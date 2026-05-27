Coastal Quảng Ngãi phát triển khu vui chơi tương tác sáng tạo tiên phong tại miền Trung

Coastal Discovery Park được phát triển trở thành một "tác phẩm nghệ thuật công cộng" dành cho nhiều thế hệ - nơi trí tưởng tượng, văn hoá bản địa, kết nối cộng đồng cùng hiện diện trong một không gian sống động giữa lòng đô thị biển.

Khi sân chơi trở thành điểm đến trải nghiệm của đô thị hiện đại

Tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, những khu vui chơi trẻ em ngày nay không đơn thuần là tiện ích nội khu mà trở thành biểu tượng sống mới – nơi kết nối cộng đồng, khơi mở sáng tạo và định hình phong cách sống của cả một đô thị.

Xu hướng ấy tiên phong xuất hiện tại Quảng Ngãi thông qua tổ hợp vui chơi trẻ em quy mô 6.800m2 tại khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi (rộng gần 94ha, tại xã Tư Nghĩa), được thiết kế bởi 100Architects – studio kiến trúc quốc tế nổi tiếng với các khu vui chơi mang tính biểu tượng toàn cầu.

Rubix Square (Giang Tây) được thiết kế bởi 100Architects

Thành lập tại Thượng Hải, đứng sau hàng loạt công trình biểu tượng tại Thượng Hải, Dubai, UAE hay Anh Quốc, 100Architects nổi tiếng với khả năng biến những khu vui chơi trẻ em thành "destination landmark" – điểm đến trải nghiệm cho cả cộng đồng. Từ Rubix Square (Giang Tây) với khối Rubik khổng lồ đa tầng đầy màu sắc, Wired Scape (Quảng Châu) như một "khu rừng tương lai" đan xen các cấu trúc leo trèo nghệ thuật, đến Creek Play tại Dubai Creek Harbour (đại đô thị biểu tượng của Dubai) – tổ hợp vui chơi ven sông quy mô lớn dành cho cả gia đình, mỗi dự án của 100Architects đều mang dấu ấn thị giác mạnh mẽ và tư duy thiết kế vượt khỏi khuôn mẫu khu vui chơi truyền thống.

Thay vì những cấu trúc có sẵn và lối chơi cố định, 100 Architects theo đuổi triết lý kiến tạo các không gian kích thích vận động, khám phá và tương tác đa thế hệ. Mỗi công trình là một tác phẩm nghệ thuật công cộng, nơi trẻ em được phát huy trí tưởng tượng, người lớn tìm thấy những trải nghiệm kết nối cộng đồng đầy cảm hứng.

Một thế giới mang tinh thần miền biển Quảng Ngãi giữa lòng đô thị hiện đại nhất miền Trung

Tại Coastal Discovery Park, khu vui chơi được phát triển trở thành hành trình khám phá liên tục.

Khu vui chơi lấy cảm hứng từ cánh chim bay từ đất liền ra biển

Lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh chim bay ra từ rừng ngập mặn, liên tục đảo cánh qua các vùng đất, kể lại câu chuyện thiên nhiên, văn hóa và đời sống con người Quảng Ngãi trước khi hướng ra biển lớn, 100Architects tạo nên dòng chuyển động xuyên suốt không gian vui chơi, mang tinh thần phóng khoáng đặc trưng của đô thị biển.

Trung tâm khu vui chơi trải nghiệm

Trung tâm tổ hợp là công trình trải nghiệm được thiết kế như chiếc vỏ ốc khổng lồ mở ra từng lớp trải nghiệm. Thay vì những hành lang thẳng tắp, người chơi di chuyển theo những vòng xoắn mềm mại, nơi mỗi góc lại mở ra một điều mới mẻ để khám phá như: cây điều ước, võng thư giãn, bậc ngồi, sàn quan sát hay những không gian tương tác nghệ thuật.

"Điều giá trị nhất của công trình không nằm ở hình khối kiến trúc, mà ở cách nó khiến con người muốn ở lại lâu hơn, khám phá nhiều hơn và kết nối với nhau qua những trải nghiệm chung. Trung tâm trải nghiệm không chỉ là nơi bắt đầu hành trình, mà còn có QR code để kể câu chuyện tương tác, cập nhật liên tục bằng công nghệ. Vì vậy, sân chơi không chỉ có vật lý, mà còn có lớp trải nghiệm số", ông Marcial Jesus Hernandez Baghetti – Nhà sáng lập và giám đốc thiết kế 100Architects chia sẻ.

Phía dưới trung tâm trải nghiệm được mở ra như một "canvas cộng đồng", nơi trẻ em có thể tự do sáng tạo, các nghệ sĩ địa phương có thể để lại dấu ấn của riêng mình, để công trình luôn thay đổi và sống cùng thời gian.

