khung giờ cao điểm. Điều này tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao.

img

Nhiều phương tiện cố tình đi ngược chiều dù có dải phân cách cứng.

Do đó, Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng cường ghi hình, gửi thông báo xử lý qua hình ảnh đối với tất cả trường hợp đi ngược chiều nhằm kiên quyết xử lý nghiêm đối với hành vi này, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Chỉ riêng ngày 1-10, Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện đối với 150 trường hợp vi phạm "Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều'" tại khu vực đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp.

Đơn vị đề nghị chủ xe đến Đội CSGT Hàng Xanh để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Thời gian tới, Đội CSGT Hàng Xanh sẽ tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát tại khu vực này, chủ động phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra.

Theo Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi ngược chiều.

Theo Anh Vũ

Người lao động

