15-09-2025 - 14:26 PM | Thị trường chứng khoán

Ngày 23/9 tới đây, Chứng khoán DNSE sẽ phát hành 2,7 triệu cổ phiếu ESOP đợt 2 cho 212 cán bộ nhân viên có đóng góp tích cực cho công ty.

Theo công bố mới nhất, ngày 23/9 tới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (mã: DSE, sàn HoSE) sẽ phát hành 2,7 triệu cổ phiếu ESOP đợt 2 cho cán bộ nhân viên (thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành, cán bộ nhân viên thuộc DNSE) có đóng góp tích cực trong việc xây dựng và phát triển công ty.

Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính kiểm toán tại ngày 31/12/2024 là 572,72 tỷ đồng. Cổ phiếu ESOP đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng từ 12-60 tháng và được giải tỏa theo tỷ lệ 20% mỗi năm.

Theo danh sách được công bố trước đó, có 212 cán bộ nhân viên được nhận cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoàng Giang và Phó Chủ tịch Lê Anh Tuấn cùng được mua nhiều nhất với 486.200 cổ phiếu mỗi người.

212 nhân viên Chứng khoán DNSE sắp nhận 2,7 triệu cổ phiếu thưởng- Ảnh 1.

Trong năm 2025, DNSE lên kế hoạch phát hành 12,6 triệu cổ phiếu ESOP, chia làm 2 đợt. Trước đó, ngày 12/6, công ty đã hoàn tất phân phối 9,9 triệu cổ phiếu ESOP cho 176 người lao động. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng từ 12-60 tháng và sẽ được giải tỏa theo tiến độ 20% mỗi năm.

Sau khi hoàn tất 2 đợt phát hành cổ phiếu ESOP, công ty sẽ lần lượt triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu nếu có.

ĐHĐCĐ thường niên 2025 của DSE đã thông qua việc phát hành 85,65 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 25% số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành, theo phương thức thực hiện quyền mua, với tỷ lệ 4:1.

Giá chào bán dự kiến tối thiểu 12.500 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 1.070.6 tỷ đồng. HĐQT được ủy quyền để xác định giá chào bán cụ thể. Thời gian triển khai sau đợt phát hành cổ phiếu ESOP.

Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, Chứng khoán DNSE sẽ tăng vốn điều lệ lên 4.282.5 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025, DNSE mang về doanh thu hoạt động hơn 533,6 tỷ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 126,5 tỷ đồng, tăng 21%.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của DNSE tăng 12% so với đầu năm, lên mức hơn 11.920 tỷ đồng. Trong đó, các khoản cho vay, ở mức 5.052,6 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) là các khoản tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng đến 1 năm ghi nhận gần 3.478,3 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả ở mức gần 7.764 tỷ đồng, tăng 17,5% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 7.354 tỷ đồng.


Theo Hà Ly

An Ninh Tiền Tệ

