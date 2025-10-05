26 tỉnh và 9 bộ ngành chưa hoàn thành giải quyết chế độ cho cán bộ nghỉ việc

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tháng 9, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai mô hình mới.

Về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cấp xã, Bộ trưởng nêu rõ, nhiều địa phương nỗ lực tăng cường đội ngũ cấp tỉnh về cho cấp xã nhưng ở nhiều địa phương, đây vẫn là khâu yếu.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: VGP)

" Theo tổng hợp của chúng tôi, hiện nay bình quân mỗi xã có khoảng 41 cán bộ, công chức. Tôi cho rằng số lượng như vậy là không thiếu. Số công chức cấp xã chưa đáp ứng được vị trí việc làm về chuyên môn, nghiệp vụ chỉ khoảng 5%, cũng không phải là lớn, song điều quan trọng ở đây là năng lực, trách nhiệm và sự chủ động, khả năng thích ứng với việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ", bà Phạm Thị Thanh Trà nói.

Liên quan đến việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ ở một số nơi còn chậm.

" Hiện mới 8/34 tỉnh, thành phố hoàn thành, còn 26 tỉnh chưa hoàn thành. Ở cấp Trung ương, 18/27 bộ, ngành đã hoàn tất việc này. Đây là nhiệm vụ cần được quan tâm, đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm quyền lợi chính đáng của đội ngũ ", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Về việc thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền vẫn còn vướng mắc. Một số văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính chưa được điều chỉnh kịp thời, gây khó khăn cho cơ sở trong quá trình triển khai. Trong khi đó, năng lực tổ chức thực hiện ở nhiều địa phương còn lúng túng, thiếu tính chủ động.

Bộ trưởng cũng chỉ rõ hạ tầng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính ở nhiều nơi chưa đồng bộ, chưa liên thông, chưa kết nối, còn có "điểm nghẽn", nhất là ở các địa bàn đông dân cư.

Ngoài ra, một số lĩnh vực ở cấp cơ sở như khuyến nông, giải quyết thủ tục đất đai còn bộc lộ hạn chế trong tổ chức thực hiện.

Từ thực tiễn trên, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm mà các bộ, ngành, địa phương cần tập trung triển khai từ nay đến ngày 15/10 và trong suốt quý 4/2025, trong đó có việc tăng cường cán bộ, công chức cấp tỉnh về hỗ trợ cấp xã.

" Một số địa phương như Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM làm rất tốt việc này, góp phần tháo gỡ những khó khăn, nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở. Đây là việc lớn, các đồng chí cần chú trọng và tập trung cao cho điều tiết đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ", Bộ trưởng nói.

Cùng với đó, cần đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin, tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm kết nối liên thông, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Đặc biệt, tư lệnh ngành Nội vụ đề nghị các địa phương khẩn trương thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ công cơ bản, thiết yếu, đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã. Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thủ tướng, chúng ta sẽ phải tập trung để củng cố, kiện toàn lại một số các lĩnh vực mà đang có những dấu hiệu khó khăn, đứt gãy, nhất là các hoạt động khuyến nông ở cấp cơ sở.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Bộ trưởng nhắc là Bộ Nội vụ đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phương án tổng thể sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp Nhà nước.

" Trong thời gian gần nhất đây, chúng tôi sẽ trình Ban Chỉ đạo Chính phủ để báo cáo cấp có thẩm quyền, từ đó tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ và dứt điểm trong quý 4/2025, để hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp cũng như là các doanh nghiệp của Nhà nước, làm gọn được toàn bộ công việc này trong năm 2025, bảo đảm cho giai đoạn tới tập trung phát triển kinh tế - xã hội, kiến tạo và tăng cường quản trị quốc gia, quản trị địa phương ", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói thêm.



