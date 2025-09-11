Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

3.000 km đường, 16 cầu, 1 sân bay: Campuchia hưởng lợi lớn từ đầu tư Trung Quốc

11-09-2025 - 13:24 PM | Tài chính quốc tế

Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chanthol cho biết những dự án do Trung Quốc tài trợ dưới sự bảo trợ của sáng kiến "Vành đai và Con đường" đã mang lại lợi ích cho người dân Campuchia.

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chanthol cho biết vào ngày 10/9 rằng Sáng kiến "Vành đai và Con đường" của Trung Quốc - một chiến lược tập trung vào cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy thương mại khu vực - đã hỗ trợ sự phát triển kinh tế của đất nước ông, trái ngược với cáo buộc rằng chiến lược này tạo ra "bẫy nợ" cho các quốc gia đang gặp khó khăn.

Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chanthol đã có bài phát biểu quan trọng trước hàng trăm khán giả tại Hội nghị thượng đỉnh "Vành đai và Con đường" ở Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 10/9. Ảnh: CDC

Trong bài phát biểu quan trọng trước hàng trăm khán giả tại Hội nghị thượng đỉnh "Vành đai và Con đường" ở Hồng Kông (Trung Quốc), Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chanthol cho biết các tuyến đường, sân bay, đường cao tốc và kênh đào trong tương lai - những dự án do Trung Quốc tài trợ dưới sự bảo trợ của sáng kiến này - đã mang lại lợi ích cho người dân Campuchia.

“Sáng kiến 'Vành đai và Con đường' không phải là một cái bẫy nợ. Tôi xin nhắc lại, nó không phải là một cái bẫy nợ”, ông Chanthol nói. “Ngược lại, nó là một huyết mạch cho sự phát triển kinh tế xã hội [của Campuchia]. Đây là một khoản đầu tư chiến lược hướng tới tương lai lâu dài của Campuchia.”

Tương tự như vậy, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết hợp tác với tất cả các bên và tiếp tục xây dựng một “nền kinh tế thế giới mở” trong bức thư gửi tới Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc 2025 (CIFTIS) diễn ra từ ngày 10-14/9 tại Bắc Kinh.

Theo tin tức của hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã (Trung Quốc), ông Tập cho biết trong bức thư rằng: "Bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trải qua những thay đổi sâu sắc, cả những thách thức và cơ hội đối với sự phát triển toàn cầu."

“Trung Quốc sẽ kiên định mở rộng cửa ở cấp độ cao, chủ động tuân thủ các quy tắc kinh tế và thương mại quốc tế, và không ngừng thúc đẩy mở cửa thị trường dịch vụ để thúc đẩy tăng trưởng chất lượng cao trong thương mại dịch vụ”, ông Tập viết.

Theo Khmer Times, cụm từ "ngoại giao bẫy nợ", được đặt ra vào năm 2017 và sau đó được nhắc đến trong bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Mike Pence, đã trở nên phổ biến sau khi truyền thông phương Tây đưa tin về những khó khăn của Sri Lanka trong việc trả nợ các khoản vay được giải ngân để xây dựng một cảng biển. Để trả nợ, cảng này đã được Sri Lanka cho một công ty nhà nước Trung Quốc thuê trong 99 năm.

Những người chỉ trích Sáng kiến "Vành đai và Con đường" cũng như những hỗ trợ của Trung Quốc về tài chính để phát triển bắt đầu sử dụng thuật ngữ "bẫy nợ" để ngăn cản các quốc gia ký kết các thỏa thuận về cơ sở hạ tầng với các công ty Trung Quốc, khiến Bắc Kinh lên tiếng phản đối.

Trong khi Bắc Kinh dường như đã thu hẹp tham vọng của mình đối với sáng kiến này vào năm 2023, nêu rõ ưu tiên cho các dán "nhỏ nhưng đẹp", dữ liệu gần đây cho thấy nhiều nguồn lực hơn đã được phân bổ theo kế hoạch, đặc biệt là ở Trung Á.

3.000 km đường, 16 cầu, 1 sân bay: Campuchia hưởng lợi lớn từ đầu tư Trung Quốc- Ảnh 2.

Hành khách chờ chuyến bay tại Sân bay quốc tế Siem Reap Angkor (SAI) ở tỉnh Siem Reap, Campuchia. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu của Campuchia

Phó Thủ tướng Campuchia Chanthol cho biết quan hệ đối tác giữa Campuchia và Trung Quốc trong một thập kỷ qua đã dẫn đến việc cải thiện 3.000 km đường quốc lộ, xây dựng 16 cây cầu lớn và 1 sân bay hiện đại phục vụ hàng triệu du khách tới thăm khu đền Angkor Wat nổi tiếng mỗi năm.

Ông Chanthol nói thêm rằng nông dân và sinh viên đất nước ông cũng được hưởng lợi, đặc biệt là từ những con đường mới hoặc được cải tạo.

Phó Thủ tướng Campuchia cho biết tuyến đường cao tốc dài 187 km từ thủ đô Phnom Penh đến thành phố ven biển Sihanoukville đã rút ngắn thời gian di chuyển từ 5 tiếng xuống còn 2 tiếng kể từ khi khánh thành vào năm 2022.

Cả đường cao tốc và kênh đào đều là những dự án được thực hiện trong khuôn khSáng kiến "Vành đai và Con đường".

Đây không phải là những thuật ngữ trừu tượng”, ông Chanthol nói. “Chúng chạm đến cuộc sống thường nhật của người dân Campuchia.”

Theo Khmer Times, ngoài các mối liên kết theo sáng kiến trên, Trung Quốc còn là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu của Campuchia và là đối tác thương mại quan trọng sau nhiều thập kỷ quan hệ ngoại giao chặt chẽ.

Campuchia bất ngờ trao món quà khủng cho hãng máy bay Trung Quốc: Kỷ lục chưa từng có tiền lệ

Theo Duy Nguyễn

Đời sống Pháp luật

