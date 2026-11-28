Bước sang năm Đinh Mùi 2027 (nạp âm Thiên Hà Thủy), do chịu sự tác động trực tiếp từ cục diện Thái Tuế, có 3 con giáp cần đặc biệt lưu tâm đến phương diện tài lộc và vận trình công danh.

Con giáp tuổi Sửu: Xung Thái Tuế trực diện, cẩn trọng giữ tiền tài

Theo tử vi học, năm Đinh Mùi 2027, người tuổi Sửu sẽ là con giáp rơi vào cục diện Lục Xung trực diện với lưu niên, báo hiệu một năm tương đối biến động và thử thách trên con đường cầu tài.

(Ảnh minh họa)

Trường khí xung khắc mạnh mẽ khiến các kế hoạch đầu tư kinh doanh dễ gặp phải sự cản trở bất ngờ từ đối thủ cạnh tranh hoặc thay đổi chính sách thị trường. Dòng tiền có dấu hiệu thất thoát do phát sinh nhiều khoản chi tiêu ngoài dự kiến liên quan đến sửa chữa tài sản, sức khỏe hoặc giải quyết rắc rối giấy tờ. Người làm công ăn lương cần duy trì sự tập trung cao độ, tránh tâm lý lơ là sai sót dẫn đến việc bị khấu trừ thưởng hoặc mất đi cơ hội thăng tiến. Những lời mời gọi góp vốn làm ăn chung với tỷ suất lợi nhuận cao bất thường trong năm nay đều tiềm ẩn nguy cơ rủi ro và tranh chấp pháp lý.

Do đó, tuổi Sửu tuyệt đối không nên đứng ra bảo lãnh vay mượn hoặc dốc toàn bộ tiền tiết kiệm vào các kênh đầu tư lướt sóng thiếu tính thanh khoản. Để hóa giải vận hạn Xung Thái Tuế, con giáp này nên giữ tâm thế khiêm nhường và tránh đối đầu trực diện nơi công sở. Việc chuyển dịch nguồn vốn sang các kênh tích lũy an toàn như vàng vật chất hoặc bất động sản dài hạn sẽ giúp bạn bảo toàn thành quả lao động.

Bạn cũng có thể ứng dụng phong thủy bằng cách bài trí vật phẩm mang hành Hỏa hoặc Kim ở hướng Đông Nam để tiết chế bớt sự xung đột của Thổ khí. Sự điềm tĩnh trong giao tiếp cùng thái độ làm việc chỉn chu, minh bạch sẽ giúp bản mệnh từng bước tháo gỡ khó khăn và giữ vững sự ổn định. Thay vì mạo hiểm mở rộng quy mô, năm 2027 là thời điểm lý tưởng để con giáp tuổi Sửu củng cố nội lực, trau dồi chuyên môn và chờ đợi thời cơ phục hồi. Chỉ cần kiên trì vượt qua giai đoạn thử thách này, bản mệnh sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu làm nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo.

Con giáp tuổi Tuất: Hình Phá Thái Tuế, đề phòng tiểu nhân hao tài

Chịu ảnh hưởng đồng thời của cục diện Tương Hình và Tương Phá với địa chi Mùi, người tuổi Tuất cũng sẽ là con giáp phải đối mặt với nhiều áp lực vô hình về mặt tài chính trong năm Đinh Mùi 2027.

(Ảnh minh họa)

Mối quan hệ giữa các yếu tố Thổ hình phạt lẫn nhau tạo ra sự trì trệ, khiến những khoản lợi nhuận tưởng chừng đã nằm trong tầm tay lại bất ngờ tuột mất vào phút chót. Người làm chủ doanh nghiệp hoặc kinh doanh tự do cần đặc biệt cảnh giác với kẻ tiểu nhân ngầm phá hoại, làm rò rỉ bí mật thương mại hoặc gây chia rẽ nội bộ. Các giao dịch hợp đồng trong năm nay đòi hỏi sự kiểm duyệt chặt chẽ từng điều khoản nhằm ngăn chặn nguy cơ bị lật lọng, chiếm dụng vốn hoặc nợ xấu kéo dài.

