Người EQ thấp thường tiêu tiền theo 4 kiểu này, khó mà giàu

14-09-2025 - 22:10 PM | Sống

Giàu có không chỉ phụ thuộc vào thu nhập, mà còn ở cách bạn quản lý cảm xúc khi dùng tiền. Người EQ thấp thường mắc 4 sai lầm này trong việc chi tiêu.

Trong quản lý tài chính cá nhân, trí tuệ cảm xúc (EQ) đóng vai trò quan trọng không kém kiến thức hay thu nhập. Một người có EQ cao thường biết cách kiểm soát cảm xúc, cân nhắc lý trí khi đưa ra quyết định về tiền bạc. 

Ngược lại, EQ thấp dễ dẫn đến những hành vi tài chính sai lầm, khiến họ khó tích lũy và mãi loay hoay trong vòng xoáy “làm bao nhiêu cũng hết bấy nhiêu”.

Dưới đây là 4 sai lầm phổ biến mà người EQ thấp thường mắc phải.

1. Chi tiêu theo cảm xúc, mua sắm bốc đồng để giải tỏa

Nhiều người có thói quen mua sắm khi buồn chán, cô đơn hoặc căng thẳng. Họ xem việc tiêu tiền là cách nhanh nhất để “tự thưởng” hay giải tỏa áp lực. Thực tế, sự thoải mái này chỉ kéo dài trong chốc lát, nhưng lại làm hao hụt ngân sách dài hạn.

Nếu hành vi này lặp lại nhiều lần, rất dễ dẫn đến nợ thẻ tín dụng, mất kiểm soát chi tiêu và không còn quỹ dự phòng cho những tình huống khẩn cấp. Để khắc phục, hãy tập đặt câu hỏi “Mình có thực sự cần món đồ này không?” và áp dụng nguyên tắc “chờ 24 giờ” để hạn chế mua sắm bốc đồng.

Người EQ thấp thường tiêu tiền theo 4 kiểu này, khó mà giàu- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

2. Ưu tiên thể hiện bên ngoài hơn là ổn định tài chính

Người EQ thấp thường có xu hướng chứng tỏ bản thân bằng vật chất như xe sang, đồ hiệu hay những chuyến du lịch xa hoa, ngay cả khi tài chính chưa đủ vững vàng. Việc chi tiêu để “phô trương hình ảnh” khiến họ sống vượt quá khả năng thực, trong khi những giá trị dài hạn như đầu tư hay tiết kiệm lại bị bỏ qua.

Điều này dễ đẩy họ vào tình cảnh “giả giàu” bên ngoài nhưng áp lực nợ nần bên trong. Giải pháp là xây dựng thói quen chi tiêu dựa trên nhu cầu thực sự, ưu tiên tích lũy cho mục tiêu dài hạn thay vì chạy theo ánh nhìn của người khác.

3. Né tránh quản lý tài chính

Một đặc điểm khác của người EQ thấp là sợ đối diện với sự thật và hay trì hoãn việc theo dõi thu nhập, chi tiêu. Họ ngại lập kế hoạch tài chính, không muốn xem lại các khoản nợ hay thói quen tiêu xài của mình.

Hậu quả là họ không biết dòng tiền đi đâu về đâu, dẫn đến tình trạng “làm nhiều mà chẳng để dành được bao nhiêu”. Để thay đổi, hãy bắt đầu từ những bước nhỏ như ghi lại chi tiêu hằng ngày, sau đó lập ngân sách theo quy tắc 50/30/20 (50% nhu cầu, 30% mong muốn, 20% tiết kiệm - đầu tư).

Người EQ thấp thường tiêu tiền theo 4 kiểu này, khó mà giàu- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

4. Quyết định tài chính vội vàng, thiếu cân nhắc

Người EQ thấp thường đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc tức thì, đầu tư vì thấy người khác đầu tư, vì bạn bè rủ rê. Sự hấp tấp này khiến họ dễ thua lỗ và mất niềm tin vào tài chính cá nhân.

Để hạn chế, mỗi quyết định liên quan đến tiền bạc cần được cân nhắc kỹ. Hãy dành thời gian tìm hiểu thông tin, tham khảo ý kiến từ chuyên gia và tập thói quen cân nhắc kỹ trước khi quyết định. 

Kết luận

Sự giàu có không chỉ đến từ mức thu nhập, mà còn từ cách mỗi người quản lý cảm xúc liên quan đến tiền bạc. Người EQ cao biết cân bằng lý trí và cảm xúc, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn, giữ được tài sản và từng bước xây dựng sự ổn định lâu dài.

Ngược lại, những ai để cảm xúc chi phối thường mắc phải 4 sai lầm trên, khiến con đường đến sự giàu có trở nên xa vời. Nếu nhận ra mình đang rơi vào những “cái bẫy” tài chính này, hãy bắt đầu thay đổi.

Theo Mini

Đời