Góc vui chơi lấy cảm hứng từ cánh buồm

Được thiết kế như một hành trình khám phá văn hóa Việt Nam và bản sắc Quảng Ngãi, mỗi bước chân tại khu vui chơi lại đưa trẻ em và gia đình đi qua những hình ảnh quen thuộc như dãy nhà ống, rừng ngập mặn, lưới đánh cá, thuyền, cánh buồm…

Lấy cảm hứng từ rễ cây của rừng ngập mặn, 100Architects thiết kế không gian giúp trẻ bước vào bên trong cấu trúc của thiên nhiên, học hỏi môi trường tự nhiên giữa không gian sáng tạo có nhạc cụ, âm thanh.

Góc vui chơi lấy cảm hứng từ nhà ống và rễ cây rừng ngập mặn

Một trong những "tọa độ" nổi bật khác là tổ hợp vui chơi mô phỏng dãy phố nhà ống. Tại đây, trẻ có thể tự lựa chọn hành trình của riêng mình thông qua hệ cầu nối, đường leo, cầu thang và những ống trượt liên hoàn, tạo cảm giác như đang khám phá một "thành phố tuổi thơ" thu nhỏ. Toàn bộ bề mặt vui chơi được hoàn thiện bằng vật liệu cao su tổng hợp cao cấp với độ đàn hồi cao, khả năng chống tia UV và chịu thời tiết khắc nghiệt, giúp trẻ thoải mái vận động trong môi trường an toàn và bền vững.

Khu vực lưới leo trèo

Tinh thần miền biển tiếp tục được tái hiện qua khu vực lưới leo trèo lấy cảm hứng từ lưới đánh cá của ngư dân địa phương. Không có lối chơi cố định, không có giới hạn cho trí tưởng tượng, trẻ em có thể tự do khám phá mạng lưới không gian theo cách riêng của mình. Phía dưới là khu cát lõm gợi cảm giác như đang vui chơi trên một bãi biển tự nhiên.

Khu vui chơi lấy cảm ứng từ bẫy đánh cá

Nổi bật nhất trong toàn bộ tổ hợp là khu "bẫy đánh cá" - biểu tượng nhận diện mới của Coastal Quảng Ngãi. Lấy cảm hứng từ những chiếc bẫy đánh cá và ánh đèn tàu cá ven biển, mỗi chiếc "bẫy" có thiết kế riêng, chứa xích đu tổ chim, bập bênh, phát nhạc,… được liên kết bằng hệ cầu, máng trượt. Không chỉ là khu vui chơi, nơi đây được định hình như một "landmark trải nghiệm" mới của đô thị biển, nơi nghệ thuật, ánh sáng và cảm xúc cộng đồng giao thoa trong cùng một thiết kế.

Theo ông Michael Sheren – Chủ tịch HĐQT HAUS, điều giá trị nhất của công trình nằm ở việc trẻ em không chỉ đang chơi, mà bước vào văn hóa địa phương bằng chính chuyển động cơ thể, cảm xúc của mình, khám phá không gian, cảm nhận câu chuyện về nghề biển, nghề đan tre và cuộc sống ven biển đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

Khu vui chơi không chỉ dành cho trẻ em mà là nơi kết nối cộng đồng nhiều thế hệ

Bên cạnh các khu vực vui chơi chủ đạo, những công trình phụ trợ như tiệm café, khu nghỉ chân hay các không gian sinh hoạt cộng đồng cũng được thiết kế đồng bộ với ngôn ngữ mềm mại và giàu tính nghệ thuật.

Tại Coastal Quảng Ngãi, sân chơi không chỉ dành riêng cho trẻ em, mà được định hình như một không gian kết nối nhiều thế hệ – nơi cha mẹ có thể ngồi lại trò chuyện, trẻ em tự do khám phá và cộng đồng cùng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giữa thiên nhiên và nghệ thuật.

Coastal Quảng Ngãi thay đổi diện mạo, môi trường sống cho 4000 người dân

Việc hợp tác cùng 100Architects khẳng định định hướng phát triển quốc tế của Coastal Quảng Ngãi trong hành trình kiến tạo một chuẩn sống mới cho miền Trung – nơi những trải nghiệm đô thị hiện đại được phát triển dựa trên chiều sâu văn hóa bản địa và giá trị cộng đồng bền vững.

Giữa tháng 6 này, Coastal Quảng Ngãi sẽ chính thức mở cửa giai đoạn 1 Coastal Discovery Park, chào đón những cộng đồng đầu tiên đến với Công viên khám phá Đại Dương, như một món quà dành tặng cho các em nhỏ dịp nghỉ hè.

