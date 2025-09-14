3 thứ càng giấu càng chứng tỏ EQ cao, người EQ thấp lại thích khoe hết cỡ

Chuyện riêng tư của người thân

Blogger người Trung Quốc tên Mỹ Mỹ cho biết chị gái cô là người quá vô tư, luôn thích kể chuyện của cô trước mặt anh chị em hoặc bạn bè mình mà không hề e ngại. Dù Mỹ Mỹ cảm thấy không thoải mái, nhắc chị gái về việc này nhưng sau đó những người quen khác vẫn biết đến bí mật của cô. Nữ blogger không còn trò chuyện nhiều với chị gái, không chia sẻ hình ảnh về cuộc sống riêng lên mạng xã hội, lại bị người thân trách mắng khi ngó lơ gia đình.

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên câu chuyện của Mỹ Mỹ lại nhận được sự đồng cảm từ cư dân mạng đất nước tỷ dân. Đa số đồng tình chị gái blogger này đã có hành động cho thấy EQ thấp, không khéo léo và gây mất niềm tin giữa người thân. Một số ý kiến cho rằng dù thân thiết đến mấy, cũng không thể tuỳ tiện tiết lộ chuyện riêng tư của người khác khi chưa nhận được sự đồng ý.

Hành động của chị gái Mỹ Mỹ còn cho thấy đó là người thiếu khả năng quản lý cảm xúc, không cân nhắc hậu quả và không tôn trọng ranh giới cá nhân - những yếu tố liên quan đến trí tuệ cảm xúc (EQ). Người EQ cao sẽ giấu kín những câu chuyện riêng tư được tiết lộ, suy nghĩ kỹ trước khi nói và đặt mình vào vị trí của người thân để hiểu cảm giác của họ khi thông tin bị tiết lộ.

Tình hình tài chính của cá nhân, gia đình

Một người dùng mạng xã hội tại Trung Quốc khác họ Doãn chia sẻ câu chuyện bị em trai vay 50.000 NDT (gần 200 triệu đồng) nhưng đã 10 năm không trả. Mọi việc bắt đầu từ việc người phụ nữ lãi một khoản tiền lớn từ việc đầu tư nên đã không ngại khoe lên trang cá nhân những món đồ hàng hiệu, chuyến du lịch sang chảnh.

Ảnh minh hoạ

Không ngờ, em trai liền lấy lý do sắp lấy vợ, cần tiền sính lễ để vay cô Doãn và sau đó không trả lại. Mẹ cô Doãn cũng nói chị gái có tài chính tốt nên hỗ trợ em trai, không cần tính toán với người thân chỉ vì một số tiền nhỏ. Thế nhưng khoản tiền đó cũng tương đương mấy tháng lương của cô Doãn nên người phụ nữ này cảm thấy vô cùng ấm ức. Dù sau này được tăng lương và thăng chức, cô Doãn cũng không còn khoe khoang một cách công khai mà chỉ chia sẻ với một vài người bạn thân thiết.

Người EQ thấp thường chia sẻ quá mức về tài sản, thu nhập, chi tiêu xa xỉ, cho thấy hành động theo cảm xúc tức thời thay vì suy nghĩ kỹ đến tác động phía sau. Việc này xuất phát từ nhu cầu được công nhận hoặc muốn khẳng định bản thân, nhưng đôi khi có thể dẫn đến những rắc rối không đáng có.

Mâu thuẫn hôn nhân

Hôn nhân không thể tránh được mâu thuẫn từ những việc nhỏ nhặt hàng ngày nhưng mối quan hệ này nên là “vòng tròn khép kín” giữa 2 người, thay vì dễ dàng tiết lộ chuyện riêng tư của vợ chồng với người ngoài. Mỗi gia đình đều có những vấn đề riêng và chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ nhất về câu chuyện đang diễn ra.

Ảnh minh hoạ

Người phụ nữ tên Bạch Huệ (Tứ Xuyên, Trung Quốc) mỗi khi cãi nhau với chồng lại tìm đến bạn thân Bạch Thanh để tâm sự. Nhiều lần, Bạch Thanh đã can thiệp vào chuyện gia đình Bạch Huệ với mong muốn cùng bạn giải quyết mâu thuẫn với chồng. Điều này khiến mối quan hệ vợ chồng Bạch Huệ rạn nứt, chồng cô cảm thấy mất niềm tin khi họ không cùng nhau nói chuyện mà lại có sự tham gia của một người bên ngoài.

Người EQ cao hiểu rằng chuyện gia đình chỉ nên được chia sẻ ở mức độ vừa phải, có những bí mật hôn nhân chỉ nên giữ cho 2 người biết. Chỉ đối thoại vợ chồng mới giúp mâu thuẫn được giải quyết, mối quan hệ thêm bền chặt.