26 năm trên thị trường: Giải pháp quản trị doanh nghiệp chinh phục khách hàng

Lấy sự hài lòng của khách hàng làm "thước đo" chất lượng của sản phẩm

Cái tên BRAVO đã có mặt trên thị trường CNTT Việt Nam 26 năm, và trong suốt thời gian ấy BRAVO đã kinh doanh với phương châm cốt lõi "Chân thật trong kinh doanh – Hết lòng chăm sóc và dịch vụ khách hàng". Chính triết lý kinh doanh này đã trở thành nền tảng vững chắc để BRAVO xây dựng và củng cố niềm tin với khách hàng, sự hài lòng và thành công của khách hàng chính là mình chứng rõ ràng nhất cho chất lượng sản phẩm dịch vụ của BRAVO.

Để gặt hái thành công, BRAVO luôn chú trọng đầu tư và nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ của mình. Cùng với những bước chuyển mình mạnh mẽ của thị trường, sản phẩm BRAVO cũng không ngừng cải tiến, cập nhật để đáp ứng nhu cầu của thị trường ở từng giai đoạn khác nhau.

Phiên bản mới nhất được phát hành từ năm 2024 là phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp BRAVO 10 ERP, được xây dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến BRAVO Cloud Native, cung cấp một nền tảng quản lý đồng bộ cho toàn bộ hệ thống chức năng – nghiệp vụ trong doanh nghiệp, có thể sử dụng trên cả 3 nền tảng: Win App, Web App, Mobile App, trong đó ứng dụng di động BRAVO 10 Mobile App là trợ thủ hỗ trợ quản lý hiệu quả mọi lúc mọi nơi.

Hiện nay, BRAVO có gần 5000 khách hàng tại Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau như sản xuất công nghiệp, xây dựng – bất động sản, thương mại – dịch vụ, tài chính – chứng khoán…, đang tin tưởng và sử dụng giải pháp quản trị của BRAVO như một công cụ trọng yếu trong chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh. Nhiều khách hàng của BRAVO là các Tập đoàn đầu ngành tại Việt Nam có thể kể đến như: Tập đoàn Trường Hải (THACO), Tập đoàn Hòa Phát, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tập đoàn Tân Á Đại Thành, Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn (SABECO), Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VINATEX)…

Để luôn là người bạn đồng hành tin cậy của doanh nghiệp thì dịch vụ đi kèm với phần mềm cũng là yếu tố quan trọng mà BRAVO luôn nỗ lực để đảm bảo chất lượng. Khách hàng sử dụng phần mềm BRAVO sẽ có dịch vụ bảo hành, bảo trì kèm theo để hỗ trợ các vấn đề phát sinh sau khi phần mềm đã đi vào vận hành, với nguyên tắc đảm bảo khắc phục sự cố trong vòng 24-72h kể từ khi nhận được yêu cầu từ khách hàng. Bộ phận Chăm sóc khách hàng cũng thực hiện các nghiệp vụ hỏi thăm khách hàng định kỳ. Chính vì thế mà tỷ lệ khách hàng BRAVO chuyển sang dùng phần mềm khác rất thấp, trung bình chỉ dưới 5%.

Tiếp tục sứ mệnh Kiến tạo tinh hoa số trong chặng hành trình phía trước

Vừa qua, tại Chương trình "Top 10 và Bản đồ Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2025" do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức, Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO tiếp tục khẳng định năng lực và vị thế với danh hiệu Top 10 Doanh nghiệp Cung cấp Giải pháp Quản trị doanh nghiệp 2025. Đặc biệt BRAVO được xếp hạng tại vị trí hàng đầu của Nhóm Đầu tàu các doanh nghiệp cung cấp giải pháp Quản trị doanh nghiệp.

Đặc biệt, năm nay, chương trình không chỉ tiếp tục vinh danh các doanh nghiệp công nghệ số tiêu biểu mà còn lần đầu tiên ra mắt "Bản đồ Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam" — một công cụ chiến lược quan trọng giúp định vị doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội hợp tác trong nước và quốc tế.

Bản đồ linh vực DN cung cấp giải pháp quản trị doanh nghiệp

Tiếp tục nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn về vị thế trên thị trường là động lực để BRAVO tiếp tục con đường "Kiến tạo tinh hoa số".

Trong bối cảnh kinh tế và chính trị toàn cầu nhiều biến động, các quốc gia đang nỗ lực tìm hướng phát triển bền vững trước thách thức của toàn cầu hóa và chuyển đổi số. Tại Việt Nam, tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới đang trở thành động lực quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế. BRAVO sẽ tiếp tục kiên định với sứ mệnh mang giải pháp ERP song hành cùng khách hàng, trở thành chiếc chìa khóa quản trị doanh nghiệp thời đại số.

Xem thêm các thông tin về Phần mềm ERP của BRAVO tại đây