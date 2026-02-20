Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

3 ngày tới, CSGT sẽ đặc biệt tập trung xử lý vi phạm này, tài xế chú ý

20-02-2026 - 07:27 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đặc biệt trong 3 ngày cuối của ký nghỉ Tết, lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý vi phạm của xe khách.

Ngày 19/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết lực lượng CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực đồng loạt ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong 1 khung giờ nhất định theo mệnh lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT.

Ảnh: Cục CSGT

Ảnh: Cục CSGT

Lực lượng CSGT Công an 34/34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông từ 10h00-14h00 ngày 19/02/2026 (3 Tết Bính Ngọ). Kết quả:

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm soát 39.939 lượt phương tiện (1.031 xe khách, 1.052 xe tải, 9.665 xe con, 27.345 xe mô tô, 846 xe thô sơ và phương tiện khác, 00 ô tô chuyên dùng); phát hiện và lập biên bản xử lý 1.094 t/h vi phạm nồng độ cồn (02 xe tải, 22 xe con, 1.037 xe mô tô, 33 xe thô sơ và phương tiện khác).

Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc ngay 10h sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn". Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện xuyên suốt trong dịp nghỉ Tết Bính Ngọ.

Đặc biệt trong 3 ngày cuối của ký nghỉ Tết, lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý vi phạm của xe kinh doanh chở khách, với các hành vi vi phạm như: chở quá số người quy định; chở hàng hóa trên khoang hành khách, trên nóc xe; chở quá khổ, quá tải trọng của xe khách; vi phạm về tốc độ…

Lực lượng CSGT kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm này và rất mong người dân cung cấp thông tin vi phạm của xe khách cho Cục CSGT (qua Fanpage; App VNeTraffic; số điện thoại của Đc Cục trưởng Cục CSGT) để xác minh, xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại sau Tết.

Theo Thái Hà

