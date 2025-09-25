2 tháng cuối năm là lúc 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, cuộc sống thịnh vượng, viên mãn

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp được đánh giá cao bởi sự thông minh và sự ứng biến linh hoạt khi xảy ra những sự cố bất ngờ. Nhờ vào khả năng này, tuổi Thìn luôn biết cách làm chủ tình thế, có tiềm lực lớn để phát triển và thành công rực rỡ trong sự nghiệp. Họ cũng là những người có tư duy vượt trội, giỏi giữ bình tĩnh và rất thích hợp với các vị trí lãnh đạo.

Theo các chuyên gia phong thủy, vượt qua năm Giáp Thìn 2024 tương đối thách thức, tuổi Thìn sẽ có sự phát triển vượt bậc về mặt sự nghiệp và tài chính trong năm Ất Tỵ. Dự đoán nửa cuối năm 2025, họ sẽ nằm trong số những con giáp giàu có và thành công bậc nhất.

(Ảnh minh họa)

Được nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng chú ý nhất là Thiên Hỷ, một sao chủ về những may mắn, hỷ sự chiếu rọi, công việc và cuộc sống của con giáp này sẽ rất thuận lợi, hanh thông. Nếu xác định được đúng mục tiêu và nỗ lực đúng cách, con giáp này có thể nắm bắt vận may và về đích viên mãn.

Sau khi trải qua tháng 9 âm tương đối thử thách, tuổi Thìn sẽ dần lấy lại được phong độ của mình. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, con giáp này sẽ bắt đầu đi vào quỹ đạo đầy hứa hẹn của họ. Khoảng thời gian này, tuổi Thìn sẽ liên tiếp đón nhiều tin vui, nhất là trong công việc và chuyện tình cảm.

Những tin tức tích cực ấy sẽ giúp con giáp này xây dựng nền tảng tài chính vững mạnh, thậm chí thực hiện được các mục tiêu đã đề ra từ đầu năm. Ngoài ra, những người tuổi Thìn độc thân cũng có thể sẽ gặp được ý trung nhân để tiến tới một mối quan hệ lâu dài và ổn định.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là một trong số những con giáp sở hữu nhiều điểm mạnh về tư duy. Không những thông minh, tuổi Thân còn luôn biết cách thay đổi và sáng tạo không ngừng trong công việc. Với đầu óc nhạy bén, tràn đầy năng lượng, con giáp này có khả năng giao tiếp xã hội tinh tế, dễ dàng hòa nhập và từ đó đạt được thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Theo các chuyên gia phong thủy, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đầy thuận lợi và thịnh vượng cho tuổi Thân. Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Ất Quý Nhân, Thái Âm, Tuế Hợp, con giáp này sẽ gặp được muôn vàn cơ hội để làm nên những thành tựu đáng nể.

(Ảnh minh họa)

Trong tử vi học, Thiên Ất Quý Nhân là cát tinh chủ về trí tuệ, sự thông minh. Có sao Thiên Ất Quý Nhân trong lá số tử vi thì cuộc đời sẽ gặp hung hóa cát. Trong khi đó, sao Thái Âm là cát tinh thuộc ngũ hành Thủy.

Nam mạng gặp sao này thì công danh sự nghiệp tiền tài đều phát triển, có nhiều cơ hội kinh doanh và có quý nhân phù trợ. Với nữ mạng được sao Thái Âm chiếu rọi thì sẽ luôn ngập tràn niềm vui, sự nghiệp phát triển, danh lợi lưỡng toàn, gia đình hạnh phúc. Còn sao Tuế Hợp tượng trưng cho may mắn, thuận lợi và sự viên mãn nói chung.

Tháng 7 âm kết thúc đã mang tới niềm vui lớn cho tuổi Thân khi con giáp này chính thức bước vào một thời kỳ may mắn kéo dài đến hết năm. Đặc biệt là tháng 11 âm, tuổi Thân nằm trong số những con giáp có vận đỏ rực rỡ và giàu có bậc nhất. Cụ thể, tháng 11 âm, được cát tinh hỗ trợ, con giáp này có lộc tiền tài, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ, tài khoản liên tục nảy số. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Thân còn đón nhiều tin tức tốt lành, giúp cuộc sống của họ thăng hoa viên mãn.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp được đánh giá cao khi vừa sở hữu trí thông minh, nhanh trí, sự sắc sảo, bản lĩnh và sự quyết đoán. Con giáp này còn đặc biệt giỏi trong việc phân tích vấn đề, thu vén, quản lý tài chính nên cuộc sống của họ và gia đình luôn đủ đầy, dư dả.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội. Sao Kim Quỹ chủ về sự giàu có, vận may trong sự nghiệp cũng như có quý nhân trợ giúp.

Theo các chuyên gia phong thủy, 2 tháng cuối năm là lúc tuổi Dậu lội ngược dòng viên mãn bậc nhất. Sau tháng 8 âm với nhiều khó khăn, con giáp này sẽ được đền bù lại gấp nhiều lần. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, con giáp tuổi Dậu sẽ đón nhiều tin vui trong chuyện tình cảm, gia đình, người độc thân có thể tính đến chuyện cưới hỏi. Tháng 12 âm, được tam hợp soi rọi, con giáp này dù làm gì cũng sẽ thu về thành công rực rỡ, có cuộc sống sung túc, thịnh vượng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.