1Matrix – công ty blockchain của con trai tỷ phú Hồ Hùng Anh khẳng định: Chỉ mất dưới 1h để tạo ra một blockchain Layer 1, tổ chức sử dụng thậm chí không cần nhân sự công nghệ

Mới đây, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) và Công ty 1Matrix tổ chức tập huấn chuyên đề "Khung pháp lý và nhận diện nguy lừa đảo tài sản mã hoá" tại Hà Nội.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện công ty 1Matrix cũng giới thiệu những kết quả bước đầu của Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) – nhiệm vụ được Chính phủ giao nhằm hướng tới mục tiêu người Việt làm chủ hoàn toàn về dữ liệu và công nghệ.

Theo TS. Đỗ Văn Thuật, Giám đốc Giải pháp và Kiến trúc Blockchain, Công ty 1Matrix thông tin, Mạng dịch vụ đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) có tính chất tương tự EBSI (Mạng hạ tầng dịch vụ Blockchain dùng chung cho 29 nước châu Âu) và BSN (Mạng dịch vụ Blockchain Trung Quốc).

VBSN được thiết kế theo mô hình kiến trúc 5 tầng, hướng đến việc cung cấp các giải pháp blockchain toàn diện, chi phí thấp, dễ triển khai, dễ tùy biến theo nhu cầu cụ thể, phục vụ cho các doanh nghiệp - tổ chức dịch vụ công và tư.

TS Thuật cũng tiết lộ, hiện tốc độ giao dịch của mỗi mạng Layer 1 trong VBSN đạt từ 2.000 - 60.000 TPS (giao dịch/giây, tuỳ biến theo nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp) và có thể đạt mức tối đa 300.000 TPS.

Đáng lưu ý, VBSN không chỉ có một layer 1 duy nhất mà xây dựng 6 blockchain layer-1 kết hợp kết nối các nền tảng blockchain hiện hữu trên thế giới với nhiều cơ chế phân quyền và đồng thuận nhằm tối ưu lợi ích cho những lĩnh vực và nhu cầu khác nhau.

Theo ông Thuật, Mạng dịch vụ đa chuỗi Blockchain hướng tới cung cấp giải pháp toàn diện, chi phí thấp cho công và tư.

"Nếu như trước đây doanh nghiệp có thể phải tốn vài chục đến hàng trăm nghìn USD và thời gian từ 1-3 tháng để code mới một Layer 1 thì bây giờ, với VBSN, các đơn vị chỉ mất dưới một giờ để tạo một Layer 1 hoàn toàn mới", ông Thuật nhấn mạnh.

Cũng theo đại diện 1Matrix, sau khi khởi tạo, Layer 1 này được tích hợp sẵn nhiều tiện ích, bộ công cụ như Ví tài sản mã hoá, Cầu nối, Bộ phát triển hợp đồng thông minh, Hạ tầng RPC,… giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể cả về thời gian, chi phí khởi tạo, vận hành.

"Đặc biệt với các doanh nghiệp, tổ chức truyền thống còn dễ dàng tiếp cận lĩnh vực blockchain và tài sản số kể cả khi không có nhân sự chuyên sâu về công nghệ", ông Thuật khẳng định.

TS. Đỗ Văn Thuật, Giám đốc Giải pháp và Kiến trúc Blockchain, Công ty 1Matrix

Trước đó, ông Pham Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchian Việt Nam, Chủ tịch HĐQT CTCP 1Matrix từng tiết lộ công ty đang làm việc với Viettel, CMC và FPT để cùng phát triển các dịch vụ cloud và xây dựng các cầu nối sang hai mạng blockchain quốc tế của Châu Âu và Trung Quốc.

Công ty này cũng đang tích cực tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Blockchain - VietChain Talents, với giải thưởng kỷ lục 3,5 tỷ đồng. Hiện cuộc thi đã lựa chọn được 51 bài thi vào vòng bán kết. Trong đó, chủ đề Layer1 chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt gần 35%, Chủ đề Truy vết blockchain đạt tỷ lệ 32,5%. Chủ đề Sàn giao dịch tài sản mã hoá CEX/DEX đạt 21,5% và chủ đề Cầu nối blockchain ghi nhận 11% tổng số bài dự thi.

Công ty Cổ phần 1Matrix chính thức ra mắt vào tháng 3/2025, vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Cổ đông gồm One Mount Group (thuộc hệ sinh thái nhà tỷ phú Hồ Hùng Anh) góp 60% vốn cổ phần, ông Hồ Anh Minh (con trai tỷ phú Hồ Hùng Anh) trực tiếp góp 10% vốn và Decom Holdings – công ty do ông Phan Đức Trung làm chủ góp 30% vốn.