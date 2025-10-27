Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

3 chiếc iPhone cũ đang giảm giá mạnh nhất hiện nay

27-10-2025 - 08:01 AM | Thị trường

Sự ra mắt iPhone 17 và iPhone Air đã tạo ra một làn sóng "thu cũ - đổi mới" mạnh mẽ, khiến nguồn cung iPhone đã qua sử dụng trở nên dồi dào và nhiều chiếc iPhone cũ đang có mức giá giảm sâu.

Theo khảo sát tại các hệ thống bán lẻ, tháng 10/2025 đang được xem là "thời điểm vàng" để sở hữu iPhone cũ. Nguồn cung dồi dào từ những khách hàng tham gia "thu cũ - đổi mới" lên đời iPhone 17 giúp giá cả ổn định và dễ tiếp cận hơn. Xu hướng mua iPhone cũ đang tăng lên, đặc biệt là với nhóm học sinh, sinh viên hoặc người dùng muốn một thiết bị hiệu năng tốt mà không cần chi quá nhiều tiền.

Ghi nhận ở thời điểm hiện tại, các dòng máy cao cấp đời cũ đang có mức giảm ấn tượng. Đáng chú ý, iPhone 13 Pro Max, dù đã ra mắt khoảng 3 năm, vẫn đáp ứng tốt mọi nhu cầu sử dụng và được hỗ trợ cập nhật lâu dài, nay chỉ còn khoảng 13 triệu đồng (giảm gần 8 triệu so với trước).

1. iPhone 13 Pro Max (cũ) 

Giá tham khảo: 13 triệu đồng.

Dù đã ra mắt 3 năm, iPhone 13 Pro Max vẫn là một lựa chọn cực kỳ đáng giá. Đây là "món hời" thực sự cho những ai muốn trải nghiệm màn hình ProMotion 120Hz siêu mượt mà - một tính năng cao cấp mà đến nay vẫn tạo ra khác biệt lớn khi sử dụng.

Chip A15 Bionic vẫn cho hiệu năng rất mạnh, xử lý mượt mà mọi tác vụ hàng ngày và chơi game tốt. Hơn nữa, model này nổi tiếng với thời lượng pin "trâu", và vẫn được Apple hỗ trợ cập nhật iOS lâu dài. Với 13 triệu, đây là cách tiết kiệm nhất để sở hữu một chiếc iPhone màn hình 120Hz và hiệu năng vẫn còn rất tốt.

3 chiếc iPhone cũ đang giảm giá mạnh nhất hiện nay- Ảnh 1.

iPhone 14 Pro Max (cũ) 

Giá tham khảo: 15,79 triệu đồng.  

iPhone 14 Pro Max là "điểm ngọt" về giá cả và tính năng. Với mức giá chênh lệch không quá lớn so với 13 Pro Max, người dùng sẽ nhận được hai nâng cấp then chốt là thiết kế Dynamic Island, mang lại trải nghiệm hiện đại tương tự các dòng iPhone mới nhất, và camera chính 48MP. Đây là một bước nhảy vọt về nhiếp ảnh, cho phép chụp ảnh ProRAW với chi tiết vượt trội, điều mà 13 Pro Max không thể làm được. Kết hợp với chip A16 Bionic, đây là lựa chọn cân bằng hoàn hảo, mang đến cả thiết kế mới lẫn khả năng camera vượt trội, đảm bảo trải nghiệm cao cấp trong nhiều năm tới.

iPhone 14 Pro Max Cũ A+ Quốc Tế ( Tím 128Gb 96% )

 iPhone 15 Pro Max (cũ) 

Giá tham khảo: 20,79 triệu đồng  

Là flagship ra mắt chưa lâu, iPhone 15 Pro Max là lựa chọn cho những ai muốn trải nghiệm gần như mới nhất mà không phải trả mức giá của iPhone 17. Model này có ba điểm "ăn tiền" nhất là khung viền Titan nhẹ và bền bỉ hơn đáng kể so với khung thép, cổng USB-C mang lại sự tiện lợi tối đa khi đồng bộ với các thiết bị khác, và camera Zoom quang 5x. 

Tính năng camera độc quyền này cho khả năng chụp xa ấn tượng, vượt trội hoàn toàn so với 13 Pro Max và 14 Pro Max (chỉ có zoom 3x). Cùng với chip A17 Pro siêu mạnh, đây là chiếc máy tiệm cận flagship, đặc biệt đáng giá cho những ai ưu tiên khả năng nhiếp ảnh (zoom xa) và sự tiện dụng của USB-C.

3 chiếc iPhone cũ đang giảm giá mạnh nhất hiện nay- Ảnh 3.

Theo Khả Vân

Phụ nữ thủ đô

