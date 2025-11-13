Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

200 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

13-11-2025 - 08:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thêm nhiều chủ xe bị phạt nguội lỗi vượt đèn đỏ.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh mới đây thông báo, từ ngày 02/11 đến ngày 09/11/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện 64 trường hợp xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát và các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Cụ thể, có 15 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm các xe mang biển số:

99AA-796.31; 28H1-587.17; 99AA-262.43; 99B1-176.56; 98AA-07579; 98B2-06045; 98B2-94801; 98D1-99696; 98MĐ1-12669; 98B1-51241; 98B1-05678; 98B1-56215; 98B3-11754.

Ngoài ra, có 49 trường hợp chạy quá tốc độ quy định, gồm các xe mang biển số:

22FA-057.42; 36K5-234.48; 37G1-218.24; 98K1-355.45; 99G1-239.05; 12X1-210.60; 21CA-032.85; 21CA-075.88; 25T1-210.44; 36AU-031.44; 36K5-341.27; 88H1-3709; 97AE-003.16; 98B3-470.68; 99C1-010.08; 99C1-447.19; 99E1-260.38; 99F1-565.32; 28G1-27216; 12SA-0397; 98C1-288.56; 12H1-131.97; 99G1-619.64; 99G1-073.02; 98M1-234.77; 12HA-012.86; 12AA-006.21; 29BL-073.10; 12ZA-014.47; 98C1-288.56; 98D1-052.47; 12H1-413.65; 99G1-28386; 12H1-49712; 98AF-02423; 98AK-018.56; 20F1-49801; 12AA-04262; 88H1-37515; 98B3-25049; 12FA-06055; 29F1-08758; 12H1-42436; 98AF-069.26; 12B1-077.07; 98N5-4865; 12V1-044.11; 12AA-632.30; 29C1-045.26; 12HA-086.92.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã thông báo danh sách các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, được phát hiện qua hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/10 đến ngày 10/10/2025. Trong thời gian này, có tổng cộng 145 trường hợp xe máy vi phạm.

200 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Trường hợp bị ghi nhận phạt nguội từ ngày 01/10/2025 đến ngày 05/10/2025

200 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

Trường hợp bị ghi nhận phạt nguội từ ngày 01/10/2025 đến ngày 05/10/2025

200 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.

Trường hợp bị ghi nhận phạt nguội từ ngày 01/10/2025 đến ngày 05/10/2025

200 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 4.

Trường hợp bị ghi nhận phạt nguội từ ngày 01/10/2025 đến ngày 05/10/2025

200 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 5.

Trường hợp bị ghi nhận phạt nguội từ ngày 01/10/2025 đến ngày 05/10/2025

200 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 6.

Trường hợp bị ghi nhận phạt nguội từ ngày 06/10/2025 đến ngày 10/10/2025

200 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 7.

Trường hợp bị ghi nhận phạt nguội từ ngày 06/10/2025 đến ngày 10/10/2025

200 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 8.

Trường hợp bị ghi nhận phạt nguội từ ngày 06/10/2025 đến ngày 10/10/2025

200 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 9.

Trường hợp bị ghi nhận phạt nguội từ ngày 06/10/2025 đến ngày 10/10/2025

200 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 10.

Trường hợp bị ghi nhận phạt nguội từ ngày 06/10/2025 đến ngày 10/10/2025

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào trang web của Cục Cảnh sát Giao thông theo đường link sau đây https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html. Tại đây, người dân tiến hành nhập biển kiểm soát, loại phương tiện và mã bảo mật. Sau đó, người dân chọn "Tra cứu" để hệ thống trả kết quả phạt nguội.

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".

Theo Huỳnh Duy

Đời sống pháp luật

