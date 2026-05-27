Thăng Long Capital làm tổng đại lý phân phối dự án KĐT mới Hữu Lũng

Cú bắt tay chiến lược, khởi động dự án khu đô thị quy mô lớn tại Lạng Sơn

Vừa qua, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược phát triển kinh doanh dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng giữa Công ty TNHH BĐS Trường Thịnh Phát (Thành viên tập đoàn Trường Thịnh Phát) – Chủ đầu tư dự án và Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Thăng Long Capital. Sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong quá trình phát triển kinh doanh dự án, thể hiện tầm nhìn dài hạn, định hướng phát triển dự án một cách bài bản, chuyên nghiệp của Chủ đầu tư dự án.

Khu đô thị mới Hữu Lũng tọa lạc tại huyện Hữu Lũng cũ (nay là xã Hữu Lũng), tỉnh Lạng Sơn – khu vực có lợi thế lớn về kết nối giao thông khi nằm trên trục Quốc lộ 1A, Cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn và tuyến đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn, thuận tiện kết nối Hà Nội, Bắc Giang (Bắc Ninh), Lạng Sơn và cửa khẩu sang Trung Quốc. Nằm tại trung tâm Hữu Lũng, một trong hai cực tăng trưởng động lực chính của tỉnh Lạng Sơn, khu đô thị mới Hữu Lũng được định hướng là khu đô thị cửa ngõ trung tâm công nghiệp, dịch vụ quan trọng và đầu mối giao lưu hàng hóa của cả một vùng.

Quy hoạch Khu đô thị mới Hữu Lũng, Lạng Sơn.

Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án có quy mô khoảng 52,3 ha được định hướng phát triển thành khu đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, theo tiêu chí xanh với không gian sống, làm việc tiện nghi và bền vững, đồng thời xây dựng khu trung tâm hành chính mới của Hữu Lũng. Đây được xem là một trong những dự án trọng điểm tại Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, nhằm đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư và thúc đẩy sự phát triển đô thị công nghiệp trong khu vực.

Ông Cao Minh Tuân - Giám đốc tài chính Chủ đầu tư Trường Thịnh Phát

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Chủ đầu tư Trường Thịnh Phát ông Cao Minh Tuân - Giám đốc tài chính Chủ đầu tư Trường Thịnh Phát cho biết: "Hữu Lũng đang trở thành tâm điểm phát triển kinh tế của tỉnh Lạng Sơn, nổi bật với hệ thống hạ tầng được quy hoạch đồng bộ cùng các dự án lớn như Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn. Khu đô thị mới Hữu Lũng được kỳ vọng sẽ giải quyết nhu cầu nhà ở và tạo cú hích lớn cho bộ mặt đô thị tại địa phương."

Được định hướng phát triển bài bản và bền vững, hiện dự án đã có đầy đủ pháp lý, chuẩn chỉ theo từng giai đoạn trong đó: Giai đoạn 01 đã hoàn thiện xong hạ tầng, cảnh quan và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ); Giai đoạn 02 đã được giao đất cho Chủ đầu tư. Đây là nền tảng quan trọng giúp dự án sẵn sàng bước vào giai đoạn triển khai kinh doanh, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh lớn trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao tính minh bạch và pháp lý rõ ràng.

Trong bối cảnh Lạng Sơn đang được định hướng phát triển mạnh về hạ tầng, công nghiệp và đô thị, sự xuất hiện của các dự án quy mô như Khu đô thị mới Hữu Lũng được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo khu vực, đồng thời mở ra cơ hội mới cho cả nhu cầu an cư và đầu tư trung – dài hạn.

Thăng Long Capital khẳng định năng lực ở vai trò Tổng đại lý phân phối

Với sự đồng hành của Thăng Long Capital, Khu đô thị mới Hữu Lũng được kỳ vọng trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản Lạng Sơn

Được sự tin tưởng từ Chủ đầu tư dự án, Thăng Long Capital chính thức đảm nhận vai trò Tổng đại lý phân phối dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, phụ trách tổ chức hệ thống kinh doanh, triển khai hoạt động truyền thông, marketing và phát triển thị trường.

