20 doanh nghiệp niêm yết lãi lớn nhất 9T2025: Có 10 cái tên lãi trên 15.000 tỷ gồm 7 ngân hàng và 3 công ty BĐS

Khép lại 9 tháng đầu năm 2025, bức tranh lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết đã có những điểm sáng đáng chú ý.

Ngành ngân hàng tiếp tục khẳng định vị thế khi có nhiều cái tên lọt vào top đầu. Cụ thể, có tới 7 ngân hàng trong top 10 và 11 ngân hàng trong top 20.

Với mức lãi trước thuế đạt 33.123 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, Vietcombank tiếp tục dẫn đầu lợi nhuận khối ngân hàng và giữ vị trí quán quân trên bảng xếp hạng.

VietinBank tăng 51%, lợi nhuận trước thuế đạt 29.535 tỷ đồng. Chỉ tính riêng quý 3, lợi nhuận trước thuế của VietinBank tăng 62% đạt 6.552 tỷ đồng.

VPBank cũng là một điểm sáng trong bảng xếp hạng với mức tăng 47% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 20.396 tỷ đồng. Trong riêng quý 3, lợi nhuận trước thuế của VPBank đạt 9.166 tỷ đồng, tăng 77%.

Bên cạnh đó, những gương mặt quen thuộc khác trong khối ngân hàng vẫn xuất hiện trên bảng xếp hạng: BIDV, MBBank, Techcombank, ACB…

Nhờ vào việc chuyển nhượng một phần Dự án Vinhomes Global Gate trong quý 1, CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC, VEF) vẫn có mức tăng trưởng vượt trội 5.707% và đứng ở vị trí thứ 7.

Lợi nhuận trước thuế của VinHomes là 18.293 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ 2024 và xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Doanh nghiệp còn lại trong top 10 là Vingroup (VIC) với lợi nhuận trước thuế đạt 15.183 tỷ đồng, mức tăng trưởng 34%. Điểm đáng chú ý của Vingroup là tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản Vingroup đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm.

Con số này đưa Vingroup trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên và các doanh nghiệp nói chung (không bao gồm các ngân hàng) thứ 2 đạt mốc tài sản này, sau Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia PVN.

Vua thép Hòa Phát (HPG) đứng vị trí thứ 12 với lợi nhuận trước thuế được ghi nhận là 13.440 tỷ đồng, tăng 29%.

PV Gas ghi nhận lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm đạt 12.616 tỷ đồng, xếp thứ 13 trong bảng xếp hạng.﻿

Ông trùm sân bay ACV đứng thứ 15 với lợi nhuận trước thuế là 11.055 tỷ đồng.﻿

Viettel Global ghi nhận lãi trước thuế 10.533 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ và đứng vị trí thứ 17.

FPT đứng ở vị trí thứ 19 với mức lãi trước thuế 9.540 tỷ đồng, tăng 18%. Theo sau đó là Vinamilk ở vị trí 20 với lợi nhuận trước thuế đạt 8.173 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ.