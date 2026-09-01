3 lâu đài của “búp bê không tuổi” Huyền Baby

Huyền Baby (tên đầy đủ là Đặng Ngọc Huyền, sinh năm 1989), là hot girl đời đầu và từng tham gia showbiz với vai trò ca sĩ. Song, sau khi kết hôn vào năm 2013, cô lui về chăm sóc tổ ấm nhỏ và kinh doanh riêng. Chồng cô là doanh nhân Quang Huy - ông chủ chuỗi khách sạn nổi tiếng ở TP.HCM.

Một trong những điều dễ nhận thấy ở cuộc sống của Huyền Baby là cô dành khá nhiều đầu tư cho không gian sống. Những căn nhà từng được chia sẻ đều có quy mô lớn, vị trí đáng chú ý và đặc biệt được chăm chút kỹ về nội thất. Trong số đó có 3 cơ ngơi nổi bật gắn với Huyền Baby.

Huyền Baby (Ảnh: FBNV)

Căn biệt thự 100 tỷ đồng được chồng tặng nhân dịp Valentine

Căn nhà Huyền Baby đang ở là một biệt thự xây trên mảnh đất rộng khoảng 1.000m², nằm tại TP.HCM. Đây là món quà 3,5 triệu USD (hơn 91 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) mà doanh nhân Quang Huy dành tặng vợ nhân dịp Valentine 2020.

Từ bên ngoài vào trong, căn biệt thự sử dụng tone trắng làm chủ đạo. Công trình được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, với những chi tiết mang tính trang trí nhưng vẫn giữ tổng thể khá nhẹ mắt.

Bên ngoài và khuôn viên ngôi nhà (Ảnh: IGNV)

Phòng khách là một trong những không gian lớn nhất, có trần cao, đèn chùm pha lê, sofa và rèm cửa cùng tone. Đây cũng là khu vực gia đình Huyền Baby thường ngồi xem TV, uống trà và trò chuyện.

Điểm đáng chú ý khác là khu bếp mở được chia thành hai khu vực. Một gian phục vụ việc chuẩn bị những món ít mùi, ít khói; gian bếp kín dành cho các món cần chế biến cầu kỳ hơn. Huyền Baby từng chia sẻ nấu ăn không phải sở trường, nhưng cô vẫn đi học để có thể tự tay làm một số món cho chồng và các con.

Phần sân vườn cũng được đầu tư kỹ. Khoảng sân rộng có cây xanh, hoa cẩm tú cầu và một cây bằng lăng đại thụ được bố mẹ chồng tặng trong dịp tân gia. Đây vừa là nơi các con vui chơi, vừa được gia đình sử dụng để tổ chức những buổi tiệc cùng bạn bè.

Phòng khách (Ảnh: IGNV)

Với Huyền Baby, một trong những không gian đặc biệt nhất trong nhà là phòng thay đồ. Các tủ quần áo và tủ phụ kiện đều sử dụng mặt kính, trong khi khu vực để túi xách, giày dép cũng được thiết kế đồng bộ màu trắng. Dù chứa lượng lớn đồ hiệu, căn phòng vẫn được sắp xếp khá gọn gàng.

Phòng thay đồ (Ảnh: House are you?)

Biệt thự ở Đà Lạt xây cùng bạn thân

Huyền Baby có một căn biệt thự được xây cùng người bạn thân - Trà My Phạm tại Đà Lạt. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu, có diện tích khuôn viên rộng, sân vườn để trồng cây và hoa.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, căn biệt thự mang dáng dấp một dinh thự với phần ngoại thất bề thế, nhiều khoảng xanh. Phong cách này cũng có điểm tương đồng với căn biệt thự của Huyền Baby tại TP.HCM.

Hình ảnh biệt thự từng được đôi bạn chia sẻ (Ảnh: IGNV)

Đây là ngôi nhà được 2 người xây dựng như một không gian riêng dành cho tình bạn hơn 20 năm. Cả hai có chung sở thích và gu thẩm mỹ nên cùng tham gia vào việc lên ý tưởng cho căn nhà.

Thay vì chỉ để ở, Huyền Baby và bạn thân dự định sử dụng nơi này làm chốn nghỉ ngơi, tụ tập vào cuối tuần, các dịp lễ Tết và đón bạn bè, người thân. Với khuôn viên rộng, căn nhà cũng được tính toán để có thể tổ chức những buổi tiệc riêng tư.

Bên trong biệt thự (Ảnh cắt từ clip)

Căn nhà cũ từng được định giá khoảng 5 triệu USD

Trước căn biệt thự hiện tại, Huyền Baby từng sống trong một căn nhà được định giá khoảng 5 triệu USD (hơn 130 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại). Sau này, khi tầng 1 căn nhà cũ được sử dụng cho mục đích kinh doanh, doanh nhân Quang Huy mới tặng vợ biệt thự mà gia đình đang ở đã đề cập ở trên

Căn nhà nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.HCM), có diện tích khoảng 160m², rộng 8m và dài 20m. Công trình được chia thành hai khu vực với tầng trệt dành cho kinh doanh, còn các tầng phía trên là không gian sinh hoạt của gia đình. Khu vực nhà ở phía trên được Huyền Baby tự tay trang trí theo phong cách hiện đại, sử dụng nhiều kính và nội thất cao cấp.

Nhà cũ của Huyền Baby (Ảnh: IGNV)

Giống căn biệt thự hiện tại, phòng thay đồ cũng là một trong những khu vực được chú ý nhất. Hàng loạt tủ kính được bố trí để chứa túi xách, giày dép, mắt kính và các món đồ thời trang của Huyền Baby.