Việc được lựa chọn cho vị trí Tổng đại lý không chỉ phản ánh năng lực bán hàng, mà còn là sự ghi nhận đối với khả năng triển khai tổng thể của Thăng Long Capital – từ xây dựng chiến lược phân phối, tổ chức hệ thống kinh doanh đến kiểm soát tiến độ và phát triển thị trường theo từng giai đoạn.

Thăng Long Capital hiện là một trong những đơn vị nổi bật trong việc cung cấp dịch vụ tổng đại lý, tư vấn phát triển kinh doanh dự án. Với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm hoạt động, Thăng Long Capital đã tham gia phát triển và phân phối thành công nhiều dự án tại Hà Nội, Bắc Giang và các tỉnh trên cả nước như Lavender Garden Định Công, Huds Lương Sơn Central Point, Metropoli5 Nam An Khánh, Metropolitan Bắc Giang, Diamond Paragon Bắc Giang, Luxora Bắc Giang,… qua đó từng bước khẳng định năng lực triển khai và vị thế trên thị trường.

Với vai trò Tổng đại lý phân phối tại dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, Thăng Long Capital được kỳ vọng sẽ phát huy năng lực tổ chức hệ thống, đảm bảo tính đồng bộ trong hoạt động triển khai và góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của dự án ngay từ giai đoạn đầu giới thiệu sản phẩm ra thị trường.

"Cú hích" mới cho thị trường bất động sản Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Khu vực Hữu Lũng được định hướng trở thành vùng kinh tế động lực mũi nhọn, nổi bật với những siêu dự án quy mô lên đến hàng nghìn ha bao gồm hệ sinh thái Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ 4.900 ha và khu công nghiệp VSIP 600ha. Bên cạnh đó, với lợi thế về mạng lưới giao thông liên vùng, giáp "thủ phủ công nghiệp" Bắc Ninh, Hữu Lũng đang là khu vực tiềm năng bậc nhất tại tỉnh Lạng Sơn hiện tại.

Tại buổi lễ ký kết, Ông Đặng Hồng Lĩnh – Tổng Giám đốc Thăng Long Capital chia sẻ: "Trong quá trình nghiên cứu thị trường và dự án, chúng tôi nhận thấy xu hướng phát triển Kinh tế - Công nghiệp - Đô thị của Hữu Lũng hiện tại có rất nhiều điểm tương đồng với "Thủ phủ công nghiệp" Việt Yên, Bắc Giang. Và với sự phát triển bùng nổ của thị trường bất động sản tại Bắc Giang, Bắc Ninh trong những năm qua, có thể thấy dự án khu đô thị mới Hữu Lũng đang có vị thế đặc biệt khi hội tụ đầy đủ các yếu tố về quy mô, vị trí, quy hoạch và tiềm năng tăng trưởng to lớn khi gắn với sự phát triển của hạ tầng và công nghiệp khu vực. Đây là thời điểm thuận lợi để dự án phát huy giá trị, đón đầu nhu cầu an cư, thương mại và đầu tư tại Hữu Lũng".

Buổi lễ ký kết cũng có sự tham gia của đại diện ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Công & MBbank chi nhánh Đống Đa

Trong vai trò Tổng đại lý phân phối, phát triển kinh doanh, Thăng Long Capital cam kết đồng hành cùng Chủ đầu tư để xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả, phát huy tối đa tiềm năng dự án và đưa sản phẩm đến đúng tệp khách hàng trong giai đoạn tới. Hiện dự án đang được triển khai thi công đồng bộ, đảm bảo tiến độ và chất lượng, hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn mới của thị trường bất động sản Lạng Sơn trong năm 2026.