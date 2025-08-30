Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chuyện gì đang xảy ra?
Hàng loạt quán cà phê, trà sữa, pizza lặng lẽ biến mất trong khi Highlands Coffee và Phê La lên như diều gặp gió: Chuyện gì đang xảy ra?

30-08-2025 - 22:10 PM | Doanh nghiệp

Ngành F&B Việt Nam nửa đầu năm 2025 chứng kiến hàng loạt thương hiệu quen mặt lặng lẽ "biến mất" khỏi giỏ hàng.

Nửa đầu năm 2025, Hot&Cold, một trong những chuỗi trà sữa đời đầu; Comebuy, thương hiệu đến từ Đài Loan; hay Dodo Pizza, chuỗi pizza của Nga, đều đồng loạt đóng cửa toàn bộ hệ thống tại Việt Nam.﻿

The Coffee House và Starbucks cũng đang điều chỉnh lại hệ thống điểm bán tại các trung tâm thương mại lớn.﻿

Bạn mỗi ngày lại nhận ra rằng một vài cửa hàng cà phê, trà sữa... quen mặt đang lặng lẽ "biến mất". Điều gì đang xảy ra?﻿

Bạn còn nhớ những chiếc áo phông in slogan bắt trend hay những chiếc quần "hot" đúng một mùa không? Nhiều chuỗi trà sữa đời đầu cũng tương tự như vậy. Chúng là những món đồ "fast fashion" của ngành F&B: sản xuất nhanh, công thức dễ sao chép, bùng nổ theo trào lưu.

Hàng loạt quán cà phê, trà sữa, pizza lặng lẽ biến mất trong khi Highlands Coffee và Phê La lên như diều gặp gió: Chuyện gì đang xảy ra?- Ảnh 1.

Chúng ta đã từng mê mẩn chúng. Nhưng cũng như thời trang nhanh, sau một thời gian, chúng trở nên nhàm chán và thiếu bản sắc. Việc chúng lặng lẽ rời đi cũng giống như khi bạn cho những món đồ này vào túi đồ quyên góp – không ồn ào, không luyến tiếc, chỉ đơn giản là chúng không còn phù hợp với "phong cách" của bạn nữa.

Sau khi dọn dẹp đồ cũ, chúng ta có không gian cho những thứ thực sự đặc biệt. Ví dụ, Phê La không phải là một món đồ hiệu xa xỉ, cũng không phải "fast fashion". Họ giống như một chiếc áo khoác được thiết kế bởi một local brand tâm huyết, hoặc một món đồ vintage độc nhất vô nhị.

Hàng loạt quán cà phê, trà sữa, pizza lặng lẽ biến mất trong khi Highlands Coffee và Phê La lên như diều gặp gió: Chuyện gì đang xảy ra?- Ảnh 2.

Nó có câu chuyện riêng, có chất liệu tốt và một thiết kế không thể nhầm lẫn (không gian và trải nghiệm). Đây chính là tương lai của "tủ đồ" F&B: những thương hiệu có bản sắc, đề cao trải nghiệm và tạo ra kết nối cảm xúc thật.

Giữa những món đồ độc lạ, tủ đồ nào cũng cần những item cơ bản như quần jeans, áo thun trắng. Highlands Coffee chính là một món đồ như vậy. Họ không cố chạy theo những trend kỳ lạ, mà chọn cách làm mới mình nhưng luôn là một lựa chọn an toàn.

Hàng loạt quán cà phê, trà sữa, pizza lặng lẽ biến mất trong khi Highlands Coffee và Phê La lên như diều gặp gió: Chuyện gì đang xảy ra?- Ảnh 3.

Nhưng cũng có những thương hiệu vốn dựa vào vị trí đắc địa để kinh doanh, nay cũng không chịu nổi giá thuê nhà quá cao và đành chuyển sang các mặt bằng cấp 2 rẻ hơn.

Chiếc quần jean mà bạn vẫn mua gần nhà, nay cần đi xa, nhiều ngóc ngách hơn để tìm thấy cửa hàng, nhưng vẫn là chiếc quần ưng ý mà bạn vẫn thích, với giá không bị tăng lên.

Tóm lại, chuyện này ảnh hưởng đến bạn ra sao?

Đầu tiên, bạn sẽ có nhiều lựa chọn "chất" hơn. Thay vì phải băn khoăn giữa 5 quán trà sữa có menu na ná nhau, giờ đây bạn sẽ có một quán trà đặc sản, một tiệm cà phê rang xay thủ công, một không gian sáng tạo... Cuộc thanh lọc này loại bỏ số lượng để nhường chỗ cho chất lượng, giúp trải nghiệm đi cà phê của bạn đáng tiền và thú vị hơn.

Tiếp theo là cơ hội cho những giấc mơ "local" có một ý tưởng đồ uống độc đáo, một mô hình kinh doanh tử tế.

Cuối cùng, cuộc "detox" tủ đồ F&B này là một tín hiệu cực kỳ tích cực. Nó cho thấy "gu" của chúng ta ngày càng tinh tế hơn và thị trường đang trưởng thành để đáp ứng điều đó.

