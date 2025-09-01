Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

2 đại gia 'Bolero' VIX và TCBS nhanh chân trở thành 'bầu show' Rap Việt Crypto

01-09-2025 - 10:06 AM | Doanh nghiệp

Cứ ngỡ các 'đại gia' VIX và TCBS cả đời chỉ chung thủy với những bản Bolero du dương của thị trường chứng khoán, ai ngờhọ đang xắn tay áo xây hẳn một sân khấu Rap Việt cho giới crypto.

Thị trường tài chính Việt Nam giống như làng nhạc Việt những năm 2000, được thống trị bởi dòng nhạc Trữ tình Bolero. Dòng nhạc này có luật lệ rõ ràng, dễ nghe, dễ cảm, có lượng khán giả trung thành (các nhà đầu tư truyền thống). Các "nghệ sĩ" (công ty niêm yết) đều quen mặt, và được quản lý bởi các hãng đĩa lớn (ngân hàng, quỹ đầu tư).

Bất ngờ, từ trong "underground", một dòng nhạc mới nổi lên mang tên Rap/Hip-hop. Ban đầu, nó bị coi là dị biệt, khó nghe, chỉ dành cho một nhóm nhỏ giới trẻ nổi loạn. Các "rapper" (dự án crypto) tự thu âm, tự phát hành trên các nền tảng riêng, hoạt động hoàn toàn ngoài luồng của các hãng đĩa lớn.

Khi rap/hiphop được biết tới nhiều hơn, các rapper trở thành các siêu sao, và đây là cú twist: Hai "trùm" Bolero sành sỏi là TCBS và VIX tuyên bố: "Ok, bọn ta sẽ tổ chức hẳn một show Rap Việt cho đám Crypto này!"

Show này thực tế đã được "Bộ Văn hóa" (tức Quốc hội) chính thức gật đầu, bật đèn xanh cho "dòng nhạc" tài sản số này được trình diễn hợp pháp tại Việt Nam.

Ngay sau đó, "Trưởng ban tổ chức" (Chủ tịch Hiệp hội Blockchain) cũng lên sân khấu tiết lộ: Mùa giải đầu tiên sẽ chỉ có khoảng 5 ghế nóng (sàn được cấp phép thí điểm) cho các nhà sản xuất tranh tài.

Và hai "bầu show" của chúng ta đã hành động nhanh hơn cả. Họ thành lập ngay các công ty tổ chức sự kiện mang tên TCEX (nhà Techcombank) VIXEX (nhà VIX) , bơm vào đó cả núi tiền, từ vài trăm đến cả nghìn tỷ, để xây sân khấu cho thật hoành tráng.

Tóm lại, chuyện này ảnh hưởng đến "nồi cơm" của bạn ra sao?

Thay vì phải giao dịch trên mấy cái sàn "cỏ" tiếng Anh tiếng U, nay bạn sẽ có sân chơi được các "ông lớn" Việt Nam bảo kê. An toàn hơn, có người Việt hỗ trợ khi "kẹt lệnh", và quan trọng nhất là bớt lo một ngày đẹp trời sàn "bốc hơi" cùng tiền của bạn.

Khi các "bầu show" lớn vào cuộc, họ sẽ đặt ra luật chơi rõ ràng. Các "rapper" rởm, chuyên đi "diss" vớ vẩn (dự án lừa đảo) sẽ bị loại. Chỉ những rapper có "flow" đỉnh, "lyric" chất (dự án tốt) mới được lên sân khấu lớn. Thị trường sẽ bớt "hoang dã" và chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

Tóm lại, sân khấu Crypto "underground" sắp được đưa ra ánh sáng. Hãy sẵn sàng cho một mùa "Rap Việt" phiên bản tài sản số.

