180 ngày “nước rút” tại Khánh Hòa: Dồn lực giải phóng mặt bằng để Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng triển khai khu tái định cư trị giá 2.700 tỷ đồng, quy mô lên đến 240 ha

Vừa qua, UBND xã Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) đã thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh.

Theo đó, tổng diện tích đất thu hồi khoảng 183 ha (gồm khoảng 143 ha vị trí 1 và 40 ha vị trí 2).

Tiến độ thu hồi đất là sau 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp - kể từ ngày người có đất bị thu hồi nhận được thông báo thu hồi đất này.

Hiệu lực của thông báo thu hồi đất là 12 tháng kể từ ngày ban hành.

Ảnh chụp từ báo cáo.

Được biết, Khu tái định cư huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh có quy mô 239 ha. Theo đơn vị hành chính cũ, địa điểm thực hiện dự án tại xã Cam Hải Đông (huyện Cam Lâm) và xã Cam Thành Nam, phường Cam Nghĩa (thành phố Cam Ranh).

Dự án có tổng mức đầu tư trên 2.700 tỷ đồng (bao gồm chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng), do Công ty Cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư.

Nguồn vốn thực hiện dự án bao gồm góp chủ sở hữu và vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Quy mô dân số của khu tái định cư.

Với quy mô 239 ha, dự án sẽ được triển khai trên 4 vị trí. Theo đơn vị hành chính cũ, vị trí 1 có quy mô 143 ha (thuộc địa phận xã Cam Hải Đông); vị trí 2 quy mô 40 ha (xã Cam Hải Đông); vị trí 3 quy mô gần 40 ha (phường Cam Nghĩa); vị trí 4 khoảng 16 ha (xã Cam Thành Nam).

Về tiến độ, dự kiến từ quý II/2025 - quý II/2026 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư. Sau đó triển khai và hoàn thành khu tái định cư trong quý II/2027.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của chủ đầu tư vào tháng 4/2025, việc triển khai dự án "Khu tái định cư huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh" nhằm tạo lập quỹ đất ở ổn định, đồng bộ, có cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, phục vụ tái định cư cho người dân. Đồng thời, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đô thị trong các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.