1.79 tỷ sở hữu ngay căn hộ TOD 4 mặt tiền đường, cận metro số 1

Fenica hưởng lợi từ "tam giác hạ tầng" metro – vành đai – logistics

Trong bối cảnh đô thị phát triển theo mô hình giao thông công cộng (TOD) ngày càng rõ nét, các khu căn hộ nằm gần metro, vành đai và trục logistics lớn đang trở thành tâm điểm quan tâm mới của thị trường nhờ khả năng kết nối nhanh, thuận tiện di chuyển và tiềm năng gia tăng giá trị dài hạn.

Fenica là dự án do liên minh Dalat Realco (DLR) và Công ty TNHH Đầu tư Dự án Phượng Hoàng đồng phát triển cùng DXMD Vietnam hợp tác triển khai tại phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM với 4 mặt tiền đường và nằm giữa tâm điểm phát triển công nghiệp – đô thị năng động của Đông Bắc TP.HCM.

Theo giới chuyên gia, bất động sản sở hữu nhiều mặt tiền luôn được đánh giá cao nhờ khả năng kết nối đa hướng, tối ưu khai thác thương mại và duy trì tính thanh khoản bền vững. Đáng chú ý, Fenica hiện là dự án cao tầng hiếm hoi trên trục Trần Quang Diệu, sở hữu tầm nhìn panorama hướng trực diện Vành đai 3 và tuyến metro số 1, mở ra lợi thế vừa về cảnh quan, vừa về tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn.

Không chỉ sở hữu lợi thế vị trí, Fenica còn nằm ngay tâm điểm của "tam giác hạ tầng" chiến lược gồm metro – vành đai – logistics. Từ dự án, cư dân có thể nhanh chóng kết nối đến tuyến metro số 1, thuận tiện di chuyển về trung tâm TP.HCM cũng như sân bay Long Thành trong tương lai.

Theo quy hoạch, tuyến metro này có chiều dài khoảng 32,43 km, kết nối trực tiếp Thành phố Mới với ga Bến xe Suối Tiên — nơi giao với metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên hiện hữu. Toàn tuyến dự kiến gồm 19 nhà ga và 1 depot tại Tân Uyên.

Bên cạnh đó, Fenica còn liền kề Ngã 6 An Phú — nút giao chiến lược kết nối các trục Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT743 và 22-12. Khu vực này hiện đang được đầu tư nâng cấp đồng bộ với hệ thống cầu vượt, hầm chui và mở rộng ĐT743 lên 10 làn xe nhằm gia tăng năng lực lưu thông cho toàn khu Đông Bắc.

Mức giá 1,79 tỷ đồng, mở ra cơ hội sở hữu nhà cho người trẻ

Không chỉ thu hút nhờ lợi thế hạ tầng và vị trí chiến lược, Fenica còn tạo sự chú ý trên thị trường khi đưa ra mức giá được xem là "hiếm gặp" đối với một dự án căn hộ T.O.D sở hữu 4 mặt tiền, cận Metro số 1 tại TP.HCM.

Theo thông tin từ đơn vị triển khai dự án DXMD Vietnam, có đến 79% quỹ căn tại Fenica có mức giá dưới 2 tỷ đồng - ngưỡng tài chính đang ngày càng khan hiếm trên thị trường căn hộ hiện nay, đặc biệt ở các dự án sở hữu lợi thế cận metro và nằm giữa vùng phát triển công nghiệp – logistics quy mô lớn.

Bên cạnh mức giá 1,79 tỷ đồng/căn, Fenica còn giới thiệu chính sách thanh toán linh hoạt theo hướng giảm áp lực tài chính ban đầu cho người trẻ mua nhà lần đầu. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 30% giá trị căn hộ, phần còn lại được giãn tiến độ với phương án thanh toán 0 đồng đến khi nhận nhà vào tháng 3/2028 mà không cần vay ngân hàng.

Ngoài ra, dự án còn áp dụng phương án "mua nhà bằng lương" với mức thanh toán 6 triệu đồng/tháng. Trong bối cảnh giá nhà ngày càng vượt xa khả năng tích lũy của đa số người trẻ, chính sách này được xem là hướng tiếp cận thực tế hơn cho hành trình sở hữu tài sản đầu tiên.

Không dừng lại ở bài toán an cư, Fenica còn được đánh giá có tiềm năng khai thác cho thuê nhờ vị trí nằm giữa lõi các khu công nghiệp và trung tâm logistics lớn như Sóng Thần, Việt Hương, Đồng An, Linh Trung hay ICD Tân Cảng Sóng Thần — nơi tập trung đông chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động chất lượng cao đang dịch chuyển mạnh về Đông Bắc TP.HCM.

Song song với lợi thế kết nối, dự án còn được bao quanh bởi hệ tiện ích hiện hữu trong bán kính khoảng 10 phút di chuyển như Vincom Plaza, Aeon Mall, sân golf Sông Bé, bệnh viện quốc tế, trường học và các trung tâm dịch vụ – thương mại lớn của khu vực.

Hơn 25 tiện ích nội khu đủ đầy cho nhu cầu an cư của thế hệ trẻ

Về không gian sống, Fenica được phát triển theo mô hình căn hộ hiện đại với hơn 25 tiện ích nội khu cùng 2 tầng hầm đỗ xe. Hệ tiện ích trải dài từ hồ bơi, gym, yoga, khu thể thao ngoài trời, BBQ, Kidzone, thư viện đến phòng livestream và khu chiếu phim ngoài trời — hướng đến nhu cầu sống, làm việc và thư giãn của thế hệ cư dân trẻ.

Theo nhiều chuyên gia, các dự án T.O.D sở hữu lợi thế cận metro và hạ tầng liên vùng thường ghi nhận dư địa tăng trưởng tích cực khi hệ thống giao thông hoàn thiện. Trong bối cảnh quỹ đất gần metro ngày càng hạn chế, Fenica được xem là một trong số ít lựa chọn vừa tầm tài chính nhưng vẫn hội tụ đồng thời lợi thế kết nối, khả năng khai thác và tiềm năng tăng giá dài hạn tại Đông Bắc TP.HCM.