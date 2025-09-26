Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2,8 triệu chủ ôtô chưa chuyển đổi tài khoản giao thông

26-09-2025 - 08:56 AM | Smart Money

VTV.vn - Cục Đường bộ Việt Nam thông tin còn khoảng 2,8 triệu trong tổng số 5,8 triệu tài khoản giao thông chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

2,8 triệu tài khoản giao thông chưa kết nối thanh toán không dùng tiền mặt

2,8 triệu tài khoản giao thông chưa kết nối thanh toán không dùng tiền mặt

Trong tháng 9, Cục Đường bộ đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ rà soát số liệu giao dịch cho thấy, có khoảng 900.000 tài khoản giao thông có phát sinh giao dịch nhưng chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Nguyên nhân chủ yếu do một số chủ phương tiện chưa quan tâm, chưa có nhu cầu lưu thông qua trạm thu phí nên chưa thực hiện việc kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; khó khăn trong việc liên kết với tài khoản ngân hàng…

Cục Đường bộ Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ và các cơ quan đơn vị liên quan đang tiếp tục tăng cường công tác truyền thông để đẩy nhanh việc kết nối tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của chủ phương tiện theo quy định.

Cùng đó chỉ đạo các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ bố trí nhân sự thường trực tại trạm 24/24h để hỗ trợ, hướng dẫn chủ phương tiện kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để tạo thuận lợi cho chủ phương tiện trong việc kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các chủ phương tiện tiếp tục phối hợp để thực hiện kết nối tài khoản giao thông và với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Việc đăng ký phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và liên kết với tài khoản giao thông chỉ thực hiện trên các ứng dụng đang sử dụng của chủ phương tiện (không phải cài đặt ứng dụng mới).

Đối với chủ phương tiện sử dụng dịch vụ VETC: Chủ phương tiện thực hiện chuyển đổi theo hướng dẫn tại đây: https://vetc.com.vn/tai-khoan-giao-thong-theo-nghi-dinh-1192024nd-cp-n278.html

Đối với chủ phương tiện sử dụng dịch vụ Epass: Chủ phương tiện thực hiện chuyển đổi theo hướng dẫn tại đây: https://giaothongso.com.vn/hd-lien-ket-nguon-tien-voi-tai-khoan-epass-theo-nghi-dinh-119/

Trong trường hợp vướng mắc, chủ phương tiện liên hệ với số điện thoại hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ: 1900 6010 (VETC), 1900 9080 (Epass).

Theo PV

VTV.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh báo: Hình ảnh tuyệt đối không được lưu về điện thoại, tránh bị rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng

Cảnh báo: Hình ảnh tuyệt đối không được lưu về điện thoại, tránh bị rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng Nổi bật

Nên gửi tiết kiệm ngắn hạn hay dài hạn trong bối cảnh lãi suất thấp?

Nên gửi tiết kiệm ngắn hạn hay dài hạn trong bối cảnh lãi suất thấp? Nổi bật

Mỗi ngày 900.000 tỷ đồng giao dịch qua ngân hàng

Mỗi ngày 900.000 tỷ đồng giao dịch qua ngân hàng

20:36 , 25/09/2025
Từng sở hữu 4 căn nhà, nhưng chọn bán tất cả lấy tiền đầu tư và thuê căn hộ 65m2 để ở, người phụ nữ khẳng định: "Quyết định này khiến tôi giàu có hơn"

Từng sở hữu 4 căn nhà, nhưng chọn bán tất cả lấy tiền đầu tư và thuê căn hộ 65m2 để ở, người phụ nữ khẳng định: "Quyết định này khiến tôi giàu có hơn"

18:03 , 25/09/2025
Thuế TP HCM cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo mới

Thuế TP HCM cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo mới

16:34 , 25/09/2025
Trước khi rót tiền đầu tư, hãy thực hiện ngay việc này!

Trước khi rót tiền đầu tư, hãy thực hiện ngay việc này!

09:11 , 25/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên