3 phiên tăng trần đưa vốn hóa công ty họ GELEX áp sát 3 tỷ USD, cổ đông lãi gấp 7 lần từ đầu năm

28-11-2025 - 00:19 AM | Doanh nghiệp

Lực cầu duy trì ở mức cao giúp cổ phiếu GEE ghi nhận phiên tăng trần thứ 3 liên tiếp, đưa thị giá vượt mốc 200.000 đồng. Đà tăng của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm khả quan.

3 phiên tăng trần đưa vốn hóa công ty họ GELEX áp sát 3 tỷ USD, cổ đông lãi gấp 7 lần từ đầu năm- Ảnh 1.

Diễn biến cổ phiếu GEE

Phiên giao dịch ngày 27/11, dòng tiền trên thị trường tiếp tục tập trung vào Công ty cổ phần Điện lực Gelex (mã CK: GEE). Cổ phiếu này duy trì đà tăng điểm ngay từ đầu phiên và đóng cửa ở mức giá trần 208.000 đồng/cp, tăng 7% so với tham chiếu.

Đây là phiên tăng trần thứ 3 liên tiếp của mã này (từ ngày 25/11 đến 27/11). Thanh khoản trong phiên đạt gần 1,5 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Tại mức thị giá hiện tại, vốn hóa thị trường của Gelex Electric ước đạt xấp xỉ 76.100 tỷ đồng (tương đương khoảng 2,9 tỷ USD).

Xét về biến động giá từ đầu năm 2025, GEE là một trong những mã cổ phiếu ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trên sàn HoSE. Khởi đầu năm tài chính ở vùng giá 27.250 đồng, đến nay thị giá GEE đã tăng gấp 7,6 lần. Mức sinh lời này cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường trong bối cảnh các chỉ số chính có sự phân hóa.

Dưới đây là thống kê biến động giá của một số cổ phiếu tính đến ngày 27/11/2025:

3 phiên tăng trần đưa vốn hóa công ty họ GELEX áp sát 3 tỷ USD, cổ đông lãi gấp 7 lần từ đầu năm- Ảnh 2.

Thống kê biến động giá của một số cổ phiếu tính đến ngày 27/11/2025:

Diễn biến giá cổ phiếu GEE đồng pha với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Theo báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025, Gelex Electric ghi nhận doanh thu thuần đạt 18.235 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 3.532 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, so với kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (mục tiêu lợi nhuận trước thuế 3.500 tỷ đồng), Gelex Electric đã hoàn thành và vượt nhẹ chỉ tiêu lợi nhuận cả năm chỉ sau 9 tháng.

3 phiên tăng trần đưa vốn hóa công ty họ GELEX áp sát 3 tỷ USD, cổ đông lãi gấp 7 lần từ đầu năm- Ảnh 3.

Máy biến áp khô 1.600kVA do THIBIDI sản xuất

Kết quả này đến từ hoạt động của các đơn vị thành viên trong mảng thiết bị điện như dây cáp điện CADIVI, máy biến áp THIBIDI và thiết bị đo điện EMIC. Việc các đơn vị này duy trì công suất ổn định để đáp ứng nhu cầu hạ tầng năng lượng theo quy hoạch điện, kết hợp với các giải pháp tối ưu hóa chi phí, đã đóng góp chính vào đà tăng trưởng lợi nhuận của GEE.

Bên cạnh yếu tố nội tại, đà tăng của nhóm cổ phiếu Gelex còn được hỗ trợ bởi thông tin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho CTCP Hạ tầng Gelex. Theo đó, đơn vị này sẽ chào bán 100 triệu cổ phiếu, dự kiến thu về 2.800 tỷ đồng.

Nguồn vốn huy động được sẽ dùng để tăng vốn cho CTCP Titan Hải Phòng nhằm thực hiện dự án Khu công nghiệp Trấn Dương - Hoà Bình (Giai đoạn 1) và tái cấu trúc tài chính. Thông tin này được đánh giá là động lực quan trọng giúp định giá lại tài sản của cả hệ sinh thái, qua đó tác động tích cực lên diễn biến giá cổ phiếu GEE và công ty mẹ GEX trên thị trường.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

