2 bức ảnh “hệ thống phòng thủ cực mạnh” chạy bằng cơm trên đường phố Hà Nội ngày hợp luyện

25-08-2025 - 08:45 AM | Xã hội

Hàng chục nghìn người dân bất chấp mưa nắng, khoác áo đỏ sao vàng tập trung kín các tuyến phố trung tâm tạo nên “hệ thống phòng thủ cực mạnh” đầy màu sắc trong ngày hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Chiều ngày 24/8, khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) và các tuyến phố trung tâm trở thành tâm điểm chú ý khi các khối diễu binh, diễu hành lần lượt tập kết, chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện lần thứ hai trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Ngay từ tờ mờ sáng cùng ngày, hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về trung tâm Thủ đô. Dọc các tuyến phố, nhiều gia đình mang theo bạt, ghế xếp, nước uống để “cắm trại” chờ xem. Không khí náo nức, háo hức khiến Hà Nội như bước vào ngày hội lớn.

2 bức ảnh “hệ thống phòng thủ cực mạnh” chạy bằng cơm trên đường phố Hà Nội ngày hợp luyện- Ảnh 1.

Thảm ô rực rỡ giữa cơn mưa bất chợt trên phố Hà Nội trong lúc chờ đợi đến giờ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai tại quảng trường Ba Đình

Thời tiết Hà Nội sáng nay thất thường do ảnh hưởng của cơn bão số 5, lúc nắng gắt, lúc bất chợt đổ mưa. Thế nhưng, điều đó không ngăn nổi bước chân của dòng người nô nức. Bằng cơm và bằng lòng nhiệt huyết, người dân trang bị đủ loại “vũ khí phòng thủ”: mũ, nón, quạt tay, ô lớn, áo mưa.

Khi cơn mưa bất ngờ ập xuống, hàng trăm chiếc ô đồng loạt bung mở, tạo thành một “hệ thống phòng thủ cực mạnh” chạy bằng cơm đầy sắc màu, trải dài khắp tuyến phố. Cả khu vực như khoác lên mình tấm thảm ô rực rỡ, át đi vẻ u ám của bầu trời.

2 bức ảnh “hệ thống phòng thủ cực mạnh” chạy bằng cơm trên đường phố Hà Nội ngày hợp luyện- Ảnh 2.

Biển áo đỏ sao vàng phủ kín một góc phố, mọi người kiên nhẫn chờ đợi nhiều giờ đồng hồ để chứng kiến đoàn diễu binh, diễu hành di chuyển qua

2 bức ảnh “hệ thống phòng thủ cực mạnh” chạy bằng cơm trên đường phố Hà Nội ngày hợp luyện- Ảnh 3.

Ngay khi trời tạnh, sắc đỏ sao vàng bỗng tràn ngập phố phường. Không chỉ là cờ phấp phới, mà cả áo, mũ, khăn choàng của người dân cũng rực lên trong nắng. Những khối màu đỏ nổi bật trong dòng người, tạo nên biển người chan chứa niềm háo hức và tự hào.

Không chỉ là buổi hợp luyện cho một lễ kỷ niệm trọng đại, ngày hôm nay còn cho thấy sức mạnh gắn kết và niềm tự hào của nhân dân Thủ đô: dù mưa nắng thất thường, “hệ thống phòng thủ bằng cơm” vẫn bền vững, giữ trọn vẹn không khí hội lớn nơi trái tim cả nước.

Theo Nam An

