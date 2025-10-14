3-6 giờ tới, Hà Nội có thể mưa dông lớn, xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

1. Cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở nội thành Hà Nội

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển và gây mưa cho hầu khắp thành phố Hà Nội. Một số điểm có độ phản hồi cao 35-50dBz như xã Đoài Phương, xã Phúc Thọ, xã Ô Diên, xã Mê Linh, xã Thiên Lộc, xã Hòa Lạc, phường Sơn Tây,...

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1

Thời điểm lúc 07h50, ngày 14/10/2025, khu vực thành phố Hà Nội đang có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Cục khí tượng thủy văn dự báo, trong 03-06 giờ tới, thành phố Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 20-40mm, có nơi cao hơn.

Đợt mưa này sẽ gây ngập úng cục bộ cho nhiều tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,10-0,30m; thời gian ngập khoảng 20-30 phút, có nơi ngập lâu hơn. Đáng chú ý một số tuyến phố có khả năng ngập sâu với độ sâu lớn nhất từ 0,20-0,40m.

2.Cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở các khu vực Đông Bắc Bộ, từ Thanh Hóa tới Hà Tĩnh

Theo bản tin Trung tâm khí tượng thủy văn phát lúc 9h ngày 14/10, hiện trạng thời tiết khu cực Đông Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đêm 13 – sáng 14/10:

-Mưa rào, dông rải rác ở Đông Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP. Huế, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ.

-Đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa đến rất to.

-Một số nơi mưa lớn: Mỹ Lộc (Hưng Yên) 191.2mm, Vĩnh Bảo (Hải Phòng) 138.6mm, Phình Hồ (Quảng Ninh) 128.4mm, Văn Lý (Ninh Bình) 114mm.

3.Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 14/10/2025

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-29 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực Đồng bằng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia