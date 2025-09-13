2 siêu dự án đô thị hơn 65.000 tỷ tại Khu kinh tế Vân Phong: Ai là chủ đầu tư, khi nào sẽ hoàn thành?

Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành 2 quyết định chấp thuận liên danh nhà đầu tư triển khai dự án Khu đô thị mới Đầm Môn và dự án Khu đô thị mới Tu Bông. Đây là những dự án quan trọng, góp phần mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại Khu kinh tế Vân Phong trong giai đoạn tới.

Dự án khu đô thị mới Đầm Môn được đầu tư tại xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa. Dự án bố trí gần 4 ha quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, quy mô dân số dự kiến khoảng 28.500 người. Nơi đây sẽ phát triển 791 căn liên kế, 592 căn biệt thự, 858 căn hộ chung cư và 352 căn hộ nhà ở xã hội cùng hệ thống công trình công cộng, du lịch nghỉ dưỡng và lưu trú du lịch. Tổng mức đầu tư gần 26.000 tỷ đồng.

Dự án Khu đô thị mới Tu Bông có quy mô sử dụng đất hơn 2.579 ha, trải dài trên địa bàn các xã Vạn Thắng, Tu Bông và Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa). Dự án được quy hoạch cho dân số khoảng 74.700 người, với hệ thống hạ tầng đô thị hiện đại gồm 1.002 căn liên kế, 609 biệt thự, 3.812 căn hộ chung cư, 1.130 căn hộ xã hội, cùng nhiều hạng mục dịch vụ, du lịch và công trình công cộng khác phục vụ cho đơn vị ở và đô thị.

Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 40.000 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường, tái định cư). Riêng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư được ước tính khoảng 2.812 tỷ đồng.

Hạ tầng tại Vân Phong được phát triển đồng bộ, thuận lợi cho việc đầu tư.

Mục tiêu của 2 dự án là đầu tư xây dựng khu đô thị mới cao cấp, hoàn chỉnh, đồng bộ bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật; nhà ở thương mại, nền đất ở; các công trình dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng… Từ đó, hình thành khu đô thị xanh, tiện nghi hiện đại, thông minh, đẳng cấp quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung và khu kinh tế Vân Phong nói riêng, góp phần đưa quỹ đất của khu vực vào khai thác có hiệu quả.

Thời hạn hoạt động của cả hai dự án trên là 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, triển khai từ năm 2025 và dự kiến hoàn thành trong quý 4/ 2034.

Đáng chú ý, cả 2 dự án này đều không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở trong phạm vi 200m tính từ ranh giới khu đất quốc phòng trở ra xung quanh và tại khu vực dự án thuộc khu vực biên giới biển.

Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long (thuộc Tập đoàn Sun Group) được tỉnh chấp thuận làm hai khu đô thị hơn 65.000 tỷ đồng này.

Khu kinh tế Vân Phong tọa lạc ở phía Bắc tỉnh Khánh Hòa, có tổng diện tích khoảng 150.000 ha, gồm 80.000 ha mặt nước và khoảng 70.000 ha đất liền và đảo. Đây là một trong những khu kinh tế tổng hợp ven biển trọng điểm quốc gia, được quy hoạch phát triển đa ngành, đa lĩnh vực với các trung tâm dịch vụ cảng biển, công nghiệp, du lịch, đô thị và thương mại hiện đại.

Toàn khu được chia thành 19 phân khu, là một trong ba vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa, hướng tới phát triển về cảng biển, dịch vụ hậu cần, đô thị, dịch vụ nghỉ dưỡng...

Đến nay, Khu kinh tế Vân Phong đã thu hút 155 dự án đầu tư, gồm 131 dự án trong nước và 24 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký khoảng 5,4 tỷ USD. Trong số này, vốn thực hiện đạt 61%, tương đương 3,3 tỷ USD.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, Khu kinh tế đã đón nhận 6 dự án mới với tổng vốn đăng ký hơn 3.000 tỷ đồng, đồng thời có 2 dự án được điều chỉnh tăng vốn, bổ sung thêm hơn 296 tỷ đồng.