3 xe gầm thấp giá rẻ ưu đãi gần 60 triệu đồng trong tháng 9

Toyota Vios

Không còn là cái tên xa lạ, Toyota Vios luôn giữ vững vị trí "ông vua" doanh số trong phân khúc sedan hạng B. Tháng này, Vios tiếp tục tung ra những ưu đãi cực lớn, khiến nhiều đối thủ phải dè chừng.

Tại nhiều đại lý, Vios đang được giảm giá tiền mặt lên đến 54 triệu đồng tùy phiên bản.Mức giảm này giúp giá bán thực tế của Vios trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết.

Với giá niêm yết 458-545 triệu đồng, mức giảm 100 % lệ phí trước bạ tương đương giá trị từ 46-54 triệu đồng tùy phiên bản, chưa bao gồm các khuyến mại riêng của từng đại lý. Nhờ đó, khách hàng Việt có thể sở hữu Vios với mức giá khoảng từ 412-491 triệu đồng tương ứng các phiên bản 1.5E MT, 1.5E CVT và 1.5G.

Sự bền bỉ, chi phí bảo dưỡng thấp và khả năng giữ giá tốt khi bán lại là những điểm cộng lớn, khiến Vios trở thành lựa chọn lý tưởng cho cả người dùng cá nhân và kinh doanh dịch vụ.

Hyundai Accent

Ngay sau Vios, Hyundai Accent cũng không hề kém cạnh với những chương trình giảm giá "sâu" nhất từ trước đến nay.

Theo ghi nhận, một số đại lý đang áp dụng mức giảm lên đến 57 triệu đồng tương ứng với mức giảm 100% lệ phí trước bạ.

Với giá niêm yết của Honda City cho 3 phiên bản G, L và RS là 499, 539 và 569 triệu, mức giảm giá trên giúp giá bản tiêu chuẩn của City chỉ còn 449 triệu đồng, bản giữa City L xuống còn 485 triệu, còn phiên bản cao cấp nhất City RS có giá khoảng 510 triệu đồng.

Với mức giá này, Honda City tạo nên một cuộc cạnh tranh đầy kịch tính với Toyota Vios hay Honda City. Accent ghi điểm nhờ thiết kế trẻ trung, nhiều tiện nghi và công nghệ hiện đại, phù hợp với tệp khách hàng trẻ tuổi.

Honda City

Không chịu lép vế, Honda City cũng tham gia vào "cuộc chiến" giảm giá để tăng sức cạnh tranh. Mẫu xe này nhận được mức giảm trực tiếp tại đại lý 40 triệu đồng đối với tất cả các phiên bản.

Như vậy, với giá niêm yết từ 439-569 triệu đồng, khách hàng mua Accent trong tháng 9 được mua xe với giá 399-529 triệu đồng.

Đặc biệt, Hyundai Accent phiên bản số sàn 1.5 MT có giá bán dưới 400 triệu, rẻ hơn so với đối thủ Vios 1.5E MT.

Honda City nổi bật với không gian nội thất rộng rãi, cảm giác lái thể thao và động cơ bền bỉ. Mức giảm giá này giúp City trở nên hấp dẫn hơn, thu hẹp khoảng cách về giá với các đối thủ và sẵn sàng "phả hơi nóng" vào Vios và Accent.

Mazda 2 Sedan

Trong phân khúc sedan hạng B, Mazda 2 Sedan cũng đang có những động thái mạnh mẽ để tăng doanh số. Mức giảm cao nhất lên đến 15 triệu đồng. Nhờ đó, phiên bản tiêu chuẩn Mazda2 1.5 AT giá chỉ còn 403 triệu đồng, mức giá được cho là rẻ nhất từ trước đến nay của Mazda 2 Sedan.

Với mức giá này, Mazda 2 Sedan đang "đe dọa" trực tiếp đến cả những mẫu xe hạng A, trở thành một lựa chọn cực kỳ đáng cân nhắc cho những ai muốn sở hữu một chiếc sedan phong cách và trang bị đầy đủ với chi phí thấp. Mẫu xe này thu hút khách hàng nhờ thiết kế Kodo tinh tế và nội thất sang trọng.

KIA Soluto

Dù không phải là mẫu xe bán chạy nhất, nhưng KIA Soluto luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu cho khách hàng tìm kiếm một chiếc xe sedan giá rẻ, phục vụ mục đích kinh doanh.

KIA Soluto vẫn đang được THACO-KIA giảm giá bán lẻ niêm yết 21 và 17 triệu đồng lần lượt cho 2 phiên bản Deluxe số sàn (giá niêm yết 418 triệu) và Deluxe số tự động (giá niêm yết 446 triệu), đưa giá bán của 2 phiên bản này lần lượt là 397 và 429 triệu đồng.

Với mức giá niêm yết từ hơn 400 triệu đồng và thêm ưu đãi giảm giá, Soluto là mẫu xe có giá "dễ thở" nhất trong phân khúc. Xe sở hữu ưu điểm về chi phí vận hành, bảo dưỡng thấp và kích thước nhỏ gọn, linh hoạt khi di chuyển trong đô thị.

Mitsubishi Attrage

Mitsubishi Attrage đang được hãng xe Nhật Bản hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho phiên bản số sàn MT với giá trị quy đổi là 38 triệu đồng, đưa giá bán của Attrage MT xuống còn 342 triệu đồng. Các phiên bản còn lại của Attrage được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ với giá trị quy đổi 23 và 24,5 triệu đồng.