Đối với người làm nghề tự do hay nhân viên văn phòng, thị phi chốn công sở có thể làm giảm uy tín cá nhân, gián tiếp ảnh hưởng đến thu nhập và các chế độ đãi ngộ. Con giáp này cần kiềm chế tính nóng nảy, tránh đưa ra những quyết định tài chính mang tính bộc phát khi đang chịu áp lực tâm lý nặng nề. Phương pháp hóa giải hiệu quả nhất cho tuổi Tuất là thực hành lối sống hướng thiện, tích cực làm việc công đức để gia tăng phước báu và xua tan năng lượng tiêu cực.

Trong không gian làm việc, bạn nên đặt một chậu cây xanh thuộc hành Mộc hoặc sử dụng phụ kiện đá phong thủy màu xanh lục nhằm điều hòa luồng khí Thổ đang quá vượng. Việc duy trì sự minh bạch trong sổ sách kế toán và hạn chế tối đa việc hùn hạp làm ăn với người thân quen sẽ giúp con giáp tuổi Tuất tránh được nhiều rắc rối tình cảm lẫn tiền bạc.

ên cạnh đó, thiết lập ngân sách chi tiêu khoa học và cắt giảm các khoản mua sắm xa xỉ là bước đi khôn ngoan để giữ cho túi tiền luôn an toàn. Hãy xem những biến cố trong năm 2027 như một phép thử giúp bạn thanh lọc các mối quan hệ xã giao và hoàn thiện bản lĩnh quản trị rủi ro. Khi biết cách lùi một bước để quan sát thấu đáo, người tuổi Tuất hoàn toàn có thể biến nguy thành an và bảo vệ trọn vẹn cơ nghiệp của mình.

Con giáp tuổi Mùi: Trực Thái Tuế bản mệnh, vững tâm vượt sóng gió

Đón năm tuổi Đinh Mùi 2027 trong thế Trực Thái Tuế, người tuổi Mùi cũng sẽ là con giáp trải qua một chu kỳ chuyển giao năng lượng mạnh mẽ với nhiều thăng trầm đan xen về phương diện tiền bạc.

(Ảnh minh họa)

Sự trùng lặp địa chi khiến tâm lý bản mệnh dễ rơi vào trạng thái bất an, thiếu quyết đoán, từ đó bỏ lỡ những cơ hội gia tăng thu nhập tiềm năng ngay trước mắt. Công việc kinh doanh buôn bán duy trì ở mức trung bình, doanh thu khó bứt phá mạnh mẽ do sức mua thị trường biến động và chi phí vận hành gia tăng. Những người đang có ý định khởi nghiệp, chuyển đổi ngành nghề hoặc vay vốn mở rộng mặt bằng cần cân nhắc thật kỹ lưỡng để tránh rơi vào cảnh gánh nặng nợ nần.

Nguồn thu phụ từ các khoản đầu tư tài chính bên ngoài có xu hướng chững lại, đòi hỏi bản mệnh phải tập trung toàn bộ tâm sức vào công việc chuyên môn chính. Ngoài ra, con giáp tuổi Mùi cũng cần lưu ý bảo quản tư trang cẩn thận khi di chuyển xa và chú trọng chăm sóc sức khỏe để không phải tiêu tốn tiền bạc cho việc thuốc thang. Để hóa giải tác động của năm Trực Thái Tuế, dân gian thường khuyên bản mệnh nên tổ chức các sự kiện hỷ sự hoặc tham gia nhiều tiệc mừng để lấy cát khí xung hỉ.

Về mặt phong thủy, việc sử dụng vật phẩm hình tượng Ngựa hoặc Mèo, Hợi sẽ tạo thành thế Lục Hợp, Tam Hợp giúp thu hút quý nhân tương trợ, hóa giải hung tinh. Con giáp này cũng nên giữ kín các kế hoạch tích lũy tài sản cá nhân, tránh phô trương sự giàu có để không thu hút ánh nhìn đố kỵ từ những người xung quanh.

Duy trì thói quen trích một phần thu nhập cố định vào quỹ tiết kiệm dài hạn ngay từ đầu tháng sẽ giúp bạn chủ động ứng phó với mọi tình huống bất ngờ. Thay vì chạy theo những mục tiêu viển vông, tuổi Mùi hãy tập trung tối ưu hóa quy trình làm việc hiện tại và nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ chân khách hàng. Vượt qua được những thử thách của năm bản mệnh bằng sự kiên định và tỉnh táo, bạn sẽ đón nhận một chu kỳ khởi sắc rực rỡ ngay khi bước sang năm mới tiếp theo.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm