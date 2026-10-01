32 cán bộ Viettel được điều động đi nửa vòng trái đất triển khai dự án 560 triệu USD trong 20 năm

Sáng 6/10/2026, Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global, mã chứng khoán VGI) tổ chức cuộc họp phê duyệt mô hình tổ chức và điều động cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại Cộng hòa Dominica. Cuộc họp do Tổng giám đốc Nguyễn Thị Hoa chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo các phòng, ban.

Tại buổi giao nhiệm vụ, bà Hoa trao quyết định bổ nhiệm vị trí công việc mới cho 32 cán bộ, nhân viên tham gia dự án Viettel Dominicana. Các nhân sự được phân công những vị trí, nhiệm vụ khác nhau, phục vụ giai đoạn triển khai đầu tiên tại thị trường mới.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 560 triệu USD

Theo phương án đầu tư đã công bố, Viettel Global dự kiến thành lập công ty con Viettel Dominicana để xây dựng và vận hành hạ tầng viễn thông, công nghệ số tại Cộng hòa Dominica. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài dự kiến là 560 triệu USD, trong đó phần vốn góp điều lệ thực tế không vượt quá 200 triệu USD. Phần còn lại có thể được thu xếp từ vốn vay hoặc bảo lãnh vay.

Dự án được chia thành nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung vào mạng di động, internet băng rộng cố định và ví điện tử. Những bước tiếp theo hướng tới trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, an ninh mạng, logistics số và các dịch vụ số khác.

Trước đợt điều động nhân sự này, Viettel đã công bố kết quả đấu thầu tần số tại Cộng hòa Dominica vào tháng 8/2026. Theo Nghị quyết số 073-2026 ngày 19/8 của Viện Viễn thông Cộng hòa Dominica (INDOTEL), Viettel Global giành quyền sử dụng 240 MHz phổ tần thuộc các băng tần 700 MHz, 2.300 MHz và C-Band để triển khai mạng di động 4G/5G trong thời hạn 20 năm.

Trong thông báo ngày 21/8, Viettel cho biết sẽ hoàn tất thủ tục thành lập pháp nhân tại nước sở tại và ký hợp đồng nhượng quyền chính thức với INDOTEL trong vòng 90 ngày. Khi đi vào vận hành, Cộng hòa Dominica sẽ trở thành thị trường quốc tế thứ 11 của Viettel và là thị trường thứ ba của tập đoàn tại châu Mỹ.

Trở lại mở thị trường mới sau 8 năm

Theo Viettel Global, việc mở thị trường Cộng hòa Dominica diễn ra sau 8 năm kể từ lần gần nhất doanh nghiệp khai phá một thị trường viễn thông mới.

Cộng hòa Dominica nằm tại khu vực Caribe, cách Hà Nội khoảng 15.600 km đường chim bay, có thu nhập bình quân đầu người khoảng 11.000 USD.

Theo đánh giá của Viettel Global trong báo cáo gửi cổ đông, thị trường viễn thông nước này tập trung vào hai nhà mạng lớn, trong khi giá cước dữ liệu còn khá cao. Doanh nghiệp cũng đánh giá môi trường an ninh ổn định và nguồn tài nguyên tần số còn dư là những điều kiện thuận lợi cho nhà mạng mới.

Viettel dự kiến xây dựng mạng lưới quy mô lớn, mở rộng vùng phủ tới các khu vực vùng sâu, vùng xa và từng bước phát triển dịch vụ số phù hợp với nhu cầu địa phương. Phía INDOTEL kỳ vọng sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam sẽ tăng cạnh tranh, cải thiện chất lượng dịch vụ và giảm chi phí cho người sử dụng.

Trước đó, tập đoàn đang kinh doanh viễn thông tại 10 thị trường quốc tế và dẫn đầu thị phần tại 7 thị trường. Năm 2025, doanh thu khối thị trường nước ngoài đạt 3,34 tỷ USD, tăng 23,9%, ghi nhận năm thứ chín liên tiếp tăng trưởng hai con số.