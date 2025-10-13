Cảnh tượng mưa ngập ở Thượng Hải khiến nhiều người giật mình, nhận xét: "Thật sự không tin nổi"

Thượng Hải – thành phố hiện đại bậc nhất Trung Quốc – từ lâu đã là điểm đến mơ ước của du khách toàn cầu. Với sự pha trộn giữa nét cổ điển phương Đông và hơi thở quốc tế, nơi đây mang đến những trải nghiệm đầy sắc màu: từ những tòa nhà chọc trời phản chiếu trên dòng Hoàng Phố, khu phố cổ rợp đèn lồng cho tới các khu mua sắm sầm uất và nền ẩm thực đa dạng.

Thế nhưng mới đây, một đoạn video có tiêu đề “Thượng Hải mùa này” lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người giật mình. Hình ảnh ghi lại cảnh đường phố ngập sâu, ô tô, xe máy chết máy, người dân bì bõm lội nước giữa cơn mưa lớn. Du khách có tài khoản Hoàng A.N bình luận: “Đây là Thượng Hải bây giờ á, thật không thể tin nổi mình vừa về từ tuần trước mà”. “Tháng sau tôi đi Thượng Hải liệu có ổn không vậy?”, một người khách lo lắng.

Tuy nhiên, thực tế đây không phải tình hình hiện tại, mà là cảnh quay từ tháng 9/2024, thời điểm bão Bebinca – cơn bão mạnh nhất đổ bộ Thượng Hải kể từ năm 1949 – tràn vào thành phố.

Video đang được lan truyền trên mạng xã hội được nhiều người quan tâm

Vì đâu đường phố Thượng Hải ngập sâu?

Theo Reuters và Al Jazeera, Bebinca mang theo gió giật hơn 150km/h cùng lượng mưa xối xả, khiến hàng trăm tuyến đường bị phong tỏa. Các khu vực như Phố Đông (Pudong), Phụng Hiền (Fengxian), Kim Sơn (Jinshan) và Sùng Minh (Chongming) bị ngập sâu, nhiều đoạn đường biến thành “sông tạm thời”. Khoảng 400.000 người buộc phải sơ tán, 30.000 hộ mất điện và hàng nghìn chuyến bay, chuyến tàu bị hủy.

Cơn bão khiến hệ thống thoát nước đô thị hiện đại của Thượng Hải rơi vào tình trạng quá tải. Một số tuyến phố thấp ngập ngang bánh xe, giao thông tê liệt trong nhiều giờ. Tuy vậy, nhờ năng lực ứng phó nhanh, thành phố đã khơi thông hầu hết các tuyến đường chính chỉ sau vài giờ bão tan.

Một số hình ảnh về bão Bebinca khi đổ bộ Thượng Hải (Ảnh CNN, Reuters)

Thượng Hải vốn nằm trên vùng đồng bằng thấp, địa hình chỉ cao vài mét so với mực nước biển. Lịch sử thành phố từng ghi nhận nhiều trận ngập lớn: Năm 1991, 574 tuyến đường bị ngập sâu tới 1 mét; Năm 1999, lượng mưa cực lớn kết hợp triều biển khiến nội thành rơi vào cảnh “mưa trên đầu, nước dưới chân”; Và năm 1997, mực triều tại trạm Huangpu Park đạt 5,72 mét – mức cao nhất trong lịch sử hiện đại, được xem là “cơn lũ của thế kỷ”.

Ngày nay, Thượng Hải đã triển khai mạng lưới đê bao, trạm bơm và hồ điều hòa rộng khắp, với khả năng thoát nước hàng triệu mét khối trong vài giờ. Các trạm bơm chính tại quận Phố Đông và Tĩnh An được điều khiển tự động, kết nối với hệ thống cảnh báo mưa – triều theo thời gian thực.

