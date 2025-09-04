2 trường hợp giáo viên được đề xuất hưởng phụ cấp 150% lương ngay đầu năm sau

Cổng thông tin điện tử Chính phủ đưa tin, Bộ GD&ĐT đang triển khai xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo để đảm bảo có hiệu lực đồng bộ khi Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Theo nội dung đề xuất, dự kiến sang 2026, giáo viên sẽ được hưởng mức phụ cấp 150% mức lương hiện hưởng trong trường hợp sau:

Thứ nhất, giáo viên là người tốt nghiệp từ loại khá trở lên các ngành thuộc lĩnh vực trọng điểm, thiết yếu theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo chiến lược, đề án, kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhóm giáo viên này sẽ hưởng phụ cấp 150% lương hiện hưởng kể từ ngày có quyết định tiếp nhận, trong suốt thời gian ngành đào tạo được xác định là ngành thuộc lĩnh vực trọng điểm, thiết yếu theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời được ưu tiên tham gia bồi dưỡng, đào tạo trong nước, quốc tế bằng ngân sách Nhà nước.

Lương của nhà giáo sẽ được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp (Ảnh: Người lao động)

Thứ hai, giáo viên là người dân tộc thiểu số thuộc danh mục các dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tình nguyện làm việc tại cơ sở giáo dục thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người đó.

Nhóm giáo viên này sẽ hưởng phụ cấp 150% lương hiện hưởng trong 5 năm kể từ ngày được tiếp nhận. Sau 2 năm, nếu được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên thì được nâng bậc lương trước thời hạn.

Nhóm này cũng được ưu tiên, tạo điều kiện tham gia bồi dưỡng, đào tạo tập trung trong nước, quốc tế từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, căn cứ vào cống hiến nhà giáo còn được xem xét tặng huân chương, huy chương, danh hiệu thi đua, kỷ niệm chương hoặc các hình thức khen thưởng khác theo quy định của pháp luật; không áp dụng tỷ lệ trong xét tặng danh hiệu thi đua hoặc xét khen thưởng.