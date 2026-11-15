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3 người sở hữu 7 tờ vé số trúng 8.1 tỷ đồng

| | Sống

Tổng số thưởng mà 3 người may mắn này nhận được khiến người ta không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ.

Theo thông tin, trong 7 vé may mắn được đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (TP.HCM) đổi thưởng, có tới 2 vé trúng giải đặc biệt xổ số An Giang ngày 12/11, tổng trị giá 4 tỷ đồng. Các vé có dãy số là 011392. Anh Lê Du, đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (TP.HCM) chia sẻ trên Thanh Niên cho biết, người trúng 2 vé đặc biệt là một phụ nữ ngoài 60 tuổi.

Người này mua từ người bán vé dạo. Đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh đã tới tận nhà đổi thưởng cho khách ở Tây Ninh theo hình thức chuyển khoản. Khi đổi thưởng, có nhiều anh em, họ hàng của người may mắn đến chứng kiến.

5 vé còn lại đều trúng xổ số Đồng Nai ngày 11/11, trong đó có 2 vé trúng giải độc đắc trị giá 4 tỷ đồng với dãy số may mắn là 559512 thuộc sở hữu của 1 khách. Trong khi đó, đại lý cũng đổi thưởng 3 vé trúng giải nhất trị giá gần 100 triệu đồng cho khách khác.

Bên cạnh đó, câu chuyện một vị khách chi 1,6 triệu đồng mua nguyên cây vé số cuối cùng của đại lý bất ngờ trúng hết, cũng khiến người ta phải trầm trồ. Vị khách này đã mua 160 vé số tại đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM.

Theo thông tin trên Thanh Niên, 160 vé có dãy số cuối là 4596, trúng giải năm xổ số Vĩnh Long ngày 13/11, mỗi vé trị giá 1 triệu đồng.

Mua vé số ở Circle K, người đàn ông trúng độc đắc 6,7 tỷ đồng

Theo Hương Trà (T/H)

Phụ Nữ Mới

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