3 điều người EQ thấp hay thích kể với người khác

Trí tuệ cảm xúc (EQ) không chỉ thể hiện qua cách một người kiểm soát cảm xúc hay ứng xử trong các mối quan hệ, mà còn bộc lộ rõ qua lời nói hằng ngày. Trong giao tiếp, cùng một nội dung nhưng cách diễn đạt khác nhau có thể tạo ra cảm xúc hoàn toàn trái ngược cho người nghe: có người khiến đối phương cảm thấy thoải mái, được tôn trọng, nhưng cũng có người vô tình làm người khác khó xử hoặc mất thiện cảm.

Người xưa từng nói: “Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra”. Những người có EQ cao thường hiểu rất rõ giá trị của lời nói và giới hạn trong giao tiếp. Họ biết chuyện gì nên chia sẻ, chuyện gì cần giữ lại cho riêng mình. Đặc biệt với những vấn đề mang tính cá nhân, họ thường tiết chế, không tùy tiện đem ra kể với tất cả mọi người. Trong khi đó, người thiếu tinh tế lại dễ “vạch áo cho người xem lưng”, chuyện gì cũng muốn chia sẻ để tìm kiếm sự đồng cảm hoặc sự chú ý.

Theo nhiều chuyên gia tâm lý, có ba vấn đề riêng tư mà người có EQ cao thường rất hạn chế nhắc đến trong giao tiếp hằng ngày và người EQ thì ngược lại:

1. Mang chuyện gia đình đến nơi làm việc

Gia đình là nơi gắn bó mật thiết với mỗi người, nhưng cũng là nơi dễ phát sinh mâu thuẫn và áp lực. Những bất đồng giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái hay chuyện họ hàng là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống. Tuy nhiên, người có EQ cao thường không mang những cảm xúc tiêu cực ấy đến nơi làm việc.

Trong môi trường công sở, việc thường xuyên than phiền về chuyện gia đình có thể khiến đồng nghiệp và cấp trên đánh giá rằng bạn thiếu ổn định về mặt cảm xúc hoặc không đủ tập trung cho công việc. Thậm chí, những câu chuyện riêng tư đôi khi còn trở thành đề tài bàn tán ngoài ý muốn.

Nhân vật Tô Minh Triết trong bộ phim All is Well (Mọi thứ đều ổn) của Trung Quốc là một ví dụ điển hình. Dù có trình độ học vấn cao và năng lực chuyên môn tốt, anh lại thường xuyên kể lể về những mâu thuẫn trong gia đình tại nơi làm việc. Việc chia sẻ quá nhiều khiến đồng nghiệp hiểu rõ đời tư của anh, đồng thời hình thành cái nhìn không mấy tích cực về tính cách và khả năng kiểm soát cảm xúc. Điều đó cũng phần nào ảnh hưởng đến công việc và các mối quan hệ xung quanh.

Người có EQ cao hiểu rằng công sở là nơi để làm việc và hợp tác chuyên nghiệp, không phải nơi để trút bỏ mọi cảm xúc cá nhân. Họ biết cách tách bạch giữa công việc và đời sống riêng tư, từ đó giữ được hình ảnh chuyên nghiệp cũng như sự tôn trọng từ người khác.

2. Thích bàn về thu nhập với người khác

Thu nhập luôn là một chủ đề nhạy cảm trong giao tiếp xã hội. Nó không chỉ phản ánh điều kiện tài chính mà còn liên quan đến năng lực, vị trí công việc và lòng tự trọng của mỗi người.

Nhiều người cho rằng việc công khai mức lương hay tiền thưởng là cách thể hiện thành công. Tuy nhiên, người có EQ cao thường rất thận trọng khi nói về vấn đề này. Họ hiểu rằng việc chia sẻ quá cụ thể về thu nhập dễ tạo ra tâm lý so sánh, áp lực hoặc ganh tỵ giữa các mối quan hệ.

Trong thực tế, không ít tình bạn hoặc quan hệ đồng nghiệp trở nên căng thẳng chỉ vì sự chênh lệch tài chính. Một câu chuyện từng được chia sẻ trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc đã nhận được nhiều sự chú ý. Một phụ nữ họ Vương, 32 tuổi, có hai người bạn thân chơi với nhau từ nhỏ. Trong buổi tụ họp cuối năm, một người vui vẻ khoe khoản thưởng Tết hậu hĩnh, trong khi người còn lại đang thất nghiệp và nhiều tháng chưa có thu nhập. Cuộc trò chuyện tưởng như vô hại lại vô tình khiến mối quan hệ giữa họ xuất hiện khoảng cách.

Người EQ cao thường hiểu rất rõ câu nói: “Giàu không khoe, nghèo không than”. Khi được hỏi về mức lương hay thu nhập, họ thường trả lời khéo léo hoặc chuyển hướng sang chủ đề khác để tránh khiến đối phương cảm thấy áp lực hoặc khó xử.

Sự kín đáo trong vấn đề tài chính không chỉ là cách bảo vệ bản thân mà còn thể hiện sự tinh tế trong giao tiếp và tôn trọng cảm xúc của người khác.

2. Kể chi tiết chuyện tình cảm

Nhiều người có thói quen chia sẻ mọi chuyện yêu đương với bạn thân vì tin tưởng và muốn tìm kiếm lời khuyên. Tuy nhiên, ngay cả trong những mối quan hệ thân thiết nhất cũng cần có ranh giới nhất định.

Tình cảm vốn là câu chuyện phức tạp và đôi khi chỉ người trong cuộc mới thực sự hiểu rõ. Việc kể quá nhiều chi tiết không chỉ khiến bản thân dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến bên ngoài mà còn có thể vô tình làm tổn hại đến các mối quan hệ xung quanh.

Bộ phim “Thất Nguyệt và An Sinh” từng khắc họa rõ điều này. Hai cô gái vốn là bạn thân nhưng lại cùng nảy sinh tình cảm với một chàng trai. Từ những cảm xúc ban đầu, mối quan hệ giữa họ dần xuất hiện nghi ngờ, mâu thuẫn rồi cuối cùng tan vỡ. Cả tình bạn lẫn tình yêu đều không thể giữ được như trước.

Trong thực tế, bạn bè chỉ có thể đưa ra góc nhìn tham khảo chứ không thể thay chúng ta giải quyết vấn đề tình cảm. Nếu quá phụ thuộc vào ý kiến của người khác, con người rất dễ đánh mất sự độc lập trong suy nghĩ và quyết định của mình.

Người có EQ cao thường giữ cho bản thân một khoảng riêng để suy nghĩ, cân bằng cảm xúc và tự chữa lành thay vì phơi bày toàn bộ câu chuyện cá nhân. Họ hiểu rằng không phải mọi điều riêng tư đều cần được chia sẻ để nhận lấy sự đồng cảm.

Trong giao tiếp, sự tinh tế đôi khi không nằm ở việc nói bao nhiêu, mà nằm ở việc biết điều gì nên nói và điều gì nên giữ lại. Gia đình, thu nhập và chuyện tình cảm là ba vấn đề riêng tư mà người trưởng thành thường lựa chọn chia sẻ có chừng mực.

Khi không còn phụ thuộc vào việc “phơi bày bản thân để tìm kiếm sự đồng cảm”, hay tò mò đời tư người khác để kéo gần khoảng cách, con người mới thực sự bước vào những mối quan hệ trưởng thành - nơi có sự sẻ chia nhưng vẫn tồn tại ranh giới cần thiết. Đó cũng chính là biểu hiện rõ ràng của một người có EQ cao.

(Theo Baijiahao)