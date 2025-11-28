3 lần Việt Nam làm khách Nhật "tan chảy": Từ mất hộ chiếu đến màn cảnh báo gây sốt mạng

Trong mắt nhiều du khách quốc tế, Việt Nam luôn mang đến cảm giác vừa náo nhiệt, vừa gần gũi. Đồ ăn thì ngon ngoài sức tưởng tượng, còn con người luôn sẵn sàng giúp đỡ dù chẳng quen biết. Không ít lần, chính những điều nhỏ bé ấy lại trở thành dấu ấn lớn trong lòng người nước ngoài, đặc biệt là du khách Nhật - vốn nổi tiếng tinh tế, cẩn trọng và rất trân trọng những trải nghiệm đẹp. Dưới đây là 3 khoảnh khắc khiến khách Nhật phải "tan chảy" khi ở Việt Nam.

"Cuộc truy tìm không ngờ tới": Khi du khách Nhật mất hộ chiếu và cái kết khiến anh bật khóc

Một chuyến du lịch có thể chứa đầy những bất ngờ, nhưng chẳng ai muốn bất ngờ đó lại là… mất hộ chiếu ngay trước ngày về. Vậy mà đó chính xác là rắc rối mà một vị khách Nhật gặp phải trong hành trình khám phá Hà Nội.

Theo chia sẻ từ khách sạn La Siesta (Hàng Bè), sự việc xảy ra vào ngày gần cuối kỳ nghỉ. Khi chuẩn bị thu dọn hành lý, anh phát hiện cuốn hộ chiếu đã "không cánh mà bay". Trong tâm trạng hoảng loạn, anh chạy ngay xuống quầy lễ tân để cầu cứu.

Từ đây, một "cuộc truy tìm hộ chiếu" đầy nhân văn bắt đầu.

(Nguồn: TikTok @inspired.by.lasiesta)

Không chần chừ, đội ngũ nhân viên khách sạn nhanh chóng rà soát lịch trình di chuyển, liên hệ từng quán ăn, quán cà phê anh từng ghé, đồng thời đăng thông tin lên các nhóm du lịch để nhờ cộng đồng hỗ trợ. Họ còn đưa anh đến cơ quan công an để trình báo và làm các thủ tục cần thiết.

Mọi việc diễn ra khẩn trương nhưng đầy thiện chí, không phải vì trách nhiệm nghề nghiệp, mà như một hành động giúp đỡ một người bạn xa lạ.

Và rồi điều kỳ diệu cũng đến: một người dân ở Ninh Bình thông báo đã nhặt được cuốn hộ chiếu đúng tại quán ăn du khách từng ghé vài ngày trước. Người này lập tức gửi ngay lên Hà Nội.

Nhận tin, người đàn ông Nhật bật khóc ngay tại sảnh khách sạn. Những giọt nước mắt ấy không chỉ vì được "giải cứu" khỏi tình huống rắc rối, mà còn vì xúc động trước tấm lòng chân thành mà anh nhận được từ những người chưa từng quen biết.

(Nguồn: TikTok @inspired.by.lasiesta)

Anh khách Nhật ôm đầu "đau đớn" khi ăn cơm Việt - hóa ra vì… ngon quá mức cho phép

Trên TikTok, một vị khách Nhật gây sốt khi đăng video ghi lại cảnh mình ăn cơm Việt tại một quán bán món Việt ở Nhật. Trên mâm là những món quen thuộc: nộm chua ngọt, mướp đắng xào thịt bò, mực xào giòn sần sật...

Mâm cơm giản dị nhưng đầy màu sắc. Vậy mà điểm gây chú ý nhất lại là gương mặt của anh: nhăn nhó, ôm đầu, nhắm mắt lại như đang chịu đựng cơn đau dữ dội.

Nhưng không - tất cả chỉ vì… ngon quá.

Anh thậm chí còn ghi chú đầy hài hước: "Cảnh báo: Video này chứa lượng ngon vượt mức cho phép."

Sự đáng yêu trong biểu cảm khiến cộng đồng mạng Việt Nam bật cười. Nhiều người còn đùa rằng: "Ngon kiểu này là chuẩn cơm Việt rồi đó!" - đủ để thấy ẩm thực Việt luôn có sức mạnh chinh phục mọi thực khách, bất kể quốc tịch.

(Nguồn: TikTok @mori_biahoi)

Ngỡ ngàng khi hỏi giá bánh tráng nướng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Một câu chuyện khác từng lan truyền trên Facebook cũng khiến cộng đồng mạng ấm lòng.

Một gia đình Nhật du lịch TP.HCM và ghé phố đi bộ Nguyễn Huệ. Họ quyết định mua bánh tráng nướng - món ăn vặt nổi tiếng. Tuy nhiên, do bánh khá cay nên em bé không ăn được. Người bố liền hỏi người bán liệu có thể nướng riêng một chiếc bánh không cay, không sốt, chỉ đơn giản giòn thơm cho con.

Người bán nhanh chóng đồng ý và nướng ngay tại chỗ. Đến khi hỏi giá, người bố hơi lúng túng. Nhưng phản ứng của người bán lại khiến anh… đứng hình vì bất ngờ.

Người bán mỉm cười, lắc đầu và nói hai lần: "Không lấy tiền đâu."

Khoảnh khắc đó khiến người đàn ông Nhật cúi đầu cảm ơn liên tục, còn em bé cũng líu lo "Cảm ơn!" bằng tiếng Việt khiến những người xung quanh bật cười thích thú. Một hành động nhỏ nhưng đủ khiến cả gia đình nhớ mãi không quên.

(Nguồn: KiKi.Jp)

Ba câu chuyện, ba khoảnh khắc khác nhau nhưng đều chung một điều: người Nhật đã "tan chảy" trước sự tử tế, chân thành và hương vị tuyệt vời của Việt Nam.

Từ việc giúp đỡ hết lòng khi du khách gặp nạn, đến mâm cơm giản dị khiến người ăn ôm đầu vì ngon, hay chỉ đơn giản là một chiếc bánh tráng được tặng miễn phí cho một em bé - tất cả góp phần tạo nên hình ảnh Việt Nam thân thiện, đáng yêu trong mắt bạn bè quốc tế. Có lẽ, chính những điều giản dị ấy mới là lý do khiến du khách, nhất là người Nhật, luôn muốn quay trở lại Việt Nam thêm nhiều lần nữa.