Theo chính quyền thành phố, nếu xảy ra mưa lớn kéo dài, thời gian thoát nước trung bình hiện chỉ còn 3–6 giờ, nhanh hơn gấp đôi so với 10 năm trước. Các tuyến metro, hầm đường bộ cũng được gia cố bằng cửa chống nước, sẵn sàng đóng ngay khi mực nước dâng cao.

Ảnh China Daily

Các chuyên gia khí tượng cho biết, mùa mưa của Thượng Hải thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9, trùng với mùa bão Tây Thái Bình Dương. Những năm gần đây, biến đổi khí hậu khiến lượng mưa cực đoan tăng mạnh, và thành phố phải đối mặt với ngày càng nhiều đợt mưa trên 100 mm chỉ trong vài giờ.

Với khách du lịch, những hình ảnh “Thượng Hải ngập trong mưa” có thể gây lo ngại, nhưng thực tế thành phố này vẫn vận hành rất nhanh chóng sau mỗi trận bão. Các khu trung tâm như Nam Kinh Đông Lộ (Nanjing East Road), Bến Thượng Hải (The Bund) hay Lục Gia Chủy (Lujiazui) – nơi tập trung du khách – hiếm khi bị ngập lâu.

Lời khuyên để du khách chọn thời điểm du lịch Thượng Hải

Nếu dự định đến Thượng Hải, du khách nên tránh thời gian tháng 6–9, là giai đoạn thường có mưa lớn và bão ảnh hưởng. Thời điểm lý tưởng nhất là tháng 3–5 (mùa xuân) và tháng 10–11 (đầu thu), khi thời tiết mát mẻ, ít mưa và bầu trời trong xanh.

Vào mùa xuân, từ tháng 3 đến tháng 5, Thượng Hải khoác lên mình vẻ tươi mới, cây cối đâm chồi và thời tiết dễ chịu. Đây là lúc lý tưởng để du khách dạo bước trong Vườn Dự Viên cổ kính, ngắm hoa đào, hoa mận nở rộ, hoặc ghé Tân Thiên Địa để cảm nhận nhịp sống giao hòa giữa nét cổ và hiện đại. Khu Thành Hoàng Miếu cũng tấp nập hơn với những quán ăn truyền thống, nơi du khách có thể thưởng thức Tiểu Long Bao trứ danh giữa không khí xuân nhộn nhịp.

Thượng Hải tháng 3 đến tháng 5 tuyệt đẹp với hoa anh đào

Từ tháng 10 đến tháng 11, khi tiết trời khô ráo, mát mẻ, Thượng Hải bước vào mùa thu đẹp nhất năm. Ánh hoàng hôn buông xuống Bến Thượng Hải (The Bund) hay tầm nhìn toàn cảnh từ Shanghai Tower đều mang đến trải nghiệm khó quên. Dọc sông Hoàng Phố, Binjiang Park là nơi lý tưởng để tản bộ, còn khách sạn Peace Hotel – biểu tượng của thành phố thập niên 1930 – là điểm dừng chân lý tưởng để cảm nhận tinh thần Thượng Hải xưa.

Nếu yêu thích không gian văn hóa, mùa đông (từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau) là thời điểm yên tĩnh để khám phá Bảo tàng Thượng Hải hay các con phố cổ với ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt sông tĩnh lặng.

Ảnh People's Daily

Nếu có chuyến đi tới Thượng Hải vào khoảng thời gian tháng 6 đến tháng 9, tức là mùa dễ gặp mưa, du khách cũng không cần quá lo ngại. Thành phố vẫn có loạt điểm đến trong nhà như hủy cung Thượng Hải, Shanghai Disney Resort trung tâm nghệ thuật West Bund hay nhiều trung tâm thương mại hiện đại khác.

Dù ghé thăm vào mùa nào, Thượng Hải vẫn giữ sức hút riêng: Vừa cổ điển, vừa hiện đại, sôi động nhưng tinh tế. Chỉ cần chọn đúng thời điểm và lên kế hoạch phù hợp, du khách sẽ có những trải nghiệm trọn vẹn ở thành phố được mệnh danh là “hòn ngọc phương Đông”.