Chuyện ở 'garage' THACO: Ông chủ Trần Bá Dương xắn tay 'độ' lại siêu xe đa dụng

19-08-2025 - 21:42 PM | Doanh nghiệp

Chuyện ở 'garage' THACO: Ông chủ Trần Bá Dương xắn tay 'độ' lại siêu xe đa dụng

Hãy tưởng tượng chiếc xe THACO đang cần một cuộc đại tu, không phải để sửa chữa, mà là để nâng cấp toàn diện. Ông Trần Bá Dương muốn thay thế "động cơ" cũ bằng một hệ thống truyền động hybrid hoàn toàn mới.

Chuyện ở 'garage' THACO: Ông chủ Trần Bá Dương xắn tay 'độ' lại siêu xe đa dụng- Ảnh 1.

Nếu coi tập đoàn THACO là một chiếc "siêu xe" đa dụng khổng lồ, thì cuối tuần trước, "garage" THACO vừa có một sự kiện gây chú ý: người "tài xế" kỳ cựu, ông Phạm Văn Tài, đã tự nguyện giao lại tay lái sau hơn 7 năm cầm vô lăng ở vị trí Tổng Giám đốc. Và người ngồi vào ghế lái không ai khác, chính là vị "tổng công trình sư" đã thiết kế ra chiếc xe này - ông Chủ tịch Trần Bá Dương.

Nhiều người sẽ hỏi: "Liệu có phải tài xế cũ lái không tốt?". Không hề, ông Tài là một tay lái "lụa" đã gắn bó với chiếc xe THACO hơn 20 năm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Vậy tại sao lại có cuộc đổi lái bất ngờ này?

Câu trả lời là: Ông chủ không chỉ muốn đổi tài xế, ông muốn tự tay "độ" lại toàn bộ cỗ máy của mình.

Chuyện ở 'garage' THACO: Ông chủ Trần Bá Dương xắn tay 'độ' lại siêu xe đa dụng- Ảnh 2.

Giai đoạn 1: Nâng cấp từ động cơ xăng lên "động cơ số"

Cuộc "độ xe" lần này có tên chính thức là "tái cấu trúc và chuyển đổi số trên toàn tập đoàn".

Hãy tưởng tượng chiếc xe THACO đang cần một cuộc đại tu, không phải để sửa chữa, mà là để nâng cấp toàn diện. Ông Trần Bá Dương muốn thay thế "động cơ" cũ bằng một hệ thống truyền động hybrid hoàn toàn mới, kết hợp giữa "sức kéo" của những nhân sự kỳ cựu và "tốc độ" của lớp nhân sự trẻ, năng động.

Đặc biệt, ông muốn lắp thêm một "bảng điều khiển kỹ thuật số" tối tân để đáp ứng xu thế kinh tế số. Và để thực hiện một cuộc "phẫu thuật" phức tạp như vậy, không ai đáng tin cậy hơn vị "tổng công trình sư" phải trực tiếp cầm lấy cờ-lê và tuốc-nơ-vít.

Giai đoạn 2: Lắp thêm "đồ chơi" và mục tiêu hiệu suất mới

Sau khi nâng cấp động cơ, ông chủ cũng đặt ra những "thông số hiệu suất" cực kỳ ấn tượng cho chiếc xe đã được "độ" lại trong năm 2025:

Phần thân chính (THACO AUTO): Chiếc xe phải đạt "tốc độ" bán ra trên 100.000 chiếc để mang về doanh thu gần 81.000 tỷ đồng.

"Gầu múc" Nông nghiệp (THACO AGRI): Phụ kiện máy nông nghiệp gắn kèm phải "cày" ra hơn 8.340 tỷ đồng.

"Động cơ phụ trợ" Công nghiệp (THACO INDUSTRIES): Cục máy công nghiệp phải tạo ra doanh thu hơn 14.400 tỷ đồng.

"Cần cẩu" Xây dựng (THADICO): Phải khởi công 32 dự án và hoàn thiện 16 dự án khác.

"Nội thất" Thương mại (THISO): Các tiện nghi bên trong xe như trung tâm thương mại phải tạo ra doanh thu hơn 6.800 tỷ đồng.

"Thùng hàng" Logistics (THILOGI): Chiếc xe phải "cõng" được 5,5 triệu tấn hàng hóa qua cảng Chu Lai.

Tóm lại, việc ông Trần Bá Dương quay trở lại ghế "tài xế" không phải là một sự thay đổi nhân sự đơn thuần. Đó là tín hiệu cho thấy vị thuyền trưởng đang trực tiếp cầm lái con tàu trong giai đoạn chuyển mình quan trọng nhất, đảm bảo cỗ máy THACO không chỉ vận hành trơn tru, mà còn phải biến hình để trở nên mạnh mẽ và thông minh hơn trong kỷ nguyên số.

[Chuyện gì đang xảy ra] Quả trứng gà 'đỏng đảnh' và 'chàng nông dân' gan lì Hoà Phát

Lịch Thiệp

Lịch Thiệp